Τι θα δούμε στο ΚΘΒΕ τη σεζόν 2025-2026

Με το σύνθημα «ΘΕΑΤΡΟ ΞΑΝΑ, ΜΑΖΙ, ΠΑΝΤΟΥ», το ΚΘΒΕ υποδέχεται τη νέα θεατρική περίοδο, επαναβεβαιώνοντας την αέναη επιστροφή του θεάτρου στη ζωή μας και καλώντας όλους να το ζήσουν ξανά, μαζί, παντού.

Με το σύνθημα «ΘΕΑΤΡΟ ΞΑΝΑ, ΜΑΖΙ, ΠΑΝΤΟΥ», το ΚΘΒΕ επιστρέφει δυναμικά τη σεζόν 2025-2026 με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα ικανό να ικανοποιήσει κάθε γούστο. Ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, Αστέριος Πελτέκης το χαρακτηρίζει ως “μια πρόσκληση να επιστρέψουμε στην ουσία της θεατρικής εμπειρίας: να συγκινηθούμε, να προβληματιστούμε, να συμμετάσχουμε ενεργά, να ζήσουμε ξανά το θέατρο, μαζί και παντού”.

Ο Αστέριος Πελτέκης Mike-Rafail

Χαρακτηριστικά αναφέρει:

«ΘΕΑΤΡΟ ΞΑΝΑ, ΜΑΖΙ, ΠΑΝΤΟΥ»

ΞΑΝΑ:

Γιατί το θέατρο δεν σταματά ποτέ.

Κάθε φορά που ανοίγει η αυλαία, ξαναγεννιέται.

Κι επιστρέφει ξανά στη ζωή μας ως εμπειρία, ως μνήμη, ως τελετουργία.

ΜΑΖΙ:

Γιατί το θέατρο δεν υπάρχει χωρίς κοινό.

Χωρίς συλλογικότητα ή αλληλεπίδραση.

Κάθε παράσταση μας θυμίζει πως είμαστε κοινότητα, πως δεν υπάρχουμε μόνοι.

ΠΑΝΤΟΥ:

Γιατί το θέατρο δεν περιορίζεται σε μια κλειστή αίθουσα.

Δεν έχει όρια, ούτε και σύνορα

Μπορεί να «ανθίσει» παντού, όπου υπάρχει άνθρωπος.

«ΞΑΝΑ, ΜΑΖΙ, ΠΑΝΤΟΥ»

Το ΚΘΒΕ υποδέχεται τη νέα θεατρική περίοδο με το σύνθημα «ΘΕΑΤΡΟ ΞΑΝΑ, ΜΑΖΙ, ΠΑΝΤΟΥ». Τρεις λέξεις που συνοψίζουν την πορεία της τριετίας 2022-2025 η οποία ολοκληρώθηκε, σε μια φράση που συμπυκνώνει το νόημα της διαχρονικής φύσης του θεάτρου και της διαρκούς επιστροφής του στη ζωή μας, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Ένα σύνθημα που καθρεφτίζει την πολιτιστική στρατηγική του ΚΘΒΕ η οποία διευρύνεται και εμβαθύνει με τρεις πυλώνες:

ΞΑΝΑ: Επανεκκίνηση, Αναγέννηση, Επιστροφή

Το θέατρο, αυτό το αρχέγονο καταφύγιο του ανθρώπου, σηκώνει ξανά αυλαία. To «ΞΑΝΑ» δηλώνει επανεκκίνηση. Είναι η αναγέννηση, ο επαναπροσδιορισμός και συγχρόνως μια νέα εποχή ενός Θεάτρου που σέβεται την ιστορία του και προχωρά με όραμα προς το μέλλον. Ενός Θεάτρου ιστορικού αλλά ταυτόχρονα σύγχρονου, τολμηρού κι υπερβατικού, κοινωνικού και οικουμενικού.

«ΜΑΖΙ»: Συνύπαρξη, Αλληλεπίδραση, Συλλογικότητα

Μια λέξη που φωτίζει τον πυρήνα του θεάτρου. Γιατί τι είναι το θέατρο χωρίς τους θεατές, πως συντελείται η θεατρική πράξη χωρίς συνεργασία; Το «ΜΑΖΙ» είναι όλες αυτές οι διαφορετικές ειδικότητες συντελεστών που πρέπει να συμπράξουν για να φτάσει μια παράσταση να παρουσιαστεί στο κοινό. Είναι ο παλμός που συντονίζει σκηνή και πλατεία, ο δεσμός που υφαίνει τις ιστορίες σε κοινή εμπειρία.

«ΠΑΝΤΟΥ»: Εξωστρέφεια, Προσβασιμότητα, Καθολική εμπειρία

Το θέατρο πηγαίνει κι οφείλει να βρίσκεται ΠΑΝΤΟΥ, εντός, εκτός και πέραν των «τειχών» του. Ταξιδεύει σε αρχαία θέατρα, «εισβάλλει» σε πλατείες και μουσεία, μπαίνει σε σχολεία ή σε φυλακές, συνομιλεί με την καθημερινότητα. Είναι δικαίωμα όλων και μπορεί να «ζωντανέψει» σε κάθε χώρο, κάθε στιγμή, εκεί όπου άνθρωποι συναντιούνται και μοιράζονται.

«ΘΕΑΤΡΟ ΞΑΝΑ, ΜΑΖΙ, ΠΑΝΤΟΥ», το ΚΘΒΕ συνεχίζει δυναμικά κι αυτή τη χρονιά, με ένα πλουραλιστικό πρόγραμμα για όλους, με επιλογές από το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο, με πολυαναμενόμενες νέες παραγωγές, με έργα που θα παρουσιαστούν σε πανελλήνια πρώτη αλλά και με παραστάσεις που αγαπήθηκαν και επανέρχονται, ύστερα από απαίτηση του κοινού. Διευρύνει το κοινό του κι απευθύνεται σε κάθε ηλικιακή ή κοινωνική ομάδα θεατών αλλά και στη διεθνή θεατρική κοινότητα. Δίνει έμφαση στην εξωστρέφεια, επεκτείνοντας τους δεσμούς και τις συνεργασίες με άλλα θέατρα αλλά και με ακαδημαϊκές κοινότητες, πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς. Στηρίζει την προσπάθεια για προσβασιμότητα και ουσιαστική συμπερίληψη όλων στον πολιτισμό.

Έτσι, το σύνθημα της επόμενης καλλιτεχνικής περιόδου δεν είναι απλώς τρεις λέξεις. Είναι μια υπενθύμιση και συγχρόνως μια πρόσκληση: να επιστρέψουμε στην ουσία της ανθρώπινης συνύπαρξης μέσα από την τέχνη. Να θυμηθούμε ότι το θέατρο γεννήθηκε για να μας φέρνει κοντά, να μας συγκινεί, να προβληματίζει, να γεννά ερωτήματα, να μας καθρεφτίζει. Ελάτε να το ζήσουμε ξανά, να το ζήσουμε μαζί, να το ζήσουμε παντού”.

Το πρόγραμμα της νέας σεζόν

Βασιλικό Θέατρο

Η νέα θεατρική περίοδος ξεκινά με μοναδικές παραστάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της θεατρικής εμπειρίας. Η Νένα Μεντή ερμηνεύει το συγκινητικό «Μια ζωή – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας» (25/09–12/10/2025), ταξιδεύοντάς μας από το χθες στο σήμερα, τιμώντας τις προσωπικές ιστορίες και τις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.

Η δεύτερη χρονιά του κλασικού έργου «Θελεστίνα» του Φερνάντο ντε Ρόχας (πρεμιέρα 25/10/2025), σε σκηνοθεσία Αστ. Πελτέκη, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον ομώνυμο ρόλο, φωτίζει την ανθρώπινη φύση με πάθος, επιθυμία και λύτρωση.

Η νέα παραγωγή «Αυτή η νύχτα μένει» (πρεμιέρα 18/12/2025) βασίζεται στο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, με συμμετοχή του ίδιου του συγγραφέα και των Παντελή Καναράκη και Δημήτρη Παπάζογλου, και αναδεικνύει τη νυχτερινή διασκέδαση της σύγχρονης Ελλάδας.

Η θεατρική σεζόν περιλαμβάνει επίσης τη νέα παραγωγή του «Ο Βυσσινόκηπος» του Τσέχωφ (20/03/2026), με τον Αντίνοο Αλμπάνη και τη Βασιλική Ευταξοπούλου, που αναδεικνύει τις κοινωνικές μεταβάσεις δύο αιώνων.

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Το ΚΘΒΕ παρουσιάζει την επίσημη συμμετοχή του στα 60α Δημήτρια με τη νέα παραγωγή «SILLILAB: No difference between ho ho ho!!!» (πρεμιέρα 31/10/2025) της Ρούλας Πατεράκη, αφιερωμένη στον κορυφαίο μαθηματικό Τζον φον Νόιμαν.

Συνεχίζοντας με την δεύτερη χρονιά του έργου «Δελφίνων ή Καζιμίρ και Φιλιντόρ» (πρεμιέρα 20/12/2025) του Θωμά Μοσχόπουλου, καθώς και με την νέα παραγωγή «Ήλιος με ξιφολόγχες» (14/03/2026) της Ελένης Ευθυμίου, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζει έργα με έντονο κοινωνικό και ιστορικό υπόβαθρο.

Στο φουαγιέ του θεάτρου θα παρουσιαστούν οι νέες παραγωγές «Το τέλος του έρωτα» (22/10/2025) του Pascal Rambert και «Οι γείτονες από πάνω» (19/12/2025) του Cesc Gay, καθώς και το αναμενόμενο «Λαχταρώ» της Sarah Kane (27/02/2026), έργα που διερευνούν τις σχέσεις, την ανθρώπινη ψυχή και τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Μονή Λαζαριστών – Σκηνές

Στη Σκηνή Σωκράτης Καραντίνος ακηνοθετεί για δεύτερη χρονιά του «Έγκλημα και τιμωρία» (03/10/2025) και του «Η αγάπη άργησε μια μέρα» (12/12/2025) επανέρχεται, ενώ η νέα παραγωγή «Ζορμπάς» (07/03/2026) του Λευτέρη Γιοβανίδη ζωντανεύει τον αιώνιο ήρωα του Καζαντζάκη.

Στο Μικρό Θέατρο, η νέα παραγωγή «Ξανθιά Φράουλα» (18/10/2025) του Μίνο Μπελέι, το «Τρέμω» (13/12/2025) του Ζοέλ Πομμερά και η «Νέκυια 20 kg» (06/03/2026) του Σάκη Σερέφα, προσεγγίζουν ζητήματα ταυτότητας, ρεαλισμού και μεταφυσικού, ενώ διερευνούν βαθιά ανθρώπινες εμπειρίες και συναισθήματα.

Παιδική, Εφηβική Σκηνή & Βρεφικό Πρόγραμμα

Η Παιδική Σκηνή παρουσιάζει την δεύτερη χρονιά της «Πολυξένης» (02/11/2025), έργο που ενθαρρύνει την αποδοχή του διαφορετικού και τη συνύπαρξη. Στην Εφηβική Σκηνή, οι «Διψασμένοι» (18/11/2025) του Wajdi Mouawad προσφέρουν μια εμπειρία μεταβατικής ηλικίας, ενώ στο Βρεφικό Πρόγραμμα, το «Κου-κουτί!» (25/10/2025) εμπνέει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μικρών θεατών.

Θεατρικά Εργαστήρια & Πολιτιστικές Δράσεις

Το ΚΘΒΕ συνεχίζει τα θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων για ΑμεΑ και ενήλικες, καθώς και τις Πολύχρωμες Κυριακές, με δραστηριότητες εμπνευσμένες από τη φετινή θεματική.

Παράλληλα, η διεθνής δραστηριότητα περιλαμβάνει συμμετοχές σε φεστιβάλ, διαβαλκανικά συνέδρια και συμπαραγωγές, ενώ σημαντικά προγράμματα ΕΣΠΑ και ΤΑΑ στηρίζουν την ψηφιακή επέκταση και την προσβασιμότητα