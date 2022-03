Η Έλλη Παπακωνσταντίνου συνομιλεί με Ουκρανούς καλλιτέχνες μέσα από τα καταφύγια για το νέο της πρότζεκτ

Η διεθνής Ελληνίδα σκηνοθέτις Έλλη Παπακωνσταντίνου συνεργάζεται τον τελευταίο χρόνο με το σπουδαίο ουκρανικό Ενσέμπλ νέων καλλιτεχνών σύγχρονης μουσικής NOVA OPERA. Οι πρόβες ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2021 με σκοπό η νέα σκηνοθεσία της να κάνει πρεμιέρα στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο O. Festival του Ρότερνταμ στις 21 & 22 Μαΐου 2022 και να ακολουθήσει προγραμματισμένη τουρνέ σε ιστορικούς χώρους της Ουκρανίας και συγκεκριμένα στην Εθνική Όπερα του Κιέβου, (Kyiv Opera House, Ιούνιος 2022), στην Οδησσό (Odessa Opera House, Αύγουστος 2022) και στο Κάρκιφ (Εθνική Φιλαρμονική του Kharkiv, Σεπτέμβριος 2022).

Μάλιστα, για τις προγραμματισμένες πρόβες στην ουκρανική πρωτεύουσα η σκηνοθέτις, μαζί με την Αμερικανίδα visual artist Stephanie Sherriff, τη σκηνογράφο Μυρτώ Λάμπρου και την τραγουδοποιό Nalyssa Green θα ταξίδευαν στο Κίεβο τον Μάρτιο – μια ακριβώς εβδομάδα μετά την εισβολή.

Ειρωνεία της τύχης είναι πως οι καλλιτέχνες του πρότζεκ, Ουκρανοί και Έλληνες, εργάζονταν πάνω στο Πλατωνικό Συμπόσιο που θα παρουσίαζαν σε μορφή ορατόριου, σε λιμπρέτο της Έλλης Παπακωνσταντίνου και την Λουίζας Αρκουμανέα. Ο τίτλος του είναι «EROS». Το έργο εστίαζε στην επιθυμία και τη σχέση ανάμεσα στον κόσμο των ιδεών και το σύγχρονο υλικό κόσμο μέσα από μία φιλοσοφική και πολιτική οπτική.

Αλλά, κάπως έτσι, εντελώς απρόοπτα και παράδοξα, βρέθηκε ο Πλάτωνας να συνομιλεί με τους σημερινούς Ουκρανούς και ο πόλεμος με τον Έρωτα.

Δυστυχώς, η εισβολή στην Ουκρανία φέρνει τους καλλιτέχνες Serhii Vilka, Anna Kirsh – soprano, Andrey Koshman – baritone/ Ruslan Kirsh – baritone, Zhanna Marchinska – cello, Andrey Nadolskyi – percussion, Serhii Vilka – keyboard/ flute, Elias Spricht – piano στο σημείο να δραπετεύουν από το Κίεβο με ένα …ηλεκτρικό αυτοκίνητο και να προσπαθούν να φτάσουν τα πολωνικά σύνορα. Κάποιοι τα κατάφεραν, αλλά η Zhanna δεν έχει ακόμα δώσει σημεία ζωής, ενώ βρίσκεται σε μια πόλη που βομβαρδίζεται σφοδρά.

Η Έλλη Παπακωνσταντίνου συνομιλεί καθημερινά με τους Ουκρανούς καλλιτέχνες με σύνδεση zoom μέσα από τα καταφύγια και όλοι οι συντελεστές της παράστασης είναι σε επαφή μεταξύ τους και προσπαθούν να βρουν τρόπους για να περάσουν τα ουκρανικά σύνορα. Σε πείσμα των καιρών και της κατάστασης οι ίδιοι Ουκρανοί καλλιτέχνες δήλωσαν το εξής: «αρκεί να φτάσουμε ως τα σύνορα με την Πολωνία να νιώσουμε ασφαλείς και ξεκινάμε από εκεί online πρόβες μαζί σας!»

Οι φωτογραφίες είναι από τα πανέμορφα θέατρα της Ουκρανίας όπου θα παρουσιάζονταν οι παραστάσεις - όμοιά τους δύσκολα συναντάμε στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η Όπερα της Οδησσού SERGEICHYRKOV.COM

Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το μόνο σίγουρο είναι πως η παράσταση δεν μπορεί να περιοδεύσει στην Ουκρανία. Θα κάνει ωστόσο πρεμιέρα στην Ολλανδία, στο O. Festival του Ρότερνταμ στις 21 & 22 Μαΐου - και ελπίζουμε αυτό να γίνει με τη συμμετοχή όλων καλλιτεχνών από την πληττόμενη από τον πόλεμο χώρα.

Δείτε εδώ τον Elias Spricht , τον Ουκρανό πιανίστα της παράστασης «EROS» να παίζει με μικρό πιανάκι για παιδιά την 9η του Μπετόβεν μέσα στο καταφύγιο.

Ποια είναι η NOVA OPERA της Ουκρανίας



Η NOVA OPERA είναι μια πολυβραβευμένη ομάδα νέων Ουκρανών καλλιτεχνών, με κοινό στόχο την αναζήτηση νέων τρόπων ανάπτυξης του μουσικού θεάτρου. Ιδρύθηκε από τον σκηνοθέτη Vlad Troitskyi το 2014. Οι μουσικοί δημιουργούν νέα υβριδικά είδη και πειραματίζονται με μη τυπικές μουσικές και παραστάσεις. Η μουσική γλώσσα των παραστάσεων δεν έχει αισθητικά σύνορα και ενώνει ελεύθερα avant-garde και rock, γρηγοριανές ψαλμωδίες και trip-hop, νέους μπαρόκ και λαϊκούς αυτοσχεδιασμούς. Το φωνητικό-όργανικο σύνολο της NOVA OPERA διερευνά τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής και χρησιμοποιεί μη ακαδημαϊκές μεθόδους χρήσης των μουσικών οργάνων, όπως προετοιμασμένο πιάνο, bit-box, κρουστά σώματος κ.α.

Η χρήση των επιτευγμάτων του παραδοσιακού θεάτρου συνδυάζεται με τις σύγχρονες τεχνολογίες: vj-ing και ζωντανή ηλεκτρονική μουσική. Ο διεθνής διαγωνισμός Music Theatre ΝΟW, συμπεριέλαβε το 2018 την όπερα "IYOV" ανάμεσα στις TOP-10 σύγχρονες όπερες μεταξύ 436 συμμετεχόντων από 55 χώρες. Παρουσιάστηκε στο Παρίσι, στην Κοπεγχάγη, στο The V Festival of Traditional and Avant-garde Music CODES (Λούμπλιν, Πολωνία), The Gdansk Shakespeare Theatre, Musikverein (Βιέννη, Αυστρία), May Opera Evenings Festival (Σκόπια , Μακεδονία), το φεστιβάλ όπερας PROTOTYPE στη Νέα Υόρκη και το Operadagen Rotterdam.

Η διεθνής αυτή συμπαραγωγή αυτή υποστηρίζεται από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, το The House of Europe και τον Ολλανδικό Οργανισμό The Performing Arts Fund NL.

