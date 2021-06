Βγαίνουμε ξανά: Παραστάσεις, τρεις πρεμιέρες και συναυλίες - Τι να δείτε τις επόμενες μέρες

Σταδιακή επανεκκίνηση του Πολιτισμού; Ακριβώς. E-mails, ειδοποιήσεις και δελτία Τύπου άρχισαν να φτάνουν με καταιγιστικούς ρυθμούς στο γραφείο. Τα τηλέφωνα χτυπούν σχεδόν με την συχνότητα άλλων εποχών. Και ό,τι θα μας έφερνε τέτοια εποχή, ενόψει την έναρξης της θερινής καλλιτεχνικής περιόδου στα όρια της υπερκόπωσης, τώρα μας προκαλεί την ευφορία της επανέναρξης. «Να έχουμε μία ατζέντα με εβδομαδιαίες επιλογές κάθε Πέμπτη;» Ναι! Θα δημοσιεύουμε μία ατζέντα με… υποκειμενικές επιλογές-προτάσεις κάθε Πέμπτη και για όλη την εβδομάδα που ακολουθεί. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν ήδη αρκετές προτάσεις ώστε να μπορεί ένας πολιτιστικός ρεπόρτερ να κάνει επιλογές.

Φύγαμε λοιπόν και καλό πολιτιστικό καλοκαίρι!

Πέμπτη 3 Ιουνίου:

Τσέχοφ στην εποχή του AirBnB.

- (Somewhere) beyond the cherry trees/Πρόδρομος Τσινικόρης

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Χώρος Ε΄, Πειραιώς 260, Φεστιβάλ Αθηνών

Ώρα έναρξης: 21.00

Τιμή εισιτηρίων : ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 15€/ ΖΩΝΗ Α΄ 10€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 8€/ ΑΜΕΑ/ΑΝΕΡΓΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

Προπώληση: aefestival.gr, tickets.aefestival.gr, www.ticketservices.gr.

Απόψε είναι η τελευταία ευκαιρία να δούμε την παράσταση που κήρυξε την έναρξη του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών, συστήνεται ως μία post-documentary εκδοχή του Βυσσινόκηπου του Αντόν Τσέχοφ και φέρνει τη Λιουμπόφ Αντρέγεβνα, την Άνια, τον Τρόφιμοφ και βέβαια τον Λοπάχιν στην εποχή του Airbnb. Αν το εμβληματικό έργο του Τσέχοφ αποτέλεσε προάγγελο των επαναστάσεων που ακολούθησαν στη Ρωσία, ποιες εναλλακτικές για την επόμενη μέρα θα μπορούσαν να φανταστούν σήμερα οι ήρωές του, σε μια ακόμα εποχή που οι σταθερές του ιδιωτικού, κοινωνικού και οικονομικού βίου κλυδωνίζονται συθέμελα; Αξιοποιώντας την εμπειρία του στο θέατρο-ντοκυμαντέρ, ο Πρόδρομος Τσινικόρης που εμπνευσμλενος από το κλασικό έργο επεχείρησε να φανταστεί σε σημερινές συνθήκες τη συνέχεια της ιστορίας, έγραψε το κείμενο μαζί με την Ιωλαννα Βαλσαμίδου αφού είχε προηγηθεί διάλογος με όλη την ομάδα των συνεργατών του. Που είναι: Στη δραματουργία οι Martin Valdez Stauber Ιωάννα Βαλσαμίδου. Στα σκηνικά – κοστούμια η Ελένη Στρούλια. Στους φωτισμούς η Ελίζα Αλεξανδροπούλου. Στη μουσική ο Παναγιώτης Μανουηλίδης. Στα βίντεο ο Δημήτρης Ζάχος. Και στους ρόλους οι Γιώργος Βαλαής, Γιώργος Βουρδαμής, Μαρία Πανουργιά, Νάνσυ Σιδέρη, Καλλιόπη Σίμου, αλλά κι ο ίδιος ο Πρόδρομος Τσινικόρης που έχει κάνει και τη σκηνοθεσία.

Συμπαραγωγή Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne Η έρευνα για το (Somewhere) beyond the cherry trees υποστηρίχθηκε από το Onassis AiR – Πρόγραμμα Διεθνούς Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας και Έρευνας του Ιδρύματος Ωνάση

Παρασκευή 4 Ιουνίου

Τρεις πρεμιέρες!

-«The 1821 - η επιθεώρηση»/Φοίβος Δεληβοριάς, Δημήτρης Καραντζάς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Βεάκειο, Λόφος Προφήτη Ηλία,Πειραιάς, Τηλ.: 2104226330

Ώρα έναρξης: 21.00

Κάθε Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή μέχρι τις 25 Ιουλίου

Εισιτήρια: €30, 25, 20, 15

Προπώληση: viva.gr, 11876

Πρεμιέρα για το θερινό πρόγραμμα του Δημοτικού Θεατρου του Πειραιά μ’ αυτή την εναλλακτική, «λοξή», χαρούμενη και τολμηρή παράσταση που μεταφράζει με σύγχρονους όρους την έννοια της επιθεώρησης. Και με όχημα το χιούμορ αλλά και τη βαθιά σκέψη αποφασίζει με αφορμή τα 200 χρόνια από το 1821 να διερευνήσει την «εθνική ταυτότητά» μας, τη σχέση μας με την Ιστορία και τις διαστρεβλώσεις μας. Με την πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Φοίβου Δεληβορια, τη σκηνοθεσία του Δημήτρη Καραντζά, τη σούπερ ενδιαφέρουσα συγγραφική ομάδα των Λένας Κιτσοπούλου , Γιάννη Αστερή , Γλυκερίας Μπασδέκη, Κώστα Μανιάτη, Κώστα Κωστάκου, Κέλλυς Παπαδοπούλου και Φοίβου Δεληβοριά και έναν αστραφτερό θίασο ηθοποιών: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Eλένη Κοκκίδου, Νίκος Καραθάνος, Γιώργος Γάλλος, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Γιάννης Νιάρρος, Μιχάλης Οικονόμου, Γιάννης Κουκουράκης, Γιάννης Κλίνης, Βάσω Καβαλιεράτου, Πάνος Παπαδόπουλος, Ηλίας Μουλάς, Ιωάννα Πιατά

Guests: Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Καβογιάννη, Μάρθα Φριντζήλα, Χρήστος Λούλης

- «Πάμε γι' άλλα»/Τάκης Ζαχαράτος

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ

Άλσος, Ευελπίδων 4, Πεδίον Άρεως Τηλ.: 2108831487

Ώρα έναρξης: 21.00

Κάθε Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή μέχρι τις 8 Αυγούστου

Εισιτήρια: €50, 40, 30, 20, 15. Ειδικές τιμές για group άνω των 20 ατόμων – πληροφορίες: 210.3428055

Προπώληση: viva.gr, 11876

Από το 1821 και τη Γιάννα Αγγελοπούλου έως τις «Αγριες Μέλισσες»και από τους σούπερ σταρ λοιμωξιολόγους έως τους παίκτες από το survivor, σάτιρα της κοινωνικής, τηλεοπτικής και πολιτικής μας καθημερινότητας και αμέτρητες μιμήσεις από τον πιο…χαμαιλεοντικό σόουμαν-κομπέρ της αστραφτερής πλευράς της ελληνικής σκηνής. Η παράσταση διανθισμένη με πολύ χορό και τραγούδι έχει τη σκηνοθεσία και τις χορογραφίες της Σοφίας Σπυράτου και τα σκηνικά του Μανώλη Παντελιδάκη. Μουσική τραγουδιού έναρξης: Κωστής Μαραβέγιας Στίχοι τραγουδιών: Γιάννης Ξανθούλης



- LAYERS OF STREET

Πρεμιέρα για τον θεματικό κύκλο που αφιερώνει το φεστιβάλ Αθηνών στο χιπ-χοπ, με δύο παραστάσεις:

ΚADER ΑTTOU «The Roots – Transmission». ΚΑΝΤΕΡ ΑΤΟΥ «Οι ρίζες – Μετάδοση»

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Χώρος Δ΄, Πειραιώς 260, Φεστιβάλ Αθηνών

Ώρα έναρξης: 21.00

Τιμή εισιτηρίων : ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 15€/ ΖΩΝΗ Α΄ 10€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 8€/ ΑΜΕΑ/ΑΝΕΡΓΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

Προπώληση: aefestival.gr, tickets.aefestival.gr, www.ticketservices.gr.

Η παράσταση επαναλαμβάνεται και το Σάββατο 5 Ιουνίου

O Καντέρ Αττού υπήρξε ο πρώτος καλλιτέχνης που, προερχόμενος από τη χιπ χοπ σκηνή που ανέλαβε τη διεύθυνση του Εθνικού Χορογραφικού Κέντρου La Rochelle στη Γαλλία. Το έργο του Τhe Roots ζωντανεύει την προσωπική του ιστορία και τη σχέση του με το χιπ χοπ – μια ιστορία που συνθέτουν παιδικές αναμνήσεις, χορευτικές αναζητήσεις και πολιτισμικές ανταλλαγές. Το έργο στη γαλλική εκδοχή του πρωτοπαρουσιάστηκε στη Γαλλία από την ομάδα του Καντέρ Αττού, Αccrorap, και ενθουσίασε το κοινό στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας το 2019. Για την νέα του ελληνική εκδοχή, ο Αττού δούλεψε με επαγγελματίες Έλληνες και Ελληνίδες street dancers: Ράνια Αϊνίτη, Άγγελος Αποστολίδης Ειρήνη Δαμιανίδου, Klodison Doci Μαντώ Νόστη, Γιάννης Οικονομίδης Aidi Ormeni, Αντωνία Πιτουλίδου Nina-Noutsa Poulouzasvili Αλέξανδρος Σταυρόπουλος Nadia Tomazenko, Κατερίνα Χάιδα Χάρης Χατζηανδρέου Σπύρος Χριστάκης, Cheer Yang. Με την πρωτότυπη ηχητική επένδυση του Régis Baillet – Diaphane

ΙΜΑ - ΆΝΤΙ ΤΖΟΥΜΑ «Οικοδομή»

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Πλατεία, Πειραιώς 260, Φεστιβάλ Αθηνών

Ώρα έναρξης: 20.15

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ, ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

Η παράσταση επαναλαμβάνεται και το Σάββατο 5 Ιουνίου καθως και στις 7 & 8, 10 & 11, 15 & 16, 24 & 25 Ιουνίου

Η παράσταση χορού του Άντι Τζούμα «Οικοδομή» συνδυάζει έννοιες και συμβολισμούς, που παραπέμπουν σε δύο, πολύ διαφορετικούς καταρχάς, αλλά παράλληλους κόσμους: αυτόν του ρεμπέτικου και αυτόν της κουλτούρας του χιπ χοπ. Το ρεμπέτικο στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το λαϊκό στοιχείο που έχει στις ρίζες του την προσφυγιά, την εργατιά, τη φυλακή, τον έρωτα. Στην άλλη μεριά του κόσμου, σε ένα διαφορετικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στην Αμερική, το hip hop έχει αντίστοιχες αναφορές. Εμπλέκοντας στοιχεία από τη ρεμπέτικη μουσική και ιστορία με την κινησιολογία και την τεχνική του χιπ χοπ, ο Τζούμας επιδιώκει να δημιουργήσει έναν χώρο στον οποίο οι μουσικές, οι ρυθμοί και οι ιστορίες συγχωνεύονται, και συνθέτουν μια ενιαία γλώσσα επικοινωνίας, κατανοητή από οποιονδήποτε οπουδήποτε.

Χορευτές: Δημήτρης Καραγεώργος, Περικλής Πετράκης, Γιώργος Τσαγλιώτης ,Πέτρος Νικολίδης.

Μουσικοί: Γιώργος Νικολόπουλος. Αθηνόδωρος Καρκαφίρης

Σάββατο 5 Ιουνίου

Performance στο Κολωνάκι, μουσική στο Κέντρο Νιάρχος.

- «Open light»/ Γιούλα Μπούνταλη, Χριστίνα Θανάσουλα

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ "ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ"

Χώρος «Προσωρινός», Δεινοκράτους 103

Ώρα έναρξης: 21.30

Είσοδος Ελεύθερη

Η περφόρμανς επαναλαμβάνεται και την Κυριακή 6 Ιουνίου

Το Open Light, αποτελείται από 16 ψηφίδες - κομμάτια παραστατικού υλικού που εμπνέονται και ακροβατούν ανάμεσα στην φωτιστική εγκατάσταση, τη site specific performance και τη street art. Οι θεατές είναι οι περαστικοί του δρόμου, η σκηνή είναι η βιτρίνα, δεν υπάρχουν θέσεις θεάτρου. Την performance, υπογράφει η Γιούλα Μπούνταλη, ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, γνωστή από τις δουλειές της σε ταινίες όπως το «Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών» του Σύλλα Τζουμέρκα, το «In the Fade» του Φατίχ Ακίν, το «Babeldom» του Πολ Μπους. Σχεδιασμός Φωτισμών: Χριστίνα Θανάσουλα. Μουσική: Devika

- Σειρά συναυλιών Parklife/Πετρολούκας Χαλκιάς, Τάκης Μπαρμπέρης

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Στα Πανοραμικά Σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, με θέα το Πάρκο

Ώρα έναρξης: 21.00

Εισιτήρια: €10, 5 (μειωμένο)

Προπώληση: snfcc.org

Ο καταξιωμένος κιθαρίστας και συνθέτης της τζαζ Τάκης Μπαρμπέρης και ο ζωντανός θρύλος του κλαρίνου Πετρολούκας Χαλκιάς, 26 χρόνια μετά την πρώτη τους επίσημη συνεργασία στο άλμπουμ Episodes του πρώτου, ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους με σκοπό να εξερευνήσουν τα πολλά κοινά σημεία της τζαζ με την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Στη συναυλία τους στο ΚΠΙΣΝ, θα πλαισιωθούν από τρεις μουσικούς με σημαντική πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό: τον πιανίστα και κιμπορντίστα Μάνο Σαριδάκη, το σολίστα της τάμπλα (ινδικό κρουστό) Γιάννη Ζάννη και τον κοντραμπασίστα Γιώργο Γεωργιάδη.

Κυριακή 6 Ιουνίου

Ο Κουρεντζής στους Δελφούς, εμείς στο Μέγαρο.

- «Η Ευρώπη γιορτάζει τον Beethoven»

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Στρασβούργου ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ / © PASCAL BASTIEN

Η Ορχήστρα musicAeterna υπό τον Θεόδωρο Κουρεντζή και η χορογράφος Sasha Waltz συμπράττουν υπέρ του μεγάλου μουσικού γεγονότος του τηλεοπτικού σταθμού ARTE, παρουσιάζοντας την Εβδόμη Συμφωνία του Μπετόβεν στο Αρχαίο Θέατρο Δελφών, σε απευθείας μετάδοση σε όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο ενός πανευρωπαϊκού εγχειρήματος. Την Κυριακή, η Ευρώπη γιορτάζει τον Μπετόβεν και τις Εννέα Συμφωνίες του σε 9 πόλεις με 9 συναυλίες. Η μετάδοση θα αρχίσει στις 14:00 (ώρα Ελλάδος) από τη Βόννη, γενέτειρα του μουσουργού, και θα ολοκληρωθεί στις 23:00 στη Βιέννη, όπου πέθανε ο Μπετόβεν. Κάθε Συμφωνία θα μεταδίδεται από διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη ή χώρο με διαφορετική ορχήστρα και μαέστρο. Την Εβδόμη λοιπόν ανέλαβε ο Κουρεντζής και η musicAeterna, ενώ μαζί τους συμπράττει η σπουδαία χορογράφος Sasha Waltz, που ειδικά για την περίσταση ετοίμασε μια νέα χορογραφία, ένα έργο με 12 χορευτές εμπνευσμένο από την κινησιολογία των αρχαιοελληνικών ιεροτελεστιών, το οποίο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στους Δελφούς.

Ό μουσικός μαραθώνιος Μπετόβεν θα ξεκινήσει από το πανεπιστήμιο της Βόννης όπου η ορχήστρα Mahler Chamber υπό τον Daniel Harding θα παρουσιάσει την Πρώτη Συμφωνία.

Ακολουθεί η Δεύτερη Συμφωνία στο National Concert Hall του Δουβλίνου με την RTÉ National Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Jaime Martin. Η Τρίτη Συμφωνία στη λουθηρανική εκκλησία του Ελσίνσκι Temppeliaukio με την Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τον Nicholas Collon. Η Τέταρτη στη Philharmonie του Λουξεμβούργου με την Orchestre Philharmonique du Luxembourg σε διεύθυνση Gustavo Gimeno, Η Πέμπτη στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης στην Πράγα, με τον Steven Mercurio και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Τσεχίας. Η Εκτη Συμφωνία («Ποιμενική»)στις όχθες της λίμνης Λουγκάνο στα ελβετικά σύνορα με τον Diego Fasolis και την Ελβετική Ορχήστρα Δωματίου. Την Έβδομη υπό τον Κουρεντζή, θα διαδεχθεί ο Marko Letonja με τη Φιλαρμονική του Στρασβούργου στη Βιβλιοθήκη της πόλης. Και η βραδιά θα ολοκληρωθεί στη Βιέννη, στα Ανάκτορα Μπελβεντέρε όπου η ελληνικής καταγωγής, αρχιμουσικός Karina Canellakis θα διευθύνει την Συμφωνική της Βιέννης στην αριστουργηματική Ενάτη Συμφωνία.

Όλος ο μουσικός μαραθώνιος θα μεταδοθεί απευθείας και δωρεάν για το αθηναϊκό κοινό, μέσα από δύο γιγαντοοθόνες που θα στηθούν στον κήπο του Μεγάρου. Οι θεατές θα εξασφαλίσουν την είσοδο τους με δελτία προτεραιότητας.

Δευτέρα 7 Ιουνίου

Υπερβαίνοντας τις προσωπικές δυσκολίες.

- Clear Midnight/Μαρία Κολιοπούλου, Ομάδα Σύγχρονου Χορού Πρόσχημα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Χώρος Ε΄, Πειραιώς 260, Φεστιβάλ Αθηνών

Ώρα έναρξης: 21.00

Τιμή εισιτηρίων : ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 15€/ ΖΩΝΗ Α΄ 10€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 8€/ ΑΜΕΑ/ΑΝΕΡΓΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

Προπώληση: aefestival.gr, tickets.aefestival.gr, www.ticketservices.gr

Η παράσταση επαναλαμβάνεται την Τρίτη 8 Ιουνίου στις 21.00 (με ακουστική περιγραφή για ανθρώπους με ακουστικά προβλήματα) και στις 23.00, καθώς και στις 9 Ιουνίου στις 21.00

Εννέα χορεύτριες, με και χωρίς κινητική αναπηρία και προβλήματα όρασης, συνθέτουν ένα έργο στα όρια μιας χορευτικής επιδημίας. Πώς συγκροτείται η κοινότητα; Ποια είναι η λειτουργία του εξιλαστήριου θύματος και ο ρόλος της τελετουργικής βίας; Σε τέτοια ερωτήματα εστιάζει η χορογραφική έρευνα, μέσα από το στοιχείο της έκπληξης αλλά και της αισιοδοξίας που προσφέρει η συνείδηση της στιγμής και η άμεση εμπειρία. Τόπος: ένα μπαρ, με τους περφόρμερς ως θαμώνες να κατακτούν τον χώρο και να μας οδηγούν, πέρα από φραγμούς και συμβάσεις, σε έναν τόπο όπου κυριαρχεί η εκστατικότητα του σώματος.

