Θοδωρής Γκόνης: “Το Ναύπλιο είναι μια πόλη που σε επαναφέρει στη θέση σου”

Το Φεστιβάλ Ακροναυπλίας του Δήμου Ναυπλιέων επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με ένα πρόγραμμα που συνεχίζει να τιμά τη βαθιά σύνδεση της πόλης με την ελληνική ιστορία και τις τέχνες – Τι αναφέρει ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, Θοδωρής Γκόνης.

Από τις 18 έως τις 31 Αυγούστου, το Φεστιβάλ Ακροναυπλίας του Δήμου Ναυπλιέων θα φιλοξενήσει μερικά από τα πιο σημαντικά ονόματα του θεάτρου, της μουσικής, των γραμμάτων και των τεχνών, σε τοπόσημα υψηλού συμβολισμού όπως το Θέατρο Ακροναυπλίας, το Μετόχι της Μονής Ταλαντίου στην Αράχνα, η Αρχαία Τίρυνθα, το Φρούριο Παλαμηδίου, η Πλατεία Δικαστικού Μεγάρου και η Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα.

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θοδωρή Γκόνη, το φεστιβάλ συνεχίζει να είναι ένας πυρήνας πολιτιστικής δημιουργίας, με ονόματα όπως η Ρένη Πιττακή, ο Παντελής Μπουκάλας, η Σαββίνα Γιαννάτου, η Μαρία Ζορμπά, η Ελένη Ουζουνίδου και ο Αλέξανδρος Μελισσηνός να παρουσιάζουν μοναδικές καλλιτεχνικές δράσεις.

Ο Θοδωρής Γκόνης, ποιητής, σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Ακροναυπλίας, μοιράζεται το όραμά του για το φεστιβάλ, την ισχυρή του σύνδεση με την ιστορία και τον τόπο και την προσήλωσή του στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης του Ναυπλίου.

Ο ίδιος αναφέρει στο NEWS 24/7 πώς συνδυάζει αυτές τις ιδιότητες και πώς εμπλουτίζουν η μία την άλλη στην προσωπική του καλλιτεχνική διαδικασία: “Η συγκατοίκησή τους δεν είναι και η αρμονικότερη. Υπάρχουν περίοδοι εντάσεων αλλά και γαλήνης. Περίοδοι που περιορίζω τη μία ιδιότητά μου υπέρ μιας άλλης και αντιστρόφως. Αλλά στο τέλος, στο ίδιο τραπέζι καθόμαστε, το ίδιο ψωμί τρώμε, το ίδιο φαρμάκι πίνουμε”.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι του Φεστιβάλ Ακροναυπλίας και πώς έχει εξελιχθεί από την πρώτη του χρονιά προς τη δεύτερη;

Το Φεστιβάλ Ακροναυπλίας θέλουμε να είναι ένα φεστιβάλ δημιουργίας, οι παραστάσεις του να μην απευθύνονται μόνο στους κατοίκους της πόλης αλλά και σε όλους αυτούς που έρχονται στο Ναύπλιο σαν επισκέπτες και σαν προσκυνητές. Να έχει τη δική του ταυτότητα, τη δική του ματιά, να παραγγέλνει έργα σε καλλιτέχνες και δημιουργούς, έργα που το θέμα τους θα ξεκινά από τον τόπο, την ιστορία και τη λογοτεχνία του, χωρίς αυτό βέβαια να το περιορίζει, απεναντίας να έχει ορίζοντα ανοιχτό. Να μην υποδέχεται μόνο, αλλά και να παράγει. Να έχει τη δική του τοπική καλλιέργεια.

Τη δεύτερη χρονιά προσπαθήσαμε να είναι ακόμα περισσότερο παρούσα η γεωγραφία και η ιστορία, και ακόμα ακόμα να ανοίξουμε τις παραστάσεις και έξω από την πόλη του Ναυπλίου, κάτι που το επιθυμούμε πολύ.

Το Παλαμήδι

Φέτος το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια πληθώρα σημαντικών καλλιτεχνικών δράσεων και προσώπων. Ποιες είναι οι βασικές καλλιτεχνικές κατευθύνσεις που καθοδηγούν το φετινό φεστιβάλ;

Από το Αραχναίον, την αρχαία Τίρυνθα, τον σταθμό του τρένου, το θέατρο της Ακροναυπλίας, το Παλαμήδι, την Οικία Άρμανσμπεργκ και την πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα, κυρίαρχος και οδηγός είναι τα ονόματα και ο τόπος, η φωνή τους και η σιωπή τους. Μας φέρνουν μια άλλη δροσιά, χαμένη πια σήμερα, μια άλλη φωνή. Να το ξαναπούμε εκατό φορές, ο τόπος αυτός είναι όμορφος, μόνο που δεν είναι δικός μας. Πρέπει να τον κερδίζει κανείς καθημερινά.

Πώς εισπράττει ο κόσμος του Ναυπλίου τη χειρονομία σας να δημιουργήσετε αυτό το φεστιβάλ;

Αν κρίνουμε από την περσινή ανταπόκριση, μόνο θετικά. Βέβαια, όλα αυτά πρέπει να έχουν και μια συνέχεια, μια μακροημέρευση – ο Θεός δεν έφτιαξε τον κόσμο σε μια μέρα. Ένα φεστιβάλ θέλει τον χρόνο του. Αλλά δε χρειάζεται κανείς να επιτυγχάνει για να επιμένει, ούτε να ελπίζει για να επιχειρεί.

Ποιο είναι το νόημα του φεστιβάλ για το Ναύπλιο και πώς το συνδέετε με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της πόλης;

Το Ναύπλιο είναι μια πόλη που σε επαναφέρει στη θέση σου, σε τακτοποιεί μέσα στους αιώνες και τα χρόνια, σε ανεβάζει και σε κατεβάζει κατά το κέφι του. Θες, δε θες, αυτό σε οδηγεί, αυτό σου δείχνει το τι πρέπει να κάνεις. Είναι και ο ήρωας και ο δραματουργός του έργου.

Ο Θοδωρής Γκόνης

Πώς η συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Υπουργείο Πολιτισμού ενισχύει το φεστιβάλ και τι καινοτόμες ιδέες φέρνει στην εκδοχή του 2023;

Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία και με το Υπουργείο Πολιτισμού και με την Εθνική Λυρική Σκηνή, μας εγκαρδιώνει, μας δίνει δύναμη και κύρος, και δεν είναι αυτονόητο. Τους ευχαριστούμε γι’ αυτή τους τη χειρονομία. Μακάρι να συνεχιστεί και να μεγαλώσει. Ένα φεστιβάλ ποιότητας στην περιφέρεια είναι στις μέρες μας μεγάλη υπόθεση.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για την περαιτέρω ανάπτυξή του φεστιβάλ τα επόμενα χρόνια;

Να δοθούν παραγγελίες σε σημαντικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς, να αξιοποιήσουμε και να αναδείξουμε καλλιτέχνες που ζουν στην πόλη του Ναυπλίου και την ευρύτερη περιοχή, να προκύψουν συνεργασίες και με άλλους θεσμούς και να ανοιχτεί το φεστιβάλ και σε άλλα σημεία του δήμου Ναυπλιέων.

Διανύετε μια πολύ δημιουργική περίοδο. Πέρα από τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Ακροναυπλίας, το πεζογράφημα σας, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα, “Κάποια στιγμή θα μάθετε ποιος είμαι” έχει δεχθεί εξαιρετικές κριτικές και ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία και ως θεατρική παράσταση, ενώ παρουσιάσατε πρόσφατα στο Δηπεθε Ιωαννίνων τον “Κουτσογιάννη στα Γιάννινα” του Χρήστου Χρηστοβασίλη, σε δική σας σκηνοθεσία και δραματουργία. Τι είναι αυτό που παρακινεί έναν ποιητή να είναι τόσο παραγωγικός και στα “γήινα” της ζωής;

Όλα αυτά έρχονται και με βρίσκουν μάλλον, παρά ότι τα καλώ εγώ. Και τώρα που τα απαριθμήσατε όλα στην ερώτησή σας αυτή, το ξάφνιασμά μου είναι κι εμένα μεγάλο. Δεν μπορώ παρά να νιώθω ευγνώμων γι’ αυτά τα «φιλοδωρήματα» που κατά καιρούς μου στέλνει η ζωή και εν τέλει μάλλον με αυτά ζω και αναπνέω.