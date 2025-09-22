Άννα Μπιθικώτση: Ο πατέρας μου χτυπούσε μέχρι τα 40 του κλειστές πόρτες, ώσπου ήρθε ο Μίκης

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης ήταν έτοιμος να φύγει στο εξωτερικό, όταν ο Μίκης Θεοδωράκης άκουσε τη φωνή του και τον επέλεξε για τον «Επιτάφιο».

Έπειτα από δεκαετίες απορρίψεων, ο Μίκης Θεοδωράκης ανακάλυψε τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και του έδωσε την ευκαιρία να γίνει ο σπουδαίος τραγουδιστής που τελικά έγινε, όπως ανέφερε η κόρη του, Άννα Μπιθικώτση.

Η Άννα Μπιθικώτση φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ, στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» και μίλησε -μεταξύ άλλων- για την πορεία του πατέρα της και τα δύσκολα χρόνια της καριέρας του.

«Ο πατέρας μου χτυπούσε πόρτες μέχρι τα 40 του χρόνια κι ήταν κλειστές. Έγινε με τον Μίκη Θεοδωράκη στη Μακρόνησο το ’47 και μοιράστηκαν το ίδιο αντίσκηνο. Είπε στον Μίκη Θεοδωράκη ότι ήταν υδραυλικός κι ότι μια μέρα θα γίνει μεγάλος τραγουδιστής.

Όταν ο Θεοδωράκης ήρθε το ’59 στην Ελλάδα για να πει τον “Επιτάφιο” του Ρίτσου, άκουγε φωνές και καμία δεν τον συγκινούσε. Άκουσε τον πατέρα μου στο “Τρελοκόριτσο” και τον επέλεξε χωρίς να ξέρει ότι ήταν ο πατέρας μου. Οι γονείς μου ήταν έτοιμοι να φύγουν στον Καναδά.

Από εκεί που χτυπούσε πόρτες κι ήταν κλειστές, ήρθε η ίδια η Columbia με τον Μίκη στο σπιτάκι μας, στο Περιστέρι. Ο Μίκης του είπε ότι ήρθε στον επιτάφιο της ζωής του για να τον τραγουδήσει και να πάνε ψηλά. Έτσι έγινε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης» δήλωσε η Άννα Μπιθικώτση για τον πατέρα της, Γρηγόρη.

Δείτε στο βίντεο μετά το 20ό λεπτό: