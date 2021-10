The Tanκ: Ένα από τα επιδραστικότερα off-off θέατρα του Μανχάταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Το νεοϋρκέζικο «The Tanκ», ένα από τα επιδραστικότερα off-off θέατρα του Μανχάταν, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για να παρουσιάσει στις 6 & 7 Νοεμβρίου στο Θέατρο Ροές το έργο “When we went electronic” που αποθέωσαν οι The New York Times, σε σκηνοθεσία της καλλιτεχνικής διευθύντριας του θεάτρου Meghan Finn.

ADVERTISING

When we went electronic / λίγα λόγια για την παράσταση

Σχολείο τέλος! Βράδια αποφοίτησης 2011. Δύο κορίτσια «Made in USA», νεαρά μοντέλα της American Apparel, αναζητούν τη χαμένη τους μνήμη μετά από ένα «τραγικά» διασκεδαστικό πάρτι. Καθώς όμως αρχίζουν να τους συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα, τα κορίτσια αμφισβητούν σιγά-σιγά την αυθεντικότητα της προσωπικής τους σύνθεσης, των υλικών από τα οποία οι ίδιες είναι φτιαγμένες, για να φτάσουν στο τέλος να αναρωτηθούν αν ό,τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ ήταν όντως αληθινό. Ίσως τελικά το προηγούμενο βράδυ να μην ήταν «ένα-ακόμα-πάρτι». Ναι αυτό ακριβώς, ίσως να μην ήταν «ένα-ακόμα-πάρτι».

Συντελεστές: Κείμενο: Caitlin Saylor Stephens/Σκηνοθεσία: Meghan Finn/Τραγούδια: Sarah Frances Cagianese & Caitlin Saylor Stephens/Σκηνογραφία: Skye Morse-Hodgeson/Φωτισμοί: Sarah Johnston/Κοστούμια: Sharné van Ryneveld/Fight/Intimacy Director: David Anzuelo/Stage Manager: Hayley Kuhlmann/Υπεύθυνος Παραγωγής: Hayley Kuhlmann/Ηχητικός σχεδιασμός: Anthony Dean/Παίζουν: Brittany: Madelyn Robinson, Bethany: Drita Kabashi

Info: ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΕΣ- Ιάκχου 16 στο Γκάζι, τηλ 2103474312/6 & 7 Νοεμβρίου | Ώρα 21.15/ Εισιτήρια: 17 ευρώ, 20 ευρώ & 15 ευρώ (μειωμένο / φοιτητικό)

Η παράσταση παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/when-we-went-electronic-theatro-roes

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις