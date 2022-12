Μία χορευτική απόπειρα χαρτογράφησης αυτού που συμβαίνει στο μυαλό μας

Με ένα σόλο προσωπικό και υπαρξιακό, σχεδόν ψυχαναλυτικό, επιστρέφει η χορογράφος Ίρις Καραγιάν υπό τον τίτλο: “My Mind Like The Sky”. Το σόλο ερμηνεύει η Ιωάννα Παρασκευοπούλου και τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Βελιώτης, σταθεροί της συνεργάτες για πάνω από δέκα χρόνια.

Το έργο βουτά ουσιαστικά στο αρχείο της συνεργασίας τους, επισκέπτεται παλαιότερα έργα και επαναδιαπραγματεύεται ενσώματες μνήμες. Ξεκινά ως μια απόπειρα χαρτογράφησης των σκέψεων, των αισθήσεων και των εικόνων που εμφανίζονται και εξαφανίζονται όταν στρέφουμε την προσοχή μας στο παρόν. Είναι αποτέλεσμα της πρακτικής που αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια της έρευνας και των προβών, μια πρακτική συλλογής και παράθεσης υλικών και αναφορών, καταγραφής και άρθρωσης ερωτημάτων και έκφρασης της σκέψης και της φαντασίας.

“Μετά το Make Any Sound Make Any Sound Move Make Any Sound Move us, την παράσταση που παρουσίασα τον περασμένο Φεβρουάριο, ήξερα πως στο επόμενο έργο ήθελα να διερευνήσω σε μεγαλύτερο βάθος αυτό που είχε αρχίσει να διαφαίνεται και να με απασχολεί, τόσο σε σχέση με τη διαδικασία και πρακτική που χτίζω στην πρόβα όσο και σε σχέση με την προσωπική μου έρευνα και σύνδεση με το έργο. Αποφάσισα να κάνω σόλο, κάτι σίγουρα πιο προσωπικό, σχεδόν αυτοβιογραφικό, υπαρξιακό και αναστοχαστικό, έχοντας την πρόθεση να αντανακλά όσα με απασχολούν υπαρξιακά και καλλιτεχνικά (δεν τα ξεχωρίζω, τα αναφέρω εξίσου)” αναφέρει στο NEWS 24/7 η Ίρις Κάραγιαν.

ELISSAVET MORAKI





Και συνεχίζει: “Η επόμενη απόφαση ήταν πως θέλω να δουλέψω με την Ιωάννα με την οποία δουλεύουμε σταθερά σχεδόν πάνω από δέκα χρόνια, έχουμε χτίσει κώδικες επικοινωνίας και μεθοδολογία, είναι ανοιχτή και εξαιρετική ερμηνεύτρια και μπορώ να την εμπιστευτώ.

Το My Mind Like The Sky είναι ένα έργο που αποπειράται να χαρτογραφήσει και να καταγράψει σκηνικά αυτό που συμβαίνει στο μυαλό μου/μας. Σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα, αισθήσεις και εικόνες εμφανίζονται και εξαφανίζονται από τη συνείδησή μας, κάποιες επανέρχονται, κάποιες αλλάζουν, διακόπτουν και φορτίζουν την αντίληψή μας σε σχέση με την ύπαρξη. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε διαβάζοντας κείμενα που με ενδιαφέρουν σε πολλά επίπεδα, κείμενα που προσεγγίζουν μια θεματική και ταυτόχρονα αγγίζουν άλλες, δοκίμια και όχι βιβλία. Γράφαμε σύντομες φράσεις με την ίδια έναρξη, χρησιμοποιήσαμε μεθόδους αυτόματης γραφής καθώς και άλλους τρόπους σύνθεσης και αναδιαμόρφωσης κειμένων, πάντα επικεντρωμένες στη φράση, τη λέξη και το νόημα και όχι στην μεγάλη αφήγηση. Συλλέξαμε φράσεις άλλων, τις οικειοποιηθήκαμε και τις παραλλάξαμε και φτιάξαμε ένα σύνολο. Δουλέψαμε με την κίνηση, ανατρέξαμε στο αρχείο έργων που έχουμε κάνει μαζί και επικεντρωθήκαμε σε συγκεκριμένες σωματικότητες και διαθέσεις. Τα θέματα που διαπερνούν την παράσταση είναι υπαρξιακά, ψυχαναλυτικά και καλλιτεχνικά και η έναρξή της είναι ο τρόπος που λειτουργεί η συνείδηση, πως την προσεγγίζω και την κατανοώ βαθύτερα”.

ELISSAVET MORAKI





Πώς όμως βιώνει αυτή τη χορογραφία ως ερμηνεύτρια η Ιωάννα Παρασκευοπούλου; Τι εικόνες / μνήμες της δημιουργούνται χορεύοντας;

“Η συνεργασία με την Ίρις είναι σταθερή εδώ και δέκα χρόνια και σε συχνότητα, στοιχεία που μου επιτρέπουν την εμβάθυνση στον τρόπο που δουλεύει και την αναζήτηση του εαυτού μου μέσα σε αυτόν τον τρόπο. Το σόλο My Mind Like The Sky που παρουσιάζουμε δημιουργεί μια καινούργια συνθήκη μέσα στην οποία η κίνηση προκύπτει από και επικοινωνεί τις αισθήσεις, τις σκέψεις, τη διάθεση, τη μνήμη” αναφέρει η Ιωάννα Παρασκευοπούλου.

Και συνεχίζει “νώ κινούμαι παρατηρώ διαρκώς το σώμα μου, τον τρόπο που σκέφτομαι και αισθάνομαι, τον τρόπο που κοιτάζω, αυτά που βλέπω, εκείνα που ακούω, τις εικόνες που έρχονται και φεύγουν από το μυαλό μου. Είναι κάθε φορά μια εμπειρία μοναδική, καθώς είναι συνδεδεμένη διαρκώς με το παρόν που όμως μεταβάλλεται αλλάζει και γίνεται ήδη κάτι άλλο. Είναι ένα σόλο ευαίσθητο με καθαρότητα στον τρόπο που επικοινωνεί. Δουλέψαμε συλλέγοντας υλικά από προηγούμενα έργα της Ίρις και στα οποία έχω χορέψει όπως και κείμενα, σκέψεις, σημειώσεις. Μέσα από την επεξεργασία όλων αυτών των στοιχείων και την συνεχή επαναδιαπραγμάτευσή τους έχει προκύψει ένα προσωπικό αρχείο καταγραφής υπαρξιακών αναζητήσεων. Έχει σημασία να βρίσκεις το νόημα στα πράγματα, να τα παρατηρείς και να τα νιώθεις. Μέσα από την προσοχή στην επεξεργασία και την κατανόηση αυτών που κάνω όταν κινούμαι, καταλαβαίνω ότι βρίσκεται ένα σημείο που όλα γίνονται ένα συνονθύλευμα πραγμάτων, μέσα στο οποίο μπορώ να αφεθώ, να χαθώ, να ελευθερωθώ και να αποκτήσω κίνητρο και δύναμη”

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ιδέα, σχεδιασμός, κείμενα, χορογραφία: Ίρις Καραγιάν/Ερμηνεία, συνεργασία στα κείμενα: Ιωάννα Παρασκευόπουλου/Μουσική: Νίκος Βελιώτης/Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου/Επιμέλεια βίντεο: Όλγα Σφέτσα/Φωτογραφίες: Ελισάβετ Μωράκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παράσταση παρουσιάζεται 19, 20 & 26, 27 Δεκεμβρίου 2022, 3 & 4 Ιανουαρίου 2023 στο ΠΛΥΦΑ/Ώρα: 21:00/Διάρκεια: 45’/Τιμή εισιτηρίου: 12 & 8 ευρώ

