Χανιά: Έρχεται, πιο πλούσιο από ποτέ, το 8ο Chaniartoon – International Comic & Animation Festival

To Chaniartoon – International Comic & Animation Festival, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τα Χανιά και την Κρήτη γενικότερα, επιστρέφει με πλουσιότατο πρόγραμμα. Διαβάστε αναλυτικά.

Το 8ο Chaniartoon – International Comic & Animation Festival θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά από τις 20 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, με περισσότερες από 65 δράσεις.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν προφεστιβαλικές δράσεις στις 6-9/9 στον πεζόδρομο της Terra Verde-chania καθώς και το τριήμερο 13-15/9 στον Δημοτικός Κινηματογράφος Χανίων ΚΗΠΟΣ.

Επίσημοι καλεσμένοι του φετινού φεστιβάλ Chaniartoon

ο σπουδαίος Ιάπωνας mangaka Shintaro kago

ο Ιταλός δημιουργός της Disney Massimo de Vita

και ο σπουδαίος Έλληνας καλλιτέχνης και ερευνητής Ilan Manouach.

Συνοπτικά το πρόγραμμα:

Εκθέσεις

6/9 – 7/9 & 9/9

Πεζόδρομος Terra Verde

Τα Μεσα και τα Εξω – Εξομολογήσεις και ενδοσκοπήσεις μέσα από τα σκίτσα των Γαβριήλ Παγώνη και Αλέξιας Οθωναίου στο ένθετο «Καρέ Καρέ» της Εφημερίδας των Συντακτών

20/9 – 29/9

Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης

Θεματική Έκθεση Τρόμου

Έργα από τα βιβλία: Το πτώμα (Ζαφειριάδης, Παλαβός, Πέτρου), Frankenstein (Marion Mousse, Mary Shelley), Του Νεκρού Αδερφού (Εύα Πουλοπούλου), Κόλαση του Δάντη (Paul Prizzi, Gaetan Brizzi), Σκιά του Ολύμπου (Θανάσης Καραμπάλιος, Νίκος Σταυριανός) καθώς και έργα των: Μαίρη Καλαμπαλίκα, Βαγγέλης Καραταράκης, Νίκος Καζαντζάκης, Ζωή Νικολέττα Καραδημητρίου, Τζοάννα Πουπάκη, Παναγιώτης Λιάκος, Κωνσταντίνος Ζυγούρης, Silvia Bessero, Χρήστος Δημητρίου, Αλέξανδρος Πετακάκης, Χρήστος Καρακίτσος, Μάριος Φωκάς, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Michele Ballinger, Ηλίας Βελονάκης, Ιωσήφ Φαντέλ.

Ανάμεσά μας – 11 Ιστορίες Τρόμου

Έντεκα καλλιτέχνες δημιουργούν έντεκα μικρές ιστορίες τρόμου. Καθεμία προσεγγίζει την έννοια του τρόμου από μια διαφορετική οπτική. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Σπύρος Δερβενιώτης, Πάνος Ζάχαρης, Έφη Θεοδωροπούλου, Νίκος Καμπασελέ, Σταύρος Κιουτσιούκης, Νίκος Λαγουβάρδος, Τάσος Μαραγκός, Αλέξια Οθωναίου, Θανάσης Πετρόπουλος, Γιάννης Ρουμπούλιας, Αγγελική Σαλαμαλίκη.

Αφιέρωμα στον Hugo Pratt

Σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών – παρουσιάζουμε μια έκθεση-αφιέρωμα στον Hugo Pratt, έναν από τους σπουδαιότερους παγκοσμίως σχεδιαστές και σεναριογράφους comics.

Αφιέρωμα στον Massimo de Vita

Μια έκθεση για τη ζωή και το έργο του θρυλικού καλλιτέχνη της Disney.

Αφιέρωμα στον Shintaro Kago

Με κύρια αφορμή τα βιβλία του που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Jemma Press μια έκθεση αφιερωμένη στον σπουδαίο Ιάπωνα καλλιτέχνη.

Αφιέρωμα στον Ilan Manouach

Έργα του σπουδαίου καλλιτέχνη Ilan Manouach, τα οποία είναι αφορμή για την δημιουργία συζητήσεων και στοχασμών.

Έκθεση για τα 10 χρόνια Καρέ-Καρέ

Το Καρέ Καρέ, ένθετο της Εφημερίδας των Συντακτών αφιερωμένο στα κόμικς, συμπληρώνοντας 10 χρόνια έντυπης και ηλεκτρονικής δημοσίευσης, παρουσιάζει μια επιλογή από έργα μιας πλειάδας των καλλιτεχνών που πέρασαν από αυτήν.

Αφιέρωμα στον Ποπάυ

Με επίκεντρο τους τόμους του Popeye του Bud Sagendorf που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μικρός Ήρως, μια έκθεση αφιερωμένη στον αγαπημένο παιδικό και όχι μόνο ήρωα.

Ζορμπάς – Πράσινη πέτρα ωραιοτάτη

Έκθεση βασισμένη στο καινούριο βιβλίο του Αντώνη Νικολόπουλου – Soloup, το οποίο είναι βασισμένο στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, Ζορμπάς.

Προβολές Ταινιών

13/9 Προβολές Animation Μικρού Μήκους για παιδιά – Κινηματογράφος «Κήπος»

14/9 Βραβείο Κοινού – Προβολή καλύτερων ταινιών 2024– Κινηματογράφος «Κήπος»

15/9 Προβολές Ταινιών τρόμου – Κινηματογράφος «Κήπος»

21, 22, 23 & 25/9 17.00-23.00 Προβολές Ταινιών Μικρού Μήκους από όλο τον κόσμο – Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης

Εργαστήρια

21/9 Η Ουτοπία και Δυστοπία μας: Πολυνίκης Παπούλιας

21/9 DND One Shot Session: Ιωάννη Καντεράκης

22/9 Όταν η ιστορία γίνεται κόμικ και το κόμικ αφήγηση: Χάρης Παπαεμμανουήλ, Βάνια Σταμπολάκη

22/9 Ο κόσμος της Φωλέας: Σκιές του δάσους – Βιωματικό εργαστήριο για παιδιά: Κυβέλη Κουκουδάκη, Αγλαΐα Νάκα, Θένια Χατζή, Πολυνίκης Παπούλιας

23/9 Εικονογραφηση ποίησης σε μορφή κόμικς – Μια εξερεύνηση των εικόνων που κρύβονται πίσω από τις λέξεις: Εύα Πουλοπούλου

23/9 Στιγμιότυπα σε μολύβι: Δρ. Kristina Gedgaudaitė

23/9 Κάνε το φόβο σου σαιτα και πετά τον μακρυά!: Δήμητρα Βαλαβάνη, Δέσποινα Τζιάκη

24/9 Δικτύωση Νέων Καλλιτεχνών: Πολυνίκης Παπούλιας

25/9 Πόσο τρομακτικοί μπορεί να φαινόμαστε στους άλλους;! Αποδομώντας τον τρόμο της καθημερινής επικοινωνίας: Στέλλα Αγγελάκη

26/9 Μεταγλώττιση σε Horror Video Game: Δημήτρης Σάρλος

28/9 Παιδικό εργαστήριο σκίτσου: Νικόλας Στεφαδούρος

28/9 Εργαστήριο με τον Ιταλό δημιουργό Disney κόμικς Massimo de Vita

28/9 Από το κενό της λευκής σελίδας στα ράφια των βιβλιοπωλείων και τα τραπέζια των φεστιβάλ: Tasmar

28/9 HELLASS BOOK: Πως να φτιάξεις ένα mix-and-match book: Ανέστης Μαυρομάτης Παρασίδης, Δημήτρης Αβραμόπουλος

29/9 Φτιάξε το δικό σου zine παραμυθι: Γεωργία Λελεδάκη

29/9 Happy Mistakes and Surrealist Games: Τζοάννα Πουπάκη

29/9 Από τις λέξεις στις εικόνες: γράφοντας για κόμικς: Τάσος Ζαφειριάδης, Γιάννης Παλαβός

29/9 Το χρώμα στο κόμικς – Τεχνικές και αισθητικές επιλογές: Θανάσης Πέτρου

29/9 Digital Coloring for Comics: Φίλιππος Ντεγίδης

Παρουσιάσεις-Ομιλίες

22/9 Η χρήση του κομικ ως μέσο ανάπτυξης κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Μια παρουσίαση για γονείς και εκπαιδευτικούς: Νάσια Σωτηροπούλου

24/9 Η επιτέλεση του γυναικείου φύλου όπως φαίνεται στο πρότυπο της γυναίκας μαχήτριας στα comics και graphic novels: Ελένη Κυρατζή

26/9 Παρουσίαση Έργου: Democracy Panels: Loudmouse Crew

26/9 Παρουσίαση Βιβλίου: Λεξοπλαστική Κρήτης: Θάνος Κυρατζής

26/9 “Πρέπει και μπορώ!” – ένα αφιέρωμα στον Akira Toriyama και την κληρονομιά του: Γιάννης Ιατρού

27/9 Τα Μεσα και τα Εξω – Εξομολογήσεις και ενδοσκοπήσεις μέσα από τα σκίτσα των Γαβριήλ Παγώνη και Αλέξιας Οθωναίου στο ένθετο «Καρέ Καρέ» της Εφημερίδας των Συντακτών: Αλέξια Οθωναίου, Γαβριήλ Παγώνης, Γιάννης Κουκουλάς, Λουίζα Καραγεωργίου

27/9 Ιστορία του Manga: Μυρτώ Τσελέντη

27/9 Παρουσίαση του Ιταλού δημιουργού Disney κόμικς Massimo de Vita με τον Γιάννη Ιατρού και τον Γιώργο Ζωιτά

28/9 Παρουσίαση του σπουδαίου καλλιτέχνη Ilan Manouach με τον Γιάννη Κουκουλά

28/9 Παρουσίαση του mangaka Shintaro Kago με την Μυρτώ Τσελέντη

29/9 Ο ήρωας του Ποπάυ με τον Γιώργο Ζωιτά

29/9 Nobody Laughs Here Anymore: How to make a surrealistic comic: Δημήτρης Αβραμόπουλος, Μάρκος Ευλογημένος

29/9 “Waiting” – Πολιτικοκοινωνική κριτική μέσω των Comic: Τζοάννα Πουπάκη

29/9 Η εικαστική Εικόνα των Ζωντανών Οπτικών: Θωμάς Βαλιανάτος

29/9 Τα πρώτα ελληνικά κόμικς: Νίκος Καμπασελέ

29/9 Συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την θέση της στο χώρο του κόμικ: Σπύρος Δερβενιώτης, Παναγιώτης Λιάκος, Περικλής Κουλιφέτης, Θωμάς Βαλιανάτος

29/9 Δέκα χρόνια Καρέ-Καρέ: Λουίζα Καραγεωργίου, Γιάννης Κουκουλάς, Γιάννης Ιατρού και οι καλλιτέχνες Πάνος Ζάχαρης, Θανάσης Πέτρου, Γαβριήλ Παγώνης, Γιάννης Αντωνόπουλος, Περικλής Κουλιφέτης, Αλέξια Οθωναίου, Σπύρος Δερβενιώτης, Τάσος Μαραγκός.

Παρουσιάσεις Βιβλίων

26/9 Ζοrμπάς – Πράσινη Πέτρα Ωραιοτάτη του Αντώνη Νικολόπουλου (Soloup)

28/9 Nobody Laughs Here Anymore των Δημήτρη Αβραμόπουλου, Μάρκου Ευλογημένου

28/9 Σκληρά νησιά και μαύρες γάτες – Tasmar

28/9 To πτώμα των Τάσου Ζαφειριάδη, Γιάννη Παλαβού, Θανάση Πέτρου

28/9 Ανάμεσα μας, μια ανθολογία τρόμου με τους καλλιτέχνες Σπύρο Δερβενιώτη, Πάνο Ζάχαρη, Έφη Θεοδωροπούλου, Νίκο Καμπασελέ, Σταύρο Κιουτσιούκη, Μανώλη Λαγουβάρδου, Τάσο Μαραγκού, Αλέξια Οθωναίου, Θανάση Πετρόπουλου, Γιάννη Ρουμπούλια.

29/9 Γοργόνα, το στοιχείο του Νερού των Βαγγέλη Ματζίρη, Φίλιππου Ντεγίδη

29/9 Ο Πόλεμος του Λούκας από τις εκδόσεις Μικρός Ήρως

Δράσεις

21/9 Αφήγηση Παραμυθιών: Λιλή Λαμπρέλη & Δήμητρα Βαλαβάνη, Αγγελική Μπεμπλιδάκη, Νίκος Μπλαζάκης, Στέλλα Ροζάκη και Δέσποινα Τζιάκη

27/9 Σκιτσομαχίες: με ένα μοναδικό επιτελείο δημιουργών

29/9 Quiz: 90 Χρόνια Ντόναλντ Ντακ με τον Γιώργο Ζωιτά

29/9 Πάρτι Λήξης του 8ου Chaniartoon

Συναυλίες

27/9 Los tre

28/9 Gemma

Artist Alley

27/9 – 29/9

Πλατεία Κατεχάκη, με την συμμετοχή των: Δημήτρης Αβραμόπουλος, Δήμητρα Αδαμοπούλου, Γιάννη Αντωνόπουλος, Αντώνης Βαβαγιαννης, Ιάκωβος Βάης, Θωμάς Βαλιανάτος, Σοφία Γεωργιάδη, Άννα-Καρολίνα Γιάνσεν, Σταύρος Δάμος, Διονύσης Διγόνης, Μάρκος Ευλογημένος, Πάνος Ζάχαρης, Σεραφειμ Ζησης, Κωσταντίνος Ζυγούρης, Έφη Θεοδωροπούλου, Νίκος Καζαντζάκης, Μαρία Καιρίδου, Μαίρη Καλαμπαλίκα, Νίκος Καμπασελέ, Ζωή Νικολέττα Καραδημητρίου, Σουλτάνα Ιλωρίδου, Θανάσης Καραμπάλιος, Κωνσταντίνος Κάτσος, Απόστολος Κεντρόπουλος, Κλήμης Κεραμιτσόπουλος, Έλλη Κικίδη, Σταύρος Κιουτσιούκης, Βαγγέλης Κολότσιος, Περικλής Κουλιφέτης, Ονίτα Κουτσουμπάνη, Γιάννης Κυρίτσης, Μάνος Λαγουβάρδος, Γεωργία Λελεδάκη, Παναγιώτης Λιάκος, Μανόλης Μακρογιαννάκης, Τάσος Μαραγκός, Βαγγέλης Ματζίρης, Ανέστης Μαυρομμάτης Παρασίδης, Μαρία Μπιντζηλαίου, Ιάσωνας Μπολιεράκης, Νίκος Μπράτος, Δήμητρα Νικολαΐδη, Όλια Ντακογιάννη, Φίλιππος Ντεγίδης, Γαβριήλ Νύκταρης, Αλέξια Οθωναίου, Δανιήλ Παπαλάμπρος, Μαρλένα Παραλαβάντζα, Βασίλης Πατσουράκης, Θανάσης Πετρόπουλος, Παύλος Πιτούλιας, Τζοάννα Πουπάκη, Κωνσταντίνος Ρουγγέρης, Ιωάννης Ρουμπούλιας, Κατερίνα Σαραντίνου, Ειρήνη Σκούρα, Αδριανός Σταγγίδης, Νίκος Σταυριανός, Νικόλας Στεφαδούρος, Νάσια Σωτηροπούλου, Φώτης Τσελεπατιώτης, Κόννυ Τσιχλογιάννη, Κάθυ Τσουρλάκη, Κώστας Φανταουσάκης, Ιωσήφ Φαντέλ, Χρύσα Χαρτσά, Jimmy-Chris Agarai, Ralitsa Aleksieva, Michèle Ballinger, Silvia Bessero, Kalli Dolcetti, LoudmouseCrew, Rebecca Pelayo

Επίσης συμμετέχουν οι εκδοτικοί Jemma Press, Μικρός Ήρως, η Λέσχη Φίλων Κόμικς, καθώς και το μαγαζί Comixadiko.

Κατά την διάρκεια του Arist Alley, θα υπογράφουν τα βιβλία τους οι Shintaro Kago, Massimo de Vita, Soloup.