"We Take the Streets" - Πολυπολιτισμικό μπαζάρ στο Ρομάντσο

To Generation 2.0 RED και το Ρομάντσο διοργανώνουν την Κυριακή 1 Μαρτίου, το τρίτο We Take the Streets και μέρος του φεστιβάλ «Γεράνι Δημιουργική Γειτονιά 2020», και σας προσκαλούν σε ένα γιορτινό bazaar, που φέρνει κοντά όλες τις γωνιές του κόσμου μέσα από γεύσεις, μουσική, χρώματα και αρώματα.

Το Ρομάντσο γεμίζει με φαγητά που δεν έχετε ξαναδοκιμάσει, παραδοσιακές φορεσιές που δεν έχετε ξαναδεί, πολύχρωμα υφάσματα, χειροποίητες δημιουργίες, χορό και επιτόπια εργαστήρια, δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό γλέντι. Η μουσική θα κινηθεί γύρω από αφρικάνικο groove και ψυχεδέλειες για να χορέψουμε όλες και όλοι.

Μπορεί να είμαστε διαφορετικοί, αλλά η ατελείωτη διάθεσή μας για φαγητό και πάρτι είναι σίγουρα κάτι που μοιραζόμαστε.

Δράσεις

Φαγητό

- Αιθιοπική κοινότητα

- Σενεγαλέζικη Κοινότητα

- Ουκρανική κοινότητα

- The Syrian & Greek Youth Forum

Bazaar

- Mamadou

- Σενεγαλέζικη Κοινότητα

- Ουκρανική Κοινότητα

- Syrian Youth Forum

- XENIOS Workshops

- Εργαστήριο παραδοσιακής ουκρανικής κούκλας

- Dabkeh performance 17.00

Θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο Dabkeh, ενός παραδοσιακού χορού από τη Συρία.

- AFROfitness 18.15

Το AFROfitness είναι ένα πρόγραμμα γυμναστικής που συνδυάζει παραδοσιακές αφρικανικές χορευτικές κινήσεις έντασης και διάρκειας με σύγχρονες χορευτικές κινήσεις.

- Hip Hop Class 20.00

O Mikel (aka Chocolate Muffin) θα πραγματοποιήσει εργαστήριο Hip-Hop.

Powered by Anasa Cultural Center/Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικανικής Τέχνης και Πολιτισμού.

Μουσική

ΤΒΑ

Στην εκδήλωση θα διατίθενται χάρτες της γειτονιάς του Γερανιού με αναλυτικά τα σημεία των μαγαζιών της περιοχής (Athens Traditional Food, Athens Exotica Food, Bangladeshi & Pakistani Barbers, Athens Gerani Food Market).

Ημερομηνία: Κυριακή 01 Μαρτίου 2020

Ώρες: 15.00-23.00

Είσοδος ελεύθερη