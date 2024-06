Το Φεστιβάλ Αριστοναύτες επιστρέφει με συναυλίες, παραστάσεις και εκπαιδευτικές δράσεις

Συναυλία με Pan Pan x Years of Youth, μουσική, χορός, ανιμέισον, ποίηση, VR, εκθέσεις, προβολές, Aristonautes Lab & πρωτότυπα εκπαιδευτικά εργαστήρια για όλους στο Φεστιβάλ Αριστοναύτες σε Ξυλόκαστρο και Δερβένι.

Το Φεστιβάλ ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΕΣ επιστρέφει για 3η συνεχόμενη χρονιά, από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου 2024. Για τέσσερις μέρες, ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης μεταμορφώνεται και προσκαλεί κατοίκους αλλά και επισκέπτες όλων των ηλικιών να γνωρίσουν διαφορετικά σημεία της περιοχής και να ανακαλύψουν λιγότερο γνωστές πτυχές της, ξεχωριστές ομορφιές και την πλούσια ιστορία της μέσα από την τέχνη, τον πολιτισμό και πρωτότυπες δράσεις για όλους.

Η καθιερωμένη πλέον επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 20 Ιουνίου, στην πλατεία Αγίου Βλασίου στο Ξυλόκαστρο. Τρεις Έλληνες τενόροι, ο διεθνούς φήμης Δημήτρης Πακσόγλου, συνοδευόμενους από τους ανερχόμενους και ταλαντούχους Χρήστο Δεληζώνα και Αντρέα Καραούλη και τον αρχιμουσικό Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου στο πιάνο, μας παρασύρουν σε μία αξέχαστη εμπειρία όπερας με διάσημες άριες και κομμάτια κλασικού ρεπερτορίου.

Φεστιβάλ Αριστοναύτες – Συναυλίες, χορός, προβολές ταινιών

Οι ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΕΣ θα ολοκληρωθούν, το βράδυ της Κυριακής 23 Ιουνίου, με μία μεγάλη συναυλία στο Δερβένι. Ο ένας και μοναδικός Pan Pan έρχεται, παρέα με τον Years of Youth, και υπόσχεται φουλ ξεσηκωτική διάθεση, πολύ χορό και sing along με το κοινό.

Στο πλαίσιο της κεντρικής θεματικής του φετινού Φεστιβάλ “Η Ελευθερία της Όρχησης”, η καταξιωμένη χορογράφος Μαριέλα Νέστορα και η ομάδα YELP danceco. παρουσιάζουν, την Παρασκευή 21 Ιουνίου, στην ιστορική Βίλλα Σικελιανού, την χορευτική περφόρμανς “Inter-esse”, που εστιάζει στη σχέση του ανθρώπου και του ανθρώπινου σώματος με τον κόσμο των φυτών.

Αφιερωμένο στην τέχνη του χορού είναι και το φετινό Aristonautes Lab, με θέμα την εξωστρέφεια και τη δικτύωση της ελληνικής χορευτικής σκηνής. To Σάββατο 22 Ιουλίου, στη συνεδριακή αίθουσα του Sikyon Coast Hotel & Resort, εκπρόσωποι σημαντικών πολιτιστικών φορέων της χώρας και ανεξάρτητοι καλλιτέχνες θα συζητήσουν για το πώς αναδεικνύεται μέχρι στιγμής η χορευτική σκηνή στην Ευρώπη μέσα από συγκεκριμένες πολιτιστικές πολιτικές, συνεργασίες φορέων και συμμετοχές σε ευρωπαϊκά δίκτυα αλλά και ποια είναι τα ζητήματα που προκύπτουν και με ποιους τρόπους δύναται αυτές οι συνέργειες να υποστηριχτούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω για την ενίσχυση της ορατότητας της ελληνικής σκηνής.

Στο στρογγυλό τραπέζι και την ανοιχτή συζήτηση συμμετέχουν οι Αναστασία Βαλσαμάκη (χορογράφος), Χρύσα Γεωργίου (project manager – Dance Days Chania), Τζίνα Γιωτάκη (επίκουρη καθηγήτρια – τμήμα Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), Πηνελόπη Ηλιάσκου (καθηγήτρια ρυθμικής Dalcroze & επιμελήτρια χορού – Κέντρο Χορού Ντάνκαν, EDN), Μαρία Κολιοπούλου (χορογράφος), Χριστίνα Λιάτα (υπεύθυνη διεθνών συμπαραγωγών & περιοδειών – πρόγραμμα Εξωστρέφεια, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση) και Φρόσω Τρούσα (καλλιτεχνική διευθύντρια – ARC for Dance Festival & Moving Colors Festival). Την επιμέλεια του προγράμματος του Aristonautes Lab υπογράφει η θεωρητικός – δραματουργός χορού Μπετίνα Παναγιωτάρα.

Από το πρόγραμμα, φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι προβολές ταινιών κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια. Δύο πολυβραβευμένες ταινίες κορυφαίων δημιουργών από τη Γαλλία, το “Ο Φαραώ, ο κλέφτης και η πριγκίπισσα” του Michel Ocelot και το “Adama” του Simon Rouby, θα ταξιδέψουν μικρούς και μεγάλους στην αφρικανική ήπειρο δίνοντας τους μία πρόγευση από το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης του ANIMASYROS. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Ιουνίου, στον θερινό κινηματογράφο “Ηλέκτρα”.

Ακόμη, για πρώτη φορά, οι επισκέπτες του Φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία, από τις 20 έως και τις 23 Ιουνίου, να μεταφερθούν στο χρόνο και στο χώρο και να περάσουν “Μία μέρα στην αρχαία Ακρόπολη της Αθήνας”, μέσα από μία μοναδική διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας που προσφέρει η Chronoscope VR.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια και δράσεις για όλους

Το Φεστιβάλ ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΕΣ, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού του προγράμματος, συνεργάζεται και φέτος με καταξιωμένους επαγγελματίες και έμπειρους εκπαιδευτές και προσφέρει πρωτότυπα εργαστήρια και δράσεις για όλους: εργαστήριο ποίησης για ενήλικες, εργαστήριο χορού για άτομα με ή χωρίς αναπηρία, βραδιά αστροπαρατήρησης με τηλεσκόπια και διανυκτέρευση στο οροπέδιο της Ζήρειας, εργαστήριο ανιμέισον και κεραμικής, βιωματικό εργαστήριο αφιερωμένο στη ναυτική και ναυπηγική παράδοση των Αριστοναυτών αλλά και μία μαγευτική κυριακάτικη περιήγηση στους ορεινούς όγκους της περιοχής.

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραημέρου, παρουσιάζεται στη μαρίνα του Ξυλοκάστρου η έκθεση “Οι δοκιμασίες των Αριστοναυτών” με μία εντυπωσιακή κατασκευή τμήματος μυκηναϊκής εικοσόρου, όπως επίσης έκθεση ζωγραφικής μαθητών Δημοτικού με θέμα τον χορό και η έκθεση φωτογραφίας “Click the change you want to see!”.

Και όπως κάθε χρόνο, τα αγαπημένα πλέον σε όλους Ιστιόπανα των Αριστοναυτών, που φέτος φιλοτεχνήθηκαν από φοιτητές του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα ανεμίζουν δίπλα στη θάλασσα του Ξυλοκάστρου! Μία in situ εικαστική εγκατάσταση, υπό τον τίτλο “Αναπνοές”, ένα απόσταγμα πειραματισμών με την αναπνοή ως θεμελιώδες συστατικό της κίνησης.

Οι ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΕΣ αποτελούν μία πρωτοβουλία του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, σε συνεργασία με το ANIMASYROS Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, το οποίο υπογράφει την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος. Ένα πολυθεματικό φεστιβάλ που, μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη του έναρξη το καλοκαίρι του 2022, έχει καταφέρει να διεκδικήσει τη θέση του και ενταχθεί επάξια στον πολιτιστικο χάρτη της χώρας, φροντίζοντας να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται διαρκώς.

Φεστιβάλ Αριστοναύτες – Αναλυτικό Πρόγραμμα

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ

Οι Τρεις Έλληνες Τενόροι

Βραδιά όπερας – Πέμπτη 20 Ιουνίου

21:00 στην Πλατεία Αγίου Βλασίου, Ξυλόκαστρο

Ο διεθνούς φήμης τενόρος Δημήτρης Πακσόγλου, συνοδευόμενους από τους ανερχόμενους και ταλαντούχους Χρήστο Δεληζώνα και Αντρέα Καραούλη και τον αρχιμουσικό Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου στο πιάνο, μας προσκαλούν σε μία αξέχαστη εμπειρία όπερας με διάσημες άριες και κομμάτια κλασικού ρεπερτορίου από τη σκηνή του Μιλάνου και με άρωμα Βιέννης. Μία μαγική βραδιά γεμάτη συναίσθημα και μουσική που θα μας μείνει αξέχαστη.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΛΗΞΗΣ

Pan Pan x Years of Youth

Κυριακή 23 Ιουνίου, 21:00

Κεντρική Πλατεία Ειρηνοδικείου, Δερβένι

Ο Pan Pan που σημειώνει πολλαπλά sold out σε όλη την Ελλάδα όπου κι αν εμφανίζεται, κλείνει παρέα με τον Years of Youth το φετινό Φεστιβάλ ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΕΣ με φουλ ξεσηκωτική διάθεση, πολύ χορό και sing along με το κοινό. Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν κομμάτια από τις Φαντασμαγορίες – φυσικά δεν θα λείπουν η «Ανισόπεδη Ντίσκο», το «Χτύπα με σαν ρεύμα στην πίστα» και «Τα παιδιά θέλουν χορό» – αλλά και την πιο πρόσφατη κοινή κυκλοφορία τους, Λύκοι στον Άρη.

Ο Παναγιώτης (Pan Pan) κι ο Γιάννης (Years Of Youth)

ΧΟΡΟΣ

Inter-esse**

Περφόρμανς χορού από τη Μαριέλα Νέστορα & την ομάδα YELP danceco.

Παρασκευή 21 Ιουνίου στις 21:00

Βίλλα Άγγελου Σικελιανού, Συκιά

Η χορογράφος Μαριέλα Νέστορα και η ομάδα YELP danceco. δημιούργησαν 12 scores (παρτιτούρες), τα fieldwork scores, που εστιάζουν στη σχέση με τον κόσμο των φυτών. Με πρόθεση να εξασκηθούμε στο να σκεφτόμαστε και να χορεύουμε με την παρουσία των φυτών και εξαιτίας της παρουσίας τους. Να δημιουργήσουμε interesse (ενδιαφέρον) τοποθετώντας το ανάμεσα στις φύσεις, Ιnter-esse. Όχι για να διαχωρίσουμε αλλά για να σχετιστούμε. Μέσα από την πρακτική των fieldwork scores που έρχονται σε διάλογο με τις 12 αρχές της περμακουλτούρας και με τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος, δημιουργήθηκε το έργο Inter-esse. Τι μπορούμε να μάθουμε από τον κόσμο των φυτών;

**Η είσοδος στην περφόρμανς πραγματοποιείται αποκλειστικά με προσκλήσεις.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ARISTONAUTES LAB

Δράση δημιουργικής δικτύωσης

Σάββατο 22 Ιουλίου, 11.00 – 14.00

Sikyon Coast Hotel & Resort – Συνεδριακή αίθουσα, Ξυλόκαστρο

Στρογγυλό τραπέζι και ανοιχτή συζήτηση με εκπροσώπους σημαντικών πολιτιστικών φορέων της χώρας και ανεξάρτητους καλλιτέχνες. Η φετινή συνάντηση έχει ως κεντρικό θέμα την εξωστρέφεια και τη δικτύωση της ελληνικής χορευτικής σκηνής. Θα συζητηθεί πώς αναδεικνύεται μέχρι στιγμής η χορευτική σκηνή στην Ευρώπη μέσα από συγκεκριμένες πολιτιστικές πολιτικές, συνεργασίες φορέων και συμμετοχές σε ευρωπαϊκά δίκτυα. Ποια είναι τα ζητήματα που προκύπτουν και με ποιους τρόπους δύναται αυτές οι συνέργειες να υποστηριχτούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω για την ενίσχυση της ορατότητας της ελληνικής σκηνής.

Συμμετέχουν: Αναστασία Βαλσαμάκη, χορογράφος / Χρύσα Γεωργίου, project manager – Dance Days Chania / Τζίνα Γιωτάκη, επίκουρη καθηγήτρια – τμήμα Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου / Πηνελόπη Ηλιάσκου, καθηγήτρια ρυθμικής Dalcroze & επιμελήτρια χορού – Κέντρο Χορού Ντάνκαν, EDN (European Dance Development Network) / Μαρία Κολιοπούλου, χορογράφος / Χριστίνα Λιάτα, υπεύθυνη διεθνών συμπαραγωγών & περιοδειών – πρόγραμμα Εξωστρέφεια, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση / Φρόσω Τρούσα, καλλιτεχνική διευθύντρια – ARC for Dance Festival & Moving Colors Festival

Επιμέλεια: Μπετίνα Παναγιωτάρα, θεωρητικός – δραματουργός χορού.

Aristonautes 2024 - Poetry workshop - Nikos Erinakis

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ANIMATION

Επιμέλεια: ANIMASYROS

Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας

Προβολές βραβευμένων ταινιών κινουμένων σχεδίων απ’ όλο τον κόσμο που φέτος αντλούν έμπνευση από την κεντρική θεματική του ANIMASYROS, “Αφρική: μία ήπειρος κινουμένων σχεδίων”.

Σάββατο 22 Ιουνίου, 21:00

Κινηματογράφος «Ηλέκτρα», Ξυλόκαστρο

Ο Φαραώ, ο κλέφτης και η πριγκίπισσα (Γαλλία, 2022, 82’) του Michel Ocelot

Κυριακή 23 Ιουνίου, 21:00

Κινηματογράφος «Ηλέκτρα», Ξυλόκαστρο

Adama (Γαλλία, 2015, 85’)

του Simon Rouby

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Aristonautes 2024 / Inter-esse performance YELP, Mariela Nestora

Εργαστήριο ποίησης* με τον Νίκο Ερηνάκη, ποιητή & επίκουρο καθηγητή Φιλοσοφίας

Πέμπτη 20 & Παρασκευή 21 Ιουνίου | 11:00 – 13:30

Αισθητικό Δάσος Πευκιά – Θέση Βρύση, Ξυλόκαστρο

Για μέλη του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ενήλικες

Ο Ερηνάκης θα βρεθεί στο Φεστιβάλ ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΕΣ για μια συνάντηση–ποιητική συνομιλία για τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και με ανοιχτό κάλεσμα προς τα μέλη της τοπικής κοινωνίας. “Κυματικές αναδιπλώσεις ποιητικού λόγου και ηχοτοπίων από όσα φαίνονται προς όσα είναι. Ανάμεσα στην υλική πραγματικότητα και στην ψηφιακή υπερπραγματικότητα της συγχρονίας μας, η δυσκολία της συνομιλίας παραμένει. Όσα όμως επέμειναν να καίνε μέσα μας χαρτογραφούν μια αίσθηση κέντρου. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να κατοικήσουμε αυτόν τον διττό κόσμο ποιητικά; Μέσα από μια διαδραστική ποιητική πρακτική θα εξερευνήσουμε εκ νέου τη φύση και το αξιακό περιεχόμενο της ανθρωπινότητάς μας, τι την συγκροτεί και τι μπορεί να την εξελίξει περαιτέρω.”

Εργαστήριο χορού* με τη Μαρία Κολιοπούλου, χορογράφο & δασκάλα χορού

Πέμπτη 20 & Παρασκευή 21 Ιουνίου | 17:00 – 19:30

Θέατρο Άγγελος Σικελιανός, Ξυλόκαστρο

Για παιδιά, εφήβους, ενήλικες & άτομα 60+ ετών, με και χωρίς αναπηρίες

Το διήμερο εργαστήριο χορού εστιάζει στη φετινή θεματική του Φεστιβάλ “Η Ελευθερία της Όρχησης” και αντλεί έμπνευση από τη θάλασσα, την αέναη κίνηση, τις διαφορετικές κατευθύνσεις και δυναμικές και τους τρόπους με τους οποίους αυτές μεταφράζονται στο σώμα μέσα από την τέχνη του χορού.

Stars in motion*

Βιωματικό σεμινάριο με τεχνικές θεάτρου & αστροπαρατήρηση

με την Τζωρτζίνα Κακουδάκη, δραματουργό, σκηνοθέτιδα, θεατρολόγο & θεατροπαιδαγωγό

Παρασκευή 21 Ιουνίου | 20:30

Οροπέδιο Ζήρειας

Σημείο εκκίνησης: Δημαρχείο Ξυλοκάστρου

Για εφήβους & ενήλικες

Μια ξεχωριστή βραδιά αστροπαρατήρησης με τηλεσκόπια, όπου οι συμμετέχοντες θα ξεναγηθούν στον αέναα κινούμενο έναστρο ουρανό συνδέοντας αρχαίους μύθους με τους πλανήτες του γαλαξία. Στο εργαστήριο, μέσα από τεχνικές θεατρικών αυτοσχεδιασμών και μικτών τεχνικών αφήγησης, θα δώσουμε ονόματα στα αστέρια που βλέπουμε σε τρεις φάσεις: σε σχέση με αυτά που ήδη ξέρουμε, ιστορίες και παραδοσιακές αφηγήσεις για τη δημιουργία του σύμπαντος, σε σχέση με αυτά που παρατηρούμε και σε σχέση με αυτά που φανταζόμαστε. Οι συμμετέχοντες θα διανυκτερεύσουν σε καταφύγιο στο οροπέδιο και θα επιστρέψουν στο Ξυλόκαστρο το Σάββατο το πρωί.

Εργαστήριο ανιμέισον & κεραμικής*

με τον Thomas Künstler, σκηνοθέτη / stop-motion animator & τη Χριστίνα Μεντζέλου, κεραμίστα

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Ιουνίου | 11:00 – 13:30

Αισθητικό Δάσος Πευκιά, Ξυλόκαστρο

Για παιδιά 6 έως 14 ετών & άτομα 60+ ετών. Με τη συμμετοχή μελών του Κ.Α.Π.Η Ξυλοκάστρου.

Με αφορμή τη φετινή θεματική του Φεστιβάλ “Η Ελευθερία της Όρχησης”, τα παιδιά εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές της τέχνης της εμψύχωσης, μαθαίνουν να κινούν μπροστά στην κάμερα κεραμικούς χαρακτήρες και αντικείμενα με έμπνευση από την κίνηση των κυμάτων της θάλασσας του Ξυλοκάστρου και δημιουργούν τη δική τους, πρωτότυπη ταινία ανιμέισον.

Οι δοκιμασίες των Αριστοναυτών*

Βιωματικό εργαστήρι αφιερωμένο στη ναυτική & ναυπηγική παράδοση των Αριστοναυτών

από την Δρ. Δήμητρα Καμαρινού, αρχαιολόγο – συγγραφέα

Σάββατο 22 Ιουνίου | 21:00 – 23:00

Κυριακή 23 Ιουνίου | 11:00 – 13:00

Μαρίνα Ξυλοκάστρου

Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες όλων των ηλικιών

Περνώντας από πέντε σταθμούς δοκιμασιών, μικροί και μεγάλοι συμμετέχοντες θα έχουν πέντε διαφορετικές εμπειρίες: θα χειριστούν συντονισμένα τα κουπιά, την άγκυρα και τα πανιά μιας εικοσόρου, θα περιηγηθούν σε ένα μυκηναϊκό καρνάγιο γνωρίζοντας τα εργαλεία της εποχής του Χαλκού, θα γράψουν σε πήλινες πινακίδες μηνύματα στη γραμμική Β’, θα ανακαλύψουν ποια τρόφιμα απ’ αυτά που ξέρουμε σήμερα υπήρχαν στην μυκηναϊκή εποχή για να αποφασίσουν τι θα πάρουν μαζί τους στο ταξίδι τους αλλά και θα παίξουν το πρωτότυπο επιτραπέζιο παιχνίδι “Περιπλέοντας την Μεσόγειο στην εποχή του Οδυσσέα” μαθαίνοντας για τις συνθήκες, τους κινδύνους των ταξιδιών και τα προϊόντα που ανταλλάσσονταν στις αγορές της Μεσογείου.

Επιμέλεια : Δρ. Δήμητρα Καμαρινού, Ines Kaffee, Μίνα Μητσομπόνου /Κατασκευές: Δρ. Ε. Μαραγκουδάκη, Σ. Βλαχοσωτήρος, Κ. Λαβδας, Ines Kaffee.

Αρχαία μονοπάτια: η συνάντηση της δύσης και της ανατολής*

Περιήγηση στις ορεινές περιοχές του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

με τη Μαρία Γιάννου, ξεναγό

Κυριακή 23 Ιουνίου | 10:00

Σημείο εκκίνησης: Δημαρχείο Ξυλοκάστρου

Ώρα επιστροφής στο Ξυλόκαστρο: 19:30

Για ενήλικες & οικογένειες με παιδιά

Μια πρωτότυπη περιήγηση στους ορεινούς όγκους της περιοχής. Από τη Ζάχολη και το Ρέμα των Μύλων μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Πελλήνη, ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης συνδέει τις κουλτούρες της δύσης και της ανατολής και αναδεικνύεται ως σημείο συνάντησης πολιτισμών. Το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στάση για πικ-νικ σε ειδυλλιακή τοποθεσία μέσα στα δέντρα στα Μεσαία Τρίκαλα.

Aristonautes 2024 - VR

VR

Μία μέρα στην αρχαία Ακρόπολη της Αθήνας

Διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας από την Chronoscope VR

Πέμπτη 20 έως Κυριακή 23 Ιουνίου

10:00 – 12:00 & 18:00 – 20:00

Βίλλα Άγγελου Σικελιανού, Συκιά

Η Chronoscope VR μας καλεί να εξερευνήσουμε τα θαύματα της αρχαίας ιστορίας όπως ποτέ άλλοτε. Μεταφερόμαστε στην καρδιά της αρχαίας Ελλάδας, όπου η μεγαλοπρεπής Ακρόπολη δεσπόζει ως το επίτευγμα της εφευρετικότητας και του πνεύματος των Αθηναίων. Ένα συναρπαστικό ταξίδι που προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό εκπαίδευσης και εξερεύνησης, επιτρέποντάς μας να περπατήσουμε σε ιστορικά μονοπάτια, να εκτιμήσουμε τα αρχιτεκτονικά θαύματα της εποχής και να ζήσουμε την καθημερινή ζωή του χρυσού αιώνα της Αθήνας. Και όλα αυτα φορώντας απλά τα VR γυαλιά μας!

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Έκθεση ζωγραφικής μαθητών Δημοτικού

Πέμπτη 20 έως Κυριακή 23 Ιουνίου

10:00 – 20:00

1ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου

Μαθητές Δημοτικού από τα σχολεία του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης αντλούν έμπνευση από την κεντρική θεματική του Φεστιβάλ «Η Ελευθερία της Όρχησης», την τέχνη του χορού και την ελευθερία των κινήσεων της θάλασσας του Ξυλοκάστρου και παρουσιάζουν τα έργα τους.

Aristonautes Έκθεση

“Click” the change you want to see!

Έκθεση φωτογραφίας

Πέμπτη 20 έως Κυριακή 23 Ιουνίου

10:00 – 12:00 & 18:00 – 20:00

Βίλλα Άγγελου Σικελιανού, Συκιά

Έκθεση φωτογραφίας μαθητών σχολείων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και εθελοντών του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ESC), με κεντρικό θέμα τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, όπως ο ρατσισμός, η μόλυνση του περιβάλλοντος και το bullying. Επιμέλεια: Εύα Νάμορ.

Οι δοκιμασίες των Αριστοναυτών

Πέμπτη 20 έως Κυριακή 23 Ιουνίου

Εγκαίνια: Σάββατο 22 Ιουνίου | 20:00

Μαρίνα Ξυλοκάστρου

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, μία εντυπωσιακή κατασκευή τμήματος μυκηναϊκής εικοσόρου θα βρίσκεται στη μαρίνα του Ξυλοκάστρου, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τη ναυπηγική και ναυτική παράδοση των Αριστοναυτών.

Επιστημονική εποπτεία, σχεδιασμός: Χρήστος Γκοβότσος & Δρ. Δήμητρα Καμαρινού. Κατασκευή: Ναυπηγείο Μ. Ψαρρού, ομάδα Γ. Χαλκιά & Σ. Βλαχοσωτήρος, Kafetzidakis Sails

Ιστιόπανα Αριστοναυτών

ΑΝΑΠΝΟΕΣ

Εικαστική in situ εγκατάσταση με έργα ειδικά διαμορφωμένα για το Φεστιβάλ ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΕΣ 2024 από φοιτητές του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ένα απόσταγμα πειραματισμών με την αναπνοή ως θεμελιώδες συστατικό της κίνησης. Αναπνοές ενεργοποιούν σώματα και ο αέρας ξαναζωντανεύει φιγούρες και μοτίβα στα ιστιόπανα. Εισπνοή, εκπνοή – ρυθμικότητες με αέρα και στο βάθος ο προσωπικός ορίζοντας. Το project αποτελεί συνεργασία διδασκόντων και φοιτητών/τριών και εμπνέεται από την τοποθεσία. Με αφετηρία ελληνικά και ξένα ποιήματα, οι φοιτητές/τριες του μαθήματος “Σωματικές Προσεγγίσεις στην Performance” πειραματίστηκαν με την αναπνοή και την ενσώματη κίνηση δημιουργώντας χορογραφικά scores που αποτυπώθηκαν φωτογραφικά και αποτέλεσαν πρώτη ύλη για ψηφιακή επεξεργασία και οπτικούς πειραματισμούς από φοιτητές/τριες του μαθήματος “Εγκαταστάσεις και Ψηφιακά Μέσα”.

Επιμέλεια – Υλοποίηση: Βασίλης Ψαρράς, επίκουρος καθηγητής & Τζίνα Γιωτάκη, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Συμμετέχοντες/ουσες (Σωματικές Προσεγγίσεις στην Performance): Ελένη Διακουμέα, Πελαγία Δαγλαρτζή, Άντρεα Διογένους, Δημήτρης Καϊλίδης, Χρύσα Καλουδοπούλου, Μελίνα Καμάρα, Σπύρος Κοντός, Γλυκερία Κοριτσίδου, Φοίβος Μεμελετζόγλου, Αναστασία Νεαμονίτη, Μαρίνα Παπασταμάτη, Βασιλική Πασχάλη, Ευανθία Σκόνδρα, Αριάδνη Πολυχρονάκη

Συμμετέχοντες/ουσες (Εγκαταστάσεις και Ψηφιακά Μέσα): Έκτορας Αδραμύτογλου, Κατερίνα Βένιου, Μάνος Δετοράκης, Νεφέλη-Κωνσταντίνα Κάσιου, Μαριάνθη Μπαρμπαρήγου