Anne Heche: Ο θάνατός της εκτόξευσε την τιμή του βιβλίου "Call Me Crazy"

Τα απομνημονεύματα της Αν Χες (Anne Heche) "Call Me Crazy", έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον χιλιάδων ανά τον κόσμο αναγνωστών, με αποτέλεσμα η τιμή τους να έχει εκτοξευθεί, σύμφωνα με το ΕΤ.

Η Αν Χες πέθανε σε ηλικία 53 ετών μια εβδομάδα μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε πέφτοντας πάνω σε σπίτι στην Καλιφόρνια. Η οικογένειά της αποφάσισε να αποσυνδέσει τη μηχανική υποστήριξη όταν κρίθηκε από τους γιατρούς εγκεφαλικά νεκρή στις 12 Αυγούστου.

Μία εβδομάδα μετά ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έρευνας για τα αίτια του θανάτου της. Όπως αναφέρει το nypost, η 53χρονη ηθοποιός πέθανε λόγω εισπνοής καπνού και εγκαυμάτων, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες.

Εκτοξεύθηκε η τιμή του βιβλίου της

Το βιβλίο "Call me crazy" - που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Scribner στις 4 Σεπτεμβρίου 2001 - μετά τον πρόωρο θάνατό της πωλείται μεταξύ άλλων ως "συλλεκτικό" από γνωστή διαδικτιακή πλατφόρμας αγορών με τιμή που κυμαίνεται από 739 έως και 949 δολάρια. Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, η τιμή του ήταν στα 26 δολάρια.

Χαρακτηρίζοντάς το ως "η άλλη πλευρά" η ηθοποιός περιγράφει τον αγώνα της να ξεπεράσει μια πολύ δύσκολη και κακοποιητική παιδική ηλικία, την επιτυχία της στον κόσμο του θεάματος και την πολύκροτη σχέση με την Έλεν ΝτιΤζένερις (Ellen DeGeneres).

Η Ellen DeGeneres και η Anne Heche το 1997 AP





Σε μια συνέντευξη της στο podcast "Behind the Velvet Rope", η Χες είχε αποκαλύψει την συγγραφή ενός νέου βιβλίου με τίτλο "Call Me Sane" το οποίο θα ήταν η συνέχεια του πρώτου και θα εξιστορούσε το ταξίδι της να ξεπεράσει τα τραύματα και την κακοποίηση, βοηθώντας παράλληλα και άλλους να κάνουν το ίδιο.

«Σκέφτεσαι: "πώς μπορώ να ανακτήσω τον εαυτό μου και παράλληλα να βοηθήσω και άλλους με κάποια βήματα και πρακτικές, να γίνει πιο γρήγορα, με λιγότερο πόνο και υποστήριξη καλά; Ποιος μπορεί να σου απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις;"», είχε πει η ηθοποιός.





