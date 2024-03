To Ραμόν στο Παγκράτι μετατρέπεται σε θέατρο της μιας βραδιάς

Η παρασταση “Εμετός στο κόρνερ” του Ιακωβου Μολυμπάκη -απέσπασε το 1ο βραβειο στο Φεστιβάλ Σκηνοθεσίας της “Μικρής Ακαδημίας” και του Tempus Verum, έρχεται την Τριτη 26/03 στις 21:30 στο Ραμόν.

Με αφορμή τα έβδομα γενέθλια του μαγαζιού στο οποίο χτίστηκε μια φιλία ζωής με τον σκηνοθέτη, μουσικό και ηθοποιό Ιάκωβο Μολυμπάκη, το Ραμόν στο Παγκράτι μετατρέπεται σε θέατρο της μιας βραδιάς και σας περιμένει!

Ο δημιουργός, τον οποιο γνώρισαν οι περισσοτεροι μετεπειτα μεσω της “Αγορομανας”, παρουσιάζει μια παράσταση για την ερωτική απογοήτευση, η οποία ακροβατεί μεταξύ stand up, μαύρης κωμωδίας και in-yer-face θεάτρου.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Ενα oneman σόου, κάτι ανάμεσα σε stand up comedy, μαύρη κωμωδία και in your face θέατρο. Μια παράσταση που παρουσιάζει, μεταξύ άλλων τον τρόπο που βιώνει ένας άντρας τον έρωτα χωρίς ανταπόκριση, την επιθυμία και την αγάπη. ϊσως όλα αυτά να ακούγονται κλισέ, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο τα αποδίδει ο σκηνοθέτης θα ανατρέψουν τις όποιες προκαταλήψεις μπορεί να έχει κανείς ακούγοντας αυτές τις δύο λέξεις.

Ενας dj, μια οθόνη τηλεόρασης και ο Ιακωβος επί σκηνής. Και ξαφνικα απο το ιστορικο των συνομιλιών του ζευγαριού και τη συναισθηματική συντριβή του πρωταγωνιστή στην παρασταση “μπαίνει” ο Rocky Balboa… δημιουργώντας ένα εναλλακτικό οργισμένο σενάριο.