Ποιοι είναι οι υποψήφιοι της μακράς λίστας των International Booker Prize

Ανακοινώθηκε η μακρά λίστα των φετινών υποψηφιοτήτων για το International Booker Prize. 13 είναι τα επικρατέστερα έργα μυθοπλασίας των οποίων τα πρωτότυπα κείμενα είναι γραμμένα σε ξένες γλώσσες και έχουν μεταφραστεί στην αγγλική.

Στους 13 αυτούς “φιναλίστ”, τα μεταφρασμένα βιβλία προέρχονται από 11 διαφορετικές ξένες γλώσσες, 12 χώρες και 4 ηπείρους. Στη φετινή longlist παρατηρούμε υποψηφίους, όπως οι Olga Tokarczuk, Jessica Cohen, Jeniffer Croft και David Grossman, οι οποίοι έχουν υπάρξει νικητές στο παρελθόν International Booker Prize, αλλά και άλλους συγγραφείς των οποίων τα βιβλία μεταφράζονται για πρώτη φορά στα αγγλικά.

ADVERTISING

Η longlist για το International Booker Prize 2022

Paradais - Fernanda Melchor

Heaven - Mieko Kawakami

Love in the Big City - Sang Young Park

Happy Stories, Mostly - Norman Erikson Pasaribu

Elena Knows - Claudia Piñeiro

The Book of Mother - Violaine Huisman

More Than I Love My Life - David Grossman

Phenotypes - Paulo Scott

A New Name: Septology VI-VII - Jon Fosse

After The Sun - Jonas Eika

Tomb of Sand - Geetanjali Shree

The Books of Jacob - Olga Tokarczuk

Cursed Bunny - Bora Chung

Η δεύτερη φάση του θεσμού θα ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση της shortlist, δηλαδή των 6 καλύτερων σε μετάφραση βιβλίων, στις 7 Απριλίου 2022. Ύστερα από ένα μικρό χρονικό διάστημα, και συγκεκριμένα στις 26 Μαΐου, θα ανακοινωθεί τελικά ο νικητής του βραβείου. Νικητής θεωρείται τόσο ο συγγραφέας του βιβλίου, όσο και ο μεταφραστής του.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις