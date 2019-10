Αμανατίδου: "Η περσινή τριάδα φωτιά είναι αρνάκια μπροστά στις FF"

Η Άννα Αμανατίδου βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής "Έλα χαμογέλα" με τη Σίσσυ Χριστήδου και μίλησε για τις δοκιμασίες του φετινού GNTM, τις FF αλλά και τις φιλίες που θα έκανε στο σπίτι.

Όταν ρωτήθηκε πως της φαίνεται το φετινό GNTM, δήλωσε πως της αρέσει πάρα πολύ και ζηλεύει τις δοκιμασίες, ενώ αποκλεστικά με βάση αυτές θα προτιμούσε να είναι στο φετινή σεζόν. Ζήλεψε πολύ τη δοκιμασία με τα φίδια και το "Out of the box", όπου οι κοπέλες έπρεπε να αναδείξουν μια τσάντα.

Όσον αφορά τις κοπέλες που απαρτίζουν την φετινή ομάδα δήλωσε πως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να κάνει παρέα με τις FF, ενώ θα ταίριαζε πάρα πολύ με τη Χαρά Παππά, με την οποία μάλιστα, ήδη γνωρίζονται. Ακόμα, συμπαθεί ιδιαίτερα την Όλγα και τη Σπυρούλα, που όπως δήλωσε το μοντέλο "Είναι τσαμπουκαλού και τα λέει χύμα".

Στο σχόλιο πως οι FF θυμίζουν την περσινή τριάδα φωτιά η Άννα απάντησε πως η τριάδα είναι "αρνάκια" μπροστά τους. "Θεωρώ οτι δεν πάνε διαβασμένες αλλά οι κλίκες δημιουργούνται στην πορεία. Δηλαδή και εγώ με την Μικαέλα και την Εύη μιλούσαμε πριν το σπίτι, μετά εναντιώθηκαν" σχολιάζει το μοντέλο.

Όσον αφορά το ποιες θεωρεί τα φαβορί η Άννα "ψηφίζει" Χαρά, Άννα-Μαρία και Σπυρούλα, ενώ πιστεύει πως αν και η Κάτια εμφνισιακά έχει όλο το πακέτο το χάνει με την προσωπικότητά της.

Δείτε εδώ ολόκληρη η συνέντευξη της Άννας Αμανατίδου.