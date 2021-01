Αθηνά Μουρκούση: Έγκυος η πρώην παίκτρια του Next Top Model 1

Έγκυος για δεύτερη φορά είναι η Αθηνά Μουρκούση, πρώην παίκτρια του Next Top Model 1.

ADVERTISING

Η πρώην παίκτρια του πρώτου κύκλου του ριάλιτι μοντέλων, που προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1, ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram.

Η νεαρή ανέβασε μια φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα κι έγραψε: "Loukoumaki No2 superexcited yet or not ???????".

Να σημειωθεί ότι η Αθηνά Μουρκούση έχει αποκτήσει ακόμα ένα κοριτσάκι με το σύντροφό της Νίκο Σκοτίδα, με τον οποίο ζουν μόνιμα στο Κατάρ.

Δέκα χρόνια μετά τη συμμετοχή της στο ριάλιτι μοντέλων, η Αθηνά έχει δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της και το μόντελινγκ έχει μπει σε δεύτερη μοίρα.

Ωστόσο, η αγάπη της για την ομορφιά την οδήγησαν στο Youtube, όπου έχει ανοίξει δικό της κανάλι, στο οποίο μοιράζεται beauty tips της με τις θαυμάστριές της, ενώ αναρτά και βίντεο με την οικογένειά της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.