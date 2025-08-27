Εξώφυλλο σε αμερικανικό περιοδικό γίνεται το ελληνικό “Όσα Παίρνει ο Άνεμος”

Η παράσταση «Όσα παίρνει ο άνεμος», σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στις 29 Σεπτεμβρίου για μία μόνο εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, έγινε εξώφυλλο σε περιοδικό στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η παράσταση, που έχει ήδη ξεχωρίσει, γίνεται τώρα και εξώφυλλο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού: στο καλοκαιρινό τεύχος του αμερικανικού φανζίν «The Scarlett Letter», το οποίο φιλοξενεί τιμητικό τετρασέλιδο αφιέρωμα με τίτλο «GREEK WIND».

Η μεγάλη επιτυχία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που επιστρέφει από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου, επιλέχθηκε από το αμερικανικό φανζίν να είναι το εξώφυλλο του τεύχους «Summer 2025», με ένα πλούσιο πολυσέλιδο φωτογραφικό αφιέρωμα.

Το επίσημο περιοδικό των φανατικών του «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» παγκοσμίως αφιερώνει τέσσερις σελίδες στην ελληνική εκδοχή του έργου, παρουσιάζοντας με ενθουσιασμό το καλλιτεχνικό εγχείρημα της Ιόλης Ανδρεάδη να σκηνοθετήσει την εμβληματική νουβέλα της Μάργκαρετ Μίτσελ.

Ελληνικός Άνεμος

Με τον τίτλο «Greek Wind» (Ελληνικός Άνεμος) στο εξώφυλλο και υπότιτλο «μια νέα ελληνική θεατρική παράσταση μετατρέπει την υπηρέτρια Μάμμυ σε κεντρική αφηγήτρια του έργου, για να φέρει στο φως τα πραγματικά ιστορικά στοιχεία της μαύρης σκλαβιάς και της αμερικανικής αναδόμησης», προετοιμάζει τους αναγνώστες του για «μια παράσταση-ταξίδι, ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα».

Το κείμενο υπογράφει ο εκδότης του περιοδικού, ο σπουδαίος John Wiley Jr, ένας από τους μεγαλύτερους συλλέκτες στον κόσμο αντικειμένων σχετικών με την Μάργκαρετ Μίτσελ και το «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» και συγγραφέας του διάσημου βιβλίου «Όσα Παίρνει ο Άνεμος της Μάργκαρετ Μίτσελ: η οδύσσεια ενός μπεστ σελλερ να φτάσει από την Ατλάντα στο Χόλιγουντ».

Ο John Wiley Jr κάνει εκτενή αναφορά στην πρόσφατη εξαιρετική κριτική, πάνω στην ελληνική διασκευή του «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» από την Ιόλη Ανδρέαδη και τον Άρη Ασπρούλη, που πραγματοποίησε η Αμερικανίδα Καθηγήτρια Θέατρου και Προέδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Brooklyn, Laura Tesman.

Στο κείμενό του, φιλοξενεί, επίσης, δηλώσεις της σκηνοθέτιδας, αναφέρεται στη μεταφορά στη σκηνή δύο μνημειωδών λογοτεχνικών έργων μέσα από πρωτότυπες θεατρικές διασκευές, το “Πόλεμος και Ειρήνη” και το “Περηφάνια και Προκατάληψη”, από τους δύο Έλληνες συγγραφείς πριν το «Όσα παίρνει άνεμος», και πραγματοποιεί ειδική μνεία στη μουσική του Γιώργου Παλαμιώτη για την παράσταση που «κάθε του τραγούδι προχωράει την ιστορία και βαθαίνει τους χαρακτήρες» του έργου. Το αφιέρωμα κλείνει με αναφορά στο εντυπωσιακό ρεκόρ προσέλευσης των 16.000 θεατών που κατέκλυσαν μέσα σε ένα μήνα τον Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για να παρακολουθήσουν την παράσταση.

Ξεφυλλίστε εδώ όλο το καλοκαιρινό τεύχος του αμερικανικού περιοδικού “The Scarlett Letter”, με νέα και ειδήσεις από όλο τον κόσμο που σχετίζονται με το «Όσα Παίρνει ο Άνεμος».

Η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αποκλειστικά για μια εβδομάδα από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 5 Οκτωβρίου και η προπώληση μόλις άνοιξε στο more.com.