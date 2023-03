4o Athens Fashion Film Festival : Οι δωρεάν θεματικές που δεν πρέπει να χάσεις

Με τίτλο "Art-istic OR Art-ificial?", το 4ο Athens Fashion Film Festival υποδέχεται το κοινό από την Τρίτη 14 Μαρτίου έως την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 στο Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β' 17-19, Αθήνα, 10675) με ελεύθερη είσοδο, με απαραίτητη προκράτηση εδώ, σε ένα τριήμερο που πρωταγωνιστούν η μόδα, ο κινηματογράφος, οι συζητήσεις, τα gatherings, και η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Roundtables με διακεκριμένους ομιλητές φωτίζουν σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης κουλτούρας. Αναλυτικά, το πρόγραμμα με όλες τις θεματικές συζητήσεων του 4ου AFFF.

ADVERTISING

ROUNDTABLE | Costume Design στην Τηλεόραση | Τρίτη 14 Μαρτίου | 15.30 - 17.00 | Ωδείο Αθηνών, Αμφιθέατρο Ι.Δεσποτόπουλος

Οι τηλεοπτικές παραγωγές τα τελευταία χρόνια ολοένα και ισχυροποιούνται στην συνείδηση του κοινού. Πόσο καθοριστική είναι για το αποτέλεσμα ενός σίριαλ η ενδυματολογική προσέγγιση; Τι είναι πιο δύσκολο για έναν ενδυματολόγο; Να αναλάβει μία παραγωγή η οποία τοποθετείται στο παρελθόν ή μία παραγωγή που κινείται στο σήμερα; Πόση βαρύτητα δίνουμε οι τηλεθεατές στον ρόλο του ήρωα μέσα από το outfit του; Πόσο εύκολο είναι να δώσουμε τον χαρακτήρα ενός ρόλου χρησιμοποιώντας νόρμες και πόσο είναι σκόπιμο να γίνεται; Οι ελληνικές τηλεοπτικές παραγωγές πόση βαρύτητα δίνουν και σε τι απέχουμε μακράν σε σχέση με το εξωτερικό; Ποια είναι τα βήματα για να χτίσεις έναν ρόλο ενδυματολογικά - πόσο "διάβασμα" και πόσα resources χρειάζονται;

Το AFFF ξεκινάει το πρόγραμμά του με αυτό το εναρκτήριο roundtable που αποτελείται από ανθρώπους με βαθιά γνώση και εμπειρία γύρω από το costume design, δίνοντας την βαρύτητα και τον χώρο σε ένα θέμα και αντικείμενο που παίζει καθοριστικό ρόλο στο συνολικό αποτέλεσμα μιας τηλεοπτικής σειράς αλλά και στην αίσθηση του τελικού αποδέκτη, του τηλεθεατή.

Συμμετέχουν:

Νικόλ Αλεξανδροπούλου - Καλλιτεχνική Διευθύντρια AFFF / Παραγωγός

Εβελίνα Δαρζέντα - Ενδυματολόγος / Σκηνογράφος

Βασίλης Ζούλιας - Fashion Designer

Άννα Ζώτου - Ενδυματολόγος

Μαρία Κοντοδήμα - Ενδυματολόγος / Ηθοποιός

Moderator: Ελένη Κεχαγιά - Δημοσιογράφος/ Lifestyle Director Liquid Media

Στο τέλος της συζήτησης, θα ακολουθήσει Q&A. Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα ελληνικά.

Δωρεάν είσοδος με απαραίτητη προκράτηση, εδώ

FILM SCREENING & ROUNDTABLE | Βιώσιμη Μόδα

FILM SCREENING | Fashion Reimagined directed by Becky Hutner | Τετάρτη 15 Μαρτίου | 15.00 - 16.50 | Ωδείο Αθηνών, Νέα Σκηνή

Fashion Reimagined, directed by Becky Hutner. Duration: 100’

Περιγραφή: Η σχεδιάστρια Amy Powney, καλλιτεχνική διευθύντρια της Mother of Pearl, οφείλει να λογίζεται μέσα στις σημαντικότερες ανερχόμενες φιγούρες της Λονδρέζικης fashion σκηνής. Μεγαλωμένη στη βαθιά βρετανική επαρχία από ακτιβιστές γονείς, η Amy δεν ένιωθε ποτέ άνετα γνωρίζοντας τις καταστροφικές οικολογικές συνέπειες μιας βιομηχανίας της οποίας είναι πλέον εξέχον μέλος. Όταν κερδίζει τον τίτλο της καλύτερης Νέας Σχεδιάστριας της Χρονιάς ("Best Young Designer of the Year") από τη Vogue, διάκριση που συνοδεύεται από ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο, η Amy αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να αλλάξει το προφίλ της επιχείρησής της, δημιουργώντας μια βιώσιμη σε κάθε στάδιο παραγωγής της κολεξιόν, από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, η προσωπική της επανάσταση γίνεται ο προάγγελος μιας πολύ μεγαλύτερης κοινωνικής αλλαγής.

ROUNDTABLE | | Βιώσιμη Μόδα: Στην τροχιά της κυκλικής οικονομίας co-curated με το SDA Bocconi | Τετάρτη 15 Μαρτίου | 17.00 – 18:30 | Ωδείο Αθηνών, Νέα Σκηνή

Η συζήτηση διοργανώνεται σε συνεργασία με το SDA Bocconi, με την με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Βασική εισηγήτρια είναι η Francesca Rinaldi ερευνήτρια και Director Monitor for Circular Fashion SDA Bocconi. Παράλληλα, η κινηματογραφίστρια Έμμα Δοξιάδη, ο Μηχανικός Περιβάλλοντος, Δημήτρης Χωματίδης και o Chief Creative Officer του Maison Faliakos, Χρήστος Πετρίδης και ο creative director του Οίκου Βενέδικτος Αντύπας, παρουσιάζουν ο καθένας από το δικό του επαγγελματικό background το πώς μπορούμε μέσα από τη βιώσιμη μόδα να διαμορφώσουμε έναν βιώσιμο πλανήτη.

Συμμετέχουν:

Francesca Romana Rinaldi - Author Fashion Industry 2030 and Director Monitor for Circular Fashion SDA Bocconi

Βενέδικτος Αντύπας, Creative Director, Maison Faliakos

Χρήστος Πετρίδης, Chief Creative Officer, Maison Faliakos

Έμμα Δοξιάδη, Κινηματογραφίστρια / Founder της Everybodies

Δημήτρης Χωματίδης - Environmental Engineer MSc. Circular Economy & IT Officer, LIFE IP CEI Greece

Moderator: Μαριλέλλα Αντωνοπούλου, Δημοσιογράφος/ Editor in Chief ladylike

Στο τέλος της συζήτησης, θα ακολουθήσει Q&A. Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά

Δωρεάν είσοδος με απαραίτητη προκράτηση, εδώ

ROUNDTABLE | "Art-istic OR Art-ificial?": Η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη δημιουργικότητα | Τετάρτη 15 Μαρτίου | 19.00-21.30 | Ωδείο Αθηνών, Νέα Σκηνή

Θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη την επανάσταση που έφερε το διαδίκτυο στον τρόπο που ζούμε, σχετιζόμαστε, παράγουμε, δημιουργούμε; Και τι θα συμβεί σε αυτές τις τόσο προσωπικές, ιδιοσυγκρασιακές περιπτώσεις της ίδιας της δημιουργίας που ταυτίζεται με την Τέχνη, αλλά και με την μόδα που βρίσκεται στην περιφέρεια των τεχνών και αποτελεί θεμελιώδη κατηγορία των δημιουργικών βιομηχανιών;

Το πάνελ «Art-istic OR Art-ificial?": Η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη δημιουργικότητα» θα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, ξεκινώντας όχι από τη θεωρία, αλλά από ένα απτό παράδειγμα. Από ένα workshop έκπληξη, μια αναμέτρηση όπου μέσα τεχνητής νοημοσύνης και εργαλεία παραδοσιακά θα κληθούν να απαντήσουν σε μία άσκηση και να δώσουν το έναυσμα για τη συζήτηση. Για να οδηγηθούμε έτσι σε θέματα τόσο λειτουργικά σχετικά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες, όσο και σε ηθικά.

Προκλήσεις και κίνδυνοι, παραγωγή και περιορισμοί, ευκαιρίες και αποκλεισμοί. Πώς θα παράγουμε Τέχνη και Μόδα; Πώς θα καταναλώνουμε και θα απολαμβάνουμε τις δημιουργίες τους; Μήπως είμαστε μπροστά σε μια νέα εποχή όπου ο όρος Δημιουργία και Τέχνη πρέπει να αλλάξει, όπως έγινε πρόσφατα με τον ορισμό των Μουσείων. Η συζήτηση τώρα αρχίζει.

Στο πάνελ θα μιλήσουν η Κυριακή Γονή, εικαστικός για την οποία η έρευνα και η τεχνολογία είναι κεντρικά στοιχεία της πρακτικής της. Η σχεδιάστρια μόδας Ορσαλία Παρθένη που οδηγεί την νέα εποχή του ιστορικού οίκου Parthenis. Ο Γιώργος Στάμου, καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ). Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Κατερίνα Ι. Ανέστη.

Συμμετέχουν:

Κυριακή Γονή - Εικαστικός

Ορσαλία Παρθένη - Artistic Director, PARTHENIS

Γιώργος Στάμου - Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ)

Moderator: Κατερίνα I. Ανέστη, δημοσιογράφος.

Στο τέλος της συζήτησης, θα ακολουθήσει Q&A. Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα ελληνικά.

Δωρεάν είσοδος με απαραίτητη προκράτηση, εδώ.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις