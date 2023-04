ΥΠΠΟΑ: Τα ΔΣ και οι Γενικοί Διευθυντές των πέντε μεγάλων μουσείων της χώρας

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την Μ. πέμπτη τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων και τους Γενικούς Διευθυντές των πέντε μουσείων, τα οποία ιδρύθηκαν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με τον νόμο 5021/2023.

Όπως προβλέπει ο νόμος, τα μέλη των ΔΣ που ορίζονται, αποτελούν προσωπικότητες με συμβολή στον επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο τους, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους στον χώρο των τεχνών, των γραμμάτων και των επιστημών.

Επιπλέον, ένα μέλος του ΔΣ κάθε μουσείου, επιλέγεται μεταξύ των προϊσταμένων των Διευθύνσεων του ΥΠΠΟΑ, όπως προβλέπονται από τον νόμο. Πρόκειται για το έκτο μέλος σε κάθε σύνθεση. Το έβδομο μέλος υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΠΟΕ-ΥΠΠΟ), με προϋπόθεση την κατοχή, τουλάχιστον, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και με τουλάχιστον τετραετή υπηρεσία σε θέση ευθύνης.

Σε ό,τι αφορά στους Γενικούς Διευθυντές, ο νόμος προβλέπει ως προϋπόθεση, την κατοχή διδακτορικού τίτλου στην αρχαιολογία, στη μουσειολογία, στην Ιστορία της Τέχνης ή άλλη επιστήμη συναφή προς τους σκοπούς, τον χαρακτήρα και τη λειτουργία του Μουσείου, δημοσιεύσεις αναγνωρισμένων και έγκριτων επιστημονικών εργασιών στην Ελλάδα ή διεθνώς και τουλάχιστον οκταετή ευδόκιμη οργανωτική και διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης.

Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων είναι τριετής.

Ακολουθούν, η σύνθεση και τα βιογραφικά των Δ.Σ. και των Γενικών Διευθυντών των Μουσείων:

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Δημήτρης Οικονόμου, Πρόεδρος Μαρία Λαγογιάννη- Γεωργαράκου, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Δεοδάτης Ανδρέας Κούρκουλας Κωστάντζα Σμπώκου- Κωνσταντακοπούλου Ελενα Κουντούρη Θεόδωρος Κωνσταντακόπουλος



Γενική Διευθύντρια διορίζεται η Αννα-Βασιλική Καραπαναγιώτου

Δημήτρης Οικονόμου

Αρχιτέκτονας μηχανικός (ΕΜΠ) και διδάκτορας χωροταξίας (Πανεπιστήμιο Sorbonne I), τ. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει διατελέσει ερευνητής στο Centre de Recherche d’Urbanisme (Παρίσι) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Εκπρόσωπος της Ελλάδας σε όργανα του ΟΗΕ, εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόεδρος και μέλος διοικητικών συμβουλίων διαφόρων φορέων. Έχει επιμεληθεί και συγγράψει 7 βιβλία. Εχει δημοσιεύσει περισσότερες από 120 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Εχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό ερευνών και μελετών σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας, περιβάλλοντος, πολιτιστικών υποδομών, κλιματικής αλλαγής, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μαρία Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου

Αρχαιολόγος, επίτιμη Διευθύντρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Πτυχιούχος και διδάκτωρ του τμήματος Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξειδικεύτηκε στην κλασική αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Στο επιστημονικό της έργο περιλαμβάνονται 112 άρθρα, 3 μονογραφίες, όπως και η επιμέλεια 34 αρχαιολογικών-μουσειακών εκδόσεων. Κατά τη σταδιοδρομία της στην ελληνική αρχαιολογική υπηρεσία η δράση της επικεντρώθηκε σε θέματα μουσειακής διαχείρισης και πολιτιστικής προβολής. Ως διευθύντρια του Επιγραφικού Μουσείου και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου υποστήριξε με πρωτοποριακές δράσεις την εξωστρέφεια και το άνοιγμα των μουσείων στην κοινωνία. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών και έχει δεχθεί τιμητικές διακρίσεις από ελληνικούς και διεθνείς φορείς.

Γεώργιος Δεοδάτης

Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια. Κατέχει την έδρα της οικογένειας Santiago and Robertina Calatrava στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Μηχανικών, του οποίου είναι Πρόεδρος. Έχει λάβει το Προεδρικό Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας και το Βραβείο Μεγάλου Δασκάλου από την Εταιρεία Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κουλούμπια, οι οποίες είναι οι υψηλότερες διδακτικές τιμές του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου.

Aνδρέας Κούρκουλας

Αρχιτέκτων, Ομότιμος καθηγητής της Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π. Υπήρξε διεθνής κριτής επιτροπής σε Αρχιτεκτονικές σχολές (AA / Bartlett / Mendrisio Academy of Architecture/ Istanbul Technical University / Georgia Tech etc). Έχει συνεργαστεί με το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο Ο.Μ.Α. στο Λονδίνο (Zeggelis–Koolhas). Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στις σύγχρονες θεωρίες αρχιτεκτονικής και στον σχεδιασμό, σε διάφορες κλίμακες, της αρχιτεκτονικής (αντικείμενο, κτήριο, πόλη).

Κωστάντζα Σμπώκου- Κωνσταντακοπούλου

Αρχιτέκτων μηχανικός (ΕΜΠ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Harvard Graduate School of Design. Συνιδιοκτήτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ξενοδοχειακής εταιρείας Golf Residences Α.Ε. (Phāea Resorts). Επικεφαλής του Τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Προμήθειας Εξοπλισμού του ομίλου T.E.MEΣ. Α.Ε. Πρόεδρος του ΔΣ της Endeavor Greece, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη, μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), καθώς και μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου (ΙΚΒΚΚ).

Ελενα Κουντούρη

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο και ειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία. Έχει οργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικές συναντήσεις και αρχαιολογικά συνέδρια. Εχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις σε διεθνή και τοπικά συνέδρια και έχει συγγράψει αρχαιολογικούς οδηγούς για την περιοχή της Κωπαΐδας και μελέτες που αφορούν στη μεσοελλαδική και μυκηναϊκή περίοδο της Μεσσηνίας και της Βοιωτίας. Εχει πραγματοποιήσει ανασκαφικές έρευνες στη Σπάρτη, τη Θήβα, τον Ορχομενό, τη Χαιρώνεια, το Δίστομο την Αντίκυρα, στις ακροπόλεις Άγιος Ιωάννης και Αγία Μαρίνα στη βορειοανατολική Κωπαΐδα και στη μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα.

Θεόδωρος Κωνσταντακόπουλος

Απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική και ειδίκευση στη Δημόσια Ελεγκτική. Απόφοιτος της ΙΖ’ Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης σε οργανικές μονάδες οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από το 2011, όπως και ως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Αννα- Βασιλική Καραπαναγιώτου

Πτυχιούχος και Διδάκτωρ του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, διεξήγαγε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές σε Νάξο, Κω, Αττική, Λακωνία, Αρκαδία, Μεσσηνία και Σύβαρη Κάτω Ιταλίας, ενώ διευθύνει το ελληνοαμερικανικό ερευνητικό πρόγραμμα, στο Λύκαιο Όρος Αρκαδίας. Το συγγραφικό έργο της περιλαμβάνει μονογραφίες, άρθρα και συμβολές για την αρχαιολογία και ιστορία της Αρκαδίας, την αρχαία ελληνική πολεοδομία, τη γλυπτική των αυτοκρατορικών χρόνων στον ελλαδικό χώρο, τα αρχαία ελληνικά θέατρα, τη μουσειολογία και την πολιτιστική εκπαιδευτική πολιτική. Συντόνισε και επιμελήθηκε την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας, η οποί έλαβε ύψιστη τιμητική διάκριση από τον ευρωπαϊκό οργανισμό European Museum Forum, που τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Από το 2021 είναι προϊσταμένη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Εχει διοργανώσει εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει διδάξει Αρχαιολογία και Πολιτιστική Διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών

Γιώργος Πανέτσος, Πρόεδρος Ναταλία Πούλου, Αντιπρόεδρος Νέλλος Κανελλόπουλος Μιχάλης Μαδένης π. Θωμάς Συνοδινός Μαρία Μερτζάνη Κρυσταλλία Μαντζανά



Γενική Διευθύντρια διορίζεται η Κατερίνα Δελλαπόρτα

Γιώργος Πανέτσος

Καθηγητής Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού και π. πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Harvard και μετεκπαιδεύθηκε στη Βιέννη ως υπότροφος Herder.

Έχει διατελέσει σύμβουλος των Δημάρχων Αθηναίων Α. Τρίτση και Λ. Κουρή, της πόλης του Ρόττερνταμ και δήμων της Λομβαρδίας και της Σικελίας για θέματα αστικής ανάπτυξης και στέγασης προσφύγων. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και επιστημονικά άρθρα για θέματα σχεδιασμού, ιστορίας και θεωρίας. Εχει επιμεληθεί εκθέσεις αρχιτεκτονικής σε ευρωπαϊκά και ιαπωνικά μουσεία και συνεπιμελείται τα αρχιτεκτονικά περιοδικά «Δομές» και «DOMa», όπως και την «Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής». Θέσπισε τα ετήσια Βραβεία Eλληνικής Αρχιτεκτονικής και το ψηφιακό αρχείο ελληνικής αρχιτεκτονικής Domés Index. Έχει διατελέσει μέλος διοικητικών και επιστημονικών συμβουλίων πολιτισμικών οργανισμών, μεταξύ άλλων του ΕΜΣΤ, των Αρχείων Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Ναταλία Πούλου

Kαθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο ΑΠΘ. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris I – Panthéon – Sorbonne. Έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Collège de France. Είναι πρόεδρος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) και του ΔΣ του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ. Έχει κάνει έρευνες και έχει σχετικές δημοσιεύσεις για τη βυζαντινή αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, τους θαλάσσιους δρόμους και την επικοινωνία στο Βυζάντιο, το εμπόριο, την παραγωγή και την διακίνηση προϊόντων. Ασχολείται συστηματικά με την έρευνα και τη μελέτη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής κεραμικής. Έχει διευθύνει πολλά ερευνητικά προγράμματα, έχει οργανώσει διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει βιβλία και πολλά άρθρα. Διευθύνει την πανεπιστημιακή ανασκαφή των Φιλίππων και του Μόχλου, στην Κρήτη.

Νέλλος Κανελλόπουλος

Πρόεδρος του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου από το 2008 και Πρόεδρος της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Τσιμέντων, από το 2019. Υπήρξε από το 1992 μέλος ΔΣ και από το 2016 Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Παράλληλα, είναι Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας «Κανελλόπουλος-Αδαμαντιάδης».Είναι, επίσης, μέλος του ΔΣ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, καθώς και ενεργό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ). Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας (01/06/2017-31/05/2020 and 01/06/2011-31/05/2014).

Μιχάλης Μαδένης

Ζωγράφος, με σπουδές στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με τον Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη και τον Παναγιώτη Τέτση, από το εργαστήριο του οποίου αποφοίτησε με άριστα. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές, στην Ελεύθερη Ακαδημία Τεχνών της Χάγης, με δάσκαλο τον Bob Bonies, όπου και αρίστευσε. Παρουσίασε τη δουλειά του σε 18 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με πρώτη ατομική του έκθεση στην γκαλερί Νέες Μορφές, το 1992. Συμμετείχε μέχρι σήμερα σε 160, περίπου, ομαδικές εκθέσεις. Έργα του βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στην Εθνική Πινακοθήκη, τη Βουλή των Ελλήνων, την Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, καθώς και σε σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θωμάς Λ. Συνοδινός

Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου. Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών επί μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ναού της Αθήνας, αναλαμβάνοντας υπεύθυνος της πλήρους ανακαίνισης του. Κατέχει την θέση τού Ειδικού Συμβούλου στο Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». Ασχολείται με την Χριστιανική Αρχαιολογία και είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Ιστορικού και Αρχαιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει δημοσιεύσει εργασίες αρχαιολογικού περιεχομένου και έχει μελετήσει τα βυζαντινά και χριστιανικά μνημεία της Αμοργού συμβάλλοντας, σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, στην αποκατάστασή τους . Είναι Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί της «Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών». Έχει ιδρύσει το Εκκλησιαστικό Μουσείο του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών και της Αμοργού.

Μαρία Μερτζάνη

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων από το 2014. Σπούδασε Συντήρηση Αρχαιοτήτων (BSc) στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας (UCL) του Λονδίνου και ολοκλήρωσε το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Προστασία Μνημείων στην κατεύθυνση Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης του ΕΜΠ. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο στη Δημόσια Διοίκηση. Έχει εργαστεί σε πλήθος ανασκαφών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διετέλεσε σύμβουλος της UNESCO για τη συλλογή Al Sabah στο Κουβέιτ. Εργάστηκε στο ΤΕΙ Αθήνας ως Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, όπου συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα και επέβλεψε αρκετές πτυχιακές εργασίες. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη συντήρηση οργανικών υλικών, την επί τόπου διαχείριση ανασκαφικών ευρημάτων, τη συντήρηση τοιχογραφιών και διερεύνηση χρωστικών καθώς και την αναδιοργάνωση των μουσειακών αποθηκών.

Κρυσταλλία Μαντζανά

Απόφοιτος του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με μεταπτυχιακές σπουδές στη βυζαντινή αρχαιολογία στο ΑΠΘ και υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διετέλεσε Προϊσταμένη της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με περιοχή ευθύνης τη Δυτική Θεσσαλία. Από το 2014 προΐσταται της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων και εισηγήσεων, για αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Δυτικής Θεσσαλίας. Χειρίζεται θέματα της μοναστηριακής πολιτείας των Μετεώρων, η οποία αποτελεί μνημείο εγγεγραμμένο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Κατερίνα Δελλαπόρτα

Πτυχιούχος και Διδάκτωρ του ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία και τον Πολιτισμό του Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού Κόσμου, από το Universite de Paris- Pantheon- Sorbonne. Διετέλεσε προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και της 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ενώ από το 2014 έως το 2021 ήταν προϊσταμένη του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Εχει υπηρετήσει ως εκπρόσωπος του ΥΠΠΟΑ στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Εχει διδάξει στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μουσειακές Σπουδές» των τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, καθώς και στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αντικείμενο την ενάλια αρχαιολογία. Εχει διοργανώσει συνέδρια και εκθέσεις και έχει κάνει πλήθος δημοσιεύσεων.

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Νίκη Μάνου–Ανδρεάδη, Πρόεδρος Βασιλική Μισαηλίδου-Δεσποτίδου, Αντιπρόεδρος Πασχάλης Ανδρούδης Αλεξάνδρα Λιάγκα Αννα Μιχαηλίδου Κωνσταντίνος Φρισήρας Ευάγγελος Κίτσιος

Γενική Διευθύντρια διορίζεται η Αναστασία Γκαδόλου

Νίκη Μάνου-Ανδρεάδη

Αποφοίτησε από τη σχολή Πολιτικών Μηχανικών και από τη σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με διδακτορικό. Είναι τ.επίκουρη καθηγήτρια του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Το συνολικό επιστημονικό και ακαδημαϊκό της έργο περιλαμβάνει τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, την οργάνωση σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και τη συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα. Tο επαγγελματικό της έργο, ατομικό ή και ομαδικό, περιλαμβάνει ιδιωτικά και δημόσια έργα, καθώς και συμμετοχή σε πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Μέλος του Κέντρου UNESCO «Για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια», της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής (Ίδρυμα Μιχελή), της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Unesco και άλλων φορέων.

Βασιλική Μισαηλίδου-Δεσποτίδου

Επίτιμη Εφορος Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ. Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Απόφοιτος του Τμήματος Αρχαιολογίας και Τέχνης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ασχολούμενη με την επιγραφική και την αρχιτεκτονική των ιστορικών χρόνων, καθώς και με την τέχνη της ελληνιστικής περιόδου. Υπηρέτησε στις Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ρόδου, Λάρισας, Πέλλας και Θεσσαλονίκης. Διενήργησε πλήθος ανασκαφών στη Ρόδο, στη Λάρισα, στην Πέλλα, στην αρχαία Μίεζα, στη Σίνδο, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Άθυτο, στην Ποτίδαια Χαλκιδικής και στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα κεραμικής, κοροπλαστικής, επιγραφικής, μεταλλοτεχνίας γεωμετρικών, αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, καθώς και πλαστικής ρωμαϊκών χρόνων.

Πασχάλης Ανδρούδης

Επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Α.Π.Θ. Διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος DEA Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης κα του Πανεπιστημίου Paris I Panthéon- Sorbonne (1995). Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην αποκατάσταση μνημείων από το Πανεπιστήμιο του York της Μ. Βρετανίας. Πραγματοποίησε σπουδές Βυζαντινής Ιστορίας στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales του Παρισιού. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη βυζαντινή, ισλαμική και οθωμανική τέχνη και αρχιτεκτονική. Έλαβε μέρος με ανακοινώσεις σε περισσότερα από 200 ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Συνέγραψε 14 βιβλία και δημοσίευσε 150 άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Εκπόνησε πάνω από 100 μελέτες αποκατάστασης ιστορικών μνημείων.

Αλεξάνδρα Λιάγκα

Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω- Διαμεσολαβήτρια. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Τομέα Διεθνών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ, με κατεύθυνση Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις από τον Διεθνή Φορέα ADR – ODR International και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Αννα Μιχαηλίδου

Απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακή υπότροφος του ιδρύματος Ωνάση, αναγορεύθηκε διδάκτωρ Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 1991. Υπήρξε βοηθός του καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας Μανόλη Ανδρόνικου και υπεύθυνη ερευνητικών προγραμμάτων στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών. Είναι ομότιμη διευθύντρια ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του ΕΙΕ. Από το 1976 μετέχει της ερευνητικής ομάδας των ανασκαφών της Αρχαιολογικής Εταιρείας, στο Ακρωτήρι Θήρας. Εχει συγγράψει βιβλία και έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με την αρχαία αρχιτεκτονική, την τεχνολογία των μετάλλων, τη μέτρηση και τις γραφές της Εποχής του Χαλκού. ‘Εχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διερεύνησης της Αρχαίας και Βυζαντινής Τεχνολογίας, με πρόεδρο τον καθηγητή Θεοδόσιο Τάσιο

Κωνσταντίνος Φρισήρας

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων. Μηχανολόγος μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επενδύσεις. Ενεργειακός υπεύθυνος του ΥΠΠΟΑ. Εχει υπηρετήσει επί 15 έτη σε θέσεις ευθύνης του Υπουργείου και έχει διαχειριστεί πληθώρα έργων, που αφορούν εγκαταστάσεις και υποδομές μουσείων. Είναι εκπρόσωπος του ΥΠΠΟΑ σε πλήθος συλλογικών οργάνων και επιτροπών, με αντικείμενο την κλιματική κρίση, την πολιτική προστασία, την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους κ.α.

Ευάγγελος Κίτσιος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπήρξε εκπαιδευτής σε εφήβους με μεσογειακή αναιμία, στο Νοσοκομείο Παίδων ‘’Αγία Σοφία’’. Στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του κατάρτισης είναι η διαχείριση και επικοινωνιακή στρατηγική των πολιτιστικών οργανισμών και η πολιτιστική πολιτική.

Αναστασία Γκαδόλου

Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακού στην θεματική ‘’Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη. Πολιτισμός, Περιβάλλον, Κοινωνία’’ του διακρατικού, διατμηματικού προγράμματος των πανεπιστημίων Χαροκόπειου, Αιγαίου και Paris I Panthéon- Sorbonne. Εχει υπηρετήσει στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και συμμετείχε στις επιστημονικές ομάδες και τις ομάδες εργασίας των περιοδικών εκθέσεων, όπως της έκθεσης του Ναυαγίου των Αντικυθήρων, που διοργανώθηκαν στο ΕΑΜ και σε Μουσεία του εξωτερικού (2004-2013).

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

Χαράλαμπος Μπακιρτζής, Πρόεδρος Γιάννης Κανονίδης, Αντιπρόεδρος Ευάγγελος Γεροβασιλείου Σμαραγδή Δούδου Αναστάσιος Τάντσης Ιουλία Παπαγεωργίου Ανδρομάχη Σκρέκα

Γενική Διευθύντρια διορίζεται η Αγαθονίκη Τσιλιπάκου

Χαράλαμπος Μπακιρτζής

Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, (1988-1998) Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ως Επιμελητής και Έφορος Αρχαιοτήτων στις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διεξήγαγε ανασκαφές στα Άβδηρα, στην τοποθεσία "Σύναξη" Μαρωνείας και επέβλεψε την αναστήλωση του ναού της Παναγίας Κοσμοσωτείρας στον Έβρο, του κάστρου Πυθίου και του τεμένους Βαγιαζήτ, στο Διδυμότειχο. Διετέλεσε τακτικό μέλος του ΚΑΣ, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και του Κέντρου Διατήρησης Αγιορείτικης Κληρονομιάς. Διευθυντής του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης (2011-2022) με έδρα τη Λευκωσία. Ίδρυσε και διευθύνει το Κέντρο Σύγχρονης Αρχαιολογίας και είναι μέλος της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης.

Γιάννης Κανονίδης

Αρχαιολόγος, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ. Πτυχιούχος του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Perfezionamento in Arti Minori Byzantini της Σχολής Lettere e Filosofia, του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας. Υπηρέτησε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, από το 1982 έως το 2020. Εργάστηκε σε Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία δέκα χρόνια διετέλεσε Προϊστάμενος στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη Θράκη και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. Παράλληλα, άσκησε, για δύο χρόνια, καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

Βαγγέλης Γεροβασιλείου

Επιχειρηματίας. Σπούδασε στη Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ. και ειδικεύτηκε στην Οινολογία, Αμπελουργία και Τεχνολογία Οινολογικών Μηχανημάτων στο Πανεπιστήμιο του Bordeaux της Γαλλίας. Από το 1976 μέχρι το 1999 κατείχε θέση οινολόγου, στο Κτήμα Porto Carras, όπου συνέβαλε στην παραγωγή μοναδικής ποιότητας κρασιού. Εκεί, πρωτοοινοποίησε και αναβίωσε την παλιά ξεχασμένη ελληνική ποικιλία Μαλαγουζιά. Tο 1981 ξεκίνησε να αναβιώνει, στον τόπο του, την αμπελουργία, δημιουργώντας το Κτήμα Γεροβασιλείου και στη συνέχεια δημιούργησε το Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου και το Κτήμα Βιβλία Χώρα. Ακολούθησαν τρία οινοποιεία σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας: το Κτήμα Δύο Ύψη στο νομό Ηλείας στην Πελοπόννησο, Μικρά Θήρα στη Θηρασία στη Σαντορίνη και το Μικρό Κτήμα Τίτου στη Γουμένισσα. Είναι πρόεδρος της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» και μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Κρασιού (Académie Internationale Du Vin, AIV).

Σμαραγδή Δούδου

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ειδικευμένη στο εμπράγματο και στο εκπαιδευτικό δίκαιο, καθώς και στο δίκαιο σωματείων. Φοίτησε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Νομική σύμβουλος διαφόρων νομικών προσώπων μεταξύ των οποίων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια, καθώς και του Διεθνούς Αμερικάνικου Σχολείου Pinewood, στη Θεσσαλονίκη. Μέλος της ΧΑΝΘ από το 1999. Υπηρέτησε ως μέλος του ΔΣ για 12 χρόνια (2002 – 2014) και επί τετραετία ως Γενική Γραμματέας. Μέλος του Συλλόγου Αρωγής Αυτιστικών Ατόμων Βορείου Ελλάδος – ΑΧΤΙΔΑ, του οποίου χρημάτισε πρόεδρος, 2015- 2022.

Αναστάσιος Τάντσης

Eπίκουρος καθηγητής «Βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης με έμφαση στην αξιοποίηση και διαχείριση του πολιτιστικού αγαθού» στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Aρχιτέκτονας, με μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό στη βυζαντινή αρχαιολογία. Συνεργάστηκε σε μελέτες μουσείων, πολιτιστικών κέντρων και αστικών αναπλάσεων με το γραφείο KATERINA TSIGARIDA ARCHITECTS. Εργάστηκε στα τμήματα παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτηρίων του τ. Υπουργείου Αιγαίου. Για δύο χρόνια ήταν επισκέπτης ερευνητής στο University of Illinois, ΗΠΑ. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Διδάσκει στο τμήμα αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, σε δύο διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ιουλία Παπαγεωργίου

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Σπούδασε στο Iστορικό – Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και αναγορεύτηκε διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Συμμετέχει συστηματικά ως μέλος, ενίοτε και ως εκπρόσωπος, σε ομάδες εργασίας και επιτροπές του ΥΠΠΟΑ που σχετίζονται με δράσεις για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό. Το ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο ενδιαφέροντός της είναι η μνημειακή ζωγραφική και τέχνη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου. Έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Εχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και σε τόμους πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων.

Ανδρομάχη Σκρέκα

Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας–Αρχαιολογίας, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. Υποψήφια διδάκτωρ με θεματική τη μεταβυζαντινή ζωγραφική στο ΕΚΠΑ. Εχει εργαστεί σε ανασκαφές και έργα στην Καστοριά, στα Γρεβενά, στη Θεσσαλονίκη και στη Φλώρινα. Από το 2014 ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης στην ΕΦΑ Καστοριάς. Στο επιστημονικό της έργο συγκαταλέγονται ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και στην Ελλάδα, πλήθος δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά που σχετίζονται με το αρχαιολογικό έργο και τη βυζαντινή τέχνη στην Π.Ε. Καστοριάς. Είναι τακτικό μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Μακεδονίας και αναπληρωματικό μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Αγαθονίκη Τσιλιπάκου

Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη βυζαντινή αρχαιολογία του ΑΠΘ και διδάκτωρ του ιδίου Πανεπιστημίου με θέμα της διδακτορικής της διατριβής «Η μεταβυζαντινή ζωγραφική στη Βέροια τον 17ο αιώνα». Πτυχιούχος του Τμήματος Γερμανικής Φιλολογίας του ΑΠΘ. Εργάστηκε από το 1991 έως το 2010 στην 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Βέροια. Κατά τα έτη 2008-2010 κατέλαβε τη θέση προϊσταμένης του Τμήματος Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Ερευνας της ανωτέρω εφορείας. Διευθύντρια της 18ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Αρτας – Πρέβεζας, το 2011. Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, από το 2012. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με θέματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης, κυρίως των περιοχών της Κεντρικής, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Συνέγραψε τρεις μονογραφίες, εκπαιδευτικούς φακέλους για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση περισσότερες από πενήντα δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ συμμετείχε με ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει επιμεληθεί σειρά περιοδικών εκθέσεων και αντίστοιχων επιστημονικών καταλόγων. Έχει τιμηθεί για το έργο της από την Ι. Μ. Βεροίας, Ναουσης και Καμπανίας και από τον Δήμο Αμυνταίου.

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Ιωακείμ Γρυσπολάκης, Πρόεδρος Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, Αντιπρόεδρος Ευτύχης Βασιλάκης Πέπη Μαυρουδή- Ταβλαρίδου Τόνια Τζαννετάκη Βάσω Παπαγεωργίου Ελένη Παπαδοπούλου

Γενική Διευθύντρια διορίζεται η Στέλλα Χρυσουλάκη

Ιωακείμ Γρυσπολάκης

Διετέλεσε Πρύτανης (2005-2010) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Διδάκτωρ του Wayne State University, Michigan. Δίδαξε στα πανεπιστήμια Houston και Wayne State University, Saskatchewan (Canada), Alabama at Birmingham, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Πολυτεχνείο Κρήτης. Συμμετείχε στην εκπόνηση και σύνταξη των νόμων για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2083/1992, 3549/2007 και 4009/2011. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Συνόδου Πρυτάνεων 2000-2007. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 40 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά. Έχει δώσει διαλέξεις σε πολλά πανεπιστήμια και Ακαδημίες Επιστημών, στην Ευρώπη και Β. Αμερική και δεκάδες διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει διατελέσει πρόεδρος του «Συνδέσμου για την Διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη – Βενιζέλειο Ωδείο». Πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων. Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Μελετών & Ερευνών «Ελευθέριος Βενιζέλος και μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Εχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις.

Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης

Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Διευθυντής του Εργαστηρίου «Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων». Αρχιτέκτων-Μηχανικός, διδάκτωρ του ΑΠΘ με Δομική Μορφολογία και Κινητές Κατασκευές στους μεταβαλλόμενους χώρους. Το διάστημα 2004-2006 διετέλεσε Visiting Research Associate, στο Harvard Graduate School of Design.Η ειδίκευσή του σημειώνεται στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη μεθοδολογιών που δημιουργούν ένα συμμετοχικό, ανθρωποκεντρικό πλαίσιο έρευνας και εφαρμογής, με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής και την αλλαγή παραδείγματος στη σύγχρονη κοινωνία. Έχει 17 εθνικές και διεθνείς διακρίσεις, ανάμεσά τους και το Europe 40 under 40 Architecture Award (2008).

Ευτύχης Βασιλάκης

Επιχειρηματίας. Εκτελεστικός Πρόεδρος της Aegean και Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas. Είναι μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ της εταιρίας LAMDA DEVELOPMENT και της εταιρίας ανάπτυξης και διαχείρισης τουριστικών προορισμών και Resorts TEMES (Costa Navarino, Hilton). Έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς και της εταιρίας ΤΙΤΑΝ. Από το 2014 είναι αντιπρόεδρός του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), καθώς και Μέλος ΔΣ και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕB). Από το 2017 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Endeavor Greece.Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Yale (1988) και είναι κάτοχος MΒΑ από το Columbia Business School (1991).

Πέπη Μαυρουδή-Ταβλαρίδου

Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Υπηρέτησε σε Εφορείες του Υπουργείου Πολιτισμού και στην Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων. Διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και αναπληρωματικό Μέλος του Συμβουλίου Μουσείων. Είναι μέλος του Γαλλικού (1977) και του Ελληνικού ICOM (1983), καθώς και του Ελληνικού Τμήματος του ICOMOS. Εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος του ICOM. Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος και Πρόεδρος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ελλάδας.

Τόνια Τζανετάκη

Eπίκουρη καθηγήτρια εγκληματολογίας και σωφρονιστικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές (LLM και διδακτορική διατριβή στην ποινολογία, με παράλληλη εξειδίκευση στη θεωρία των οργανώσεων) στο London School of Economics. Διευθύντρια του εργαστηρίου ποινικών και εγκληματολογικών ερευνών της Νομικής Σχολής και του διαδικτυακού περιοδικού του εργαστηρίου, The Art of Crime. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη θεωρία της ποινής και την αντεγκληματική πολιτική. Έχει μεταξύ άλλων διατελέσει μέλος καθώς και σύμβουλος επί των ποινών σε επιτροπές αναθεώρησης του ποινικού κώδικα, μέλος επιτροπών αναθεώρησης του σωφρονιστικού κώδικα, πρόεδρος και μέλος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών, και μέλος επί δεκαετία του ΔΣ του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).

Βάσω Παπαγεωργίου

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με μεταπτυχιακές σπουδές στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεσαιωνικών Σπουδών, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει διενεργήσει σωστικές ανασκαφικές έρευνες στην Σπάρτη, τη Μονεμβασιά, τη Ναύπακτο, την Παιανία κ.α. Εχει λάβει μέρος σε αναστηλώσεις και αναδείξεις μνημείων και χώρων στην Αιτωλοακαρνανία και την Αττική. Έχει ασχοληθεί με την έρευνα, τη μελέτη και τη δημοσίευση κινητών και ακινήτων μνημείων. Εχει δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

Ελένη Παπαδοπούλου

Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων. Πτυχιούχος του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διδάκτωρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Προϊστορική Αρχαιολογία και πιστοποιητικό εξειδίκευσης στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων από το ΕΚΠΑ. Έχει χειριστεί συγχρηματοδοτούμενα έργα και έχει πραγματοποιήσει σειρά ανασκαφών στη Δυτική Κρήτη, με σχετικές δημοσιεύσεις, οι οποίες πραγματεύονται ζητήματα του Μινωικού πολιτισμού.

Στέλλα Χρυσουλάκη

Σπούδασε Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Grenoble. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σορβόννης-Paris IV (1981). Στο Υπουργείο Πολιτισμού εργάστηκε από το 1984, υπηρετώντας επί σειρά ετών στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και στη Διεύθυνση Μουσείων, σχεδιάζοντας δράσεις που αφορούν εκπαιδευτικά προγράμματα, θέματα μουσείων, περιοδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και συμμετέχοντας ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Υπήρξε για δύο θητείες εκλεγμένο μέλος της διεθνούς επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM-CECA) για το χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαϊκών Μουσείων. Από το 2012 υπηρέτησε ως Εφορος Αρχαιοτήτων Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Έχει συγγράψει σημαντικό αριθμό επιστημονικών ανακοινώσεων και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια της ημεδαπής και αλλοδαπής.

