Μπισμπίκης: Τα λόγια αγάπης και οι ευχές για την γιορτή της Δέσποινας Βανδή

Με ένα τρυφερό μήνυμα, ο Βασίλης Μπισμπίκης ευχήθηκε δημόσια στην Δέσποινα Βανδή για την ονομαστική της εορτή.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν κρύβει τον έρωτά του για τη Δέσποινα Βανδή και φροντίζει να το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Με αφορμή τη γιορτή της τραγουδίστριας, ο ηθοποιός ανάρτησε στα social media μια ρομαντική αφιέρωση που έκανε τους διαδικτυακούς του φίλους να… λιώσουν.

Συγκεκριμένα ο ηθοποιός έγραψε: «Ξημερώνει στην καρδιά μου η αγάπη σου, αστέρι μου… Χρόνια σου πολλά».

Instagram/Screenshot

Την ίδια στιγμή, η Δέσποινα Βανδή απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές στην Κρήτη. Χαμογελαστή και λαμπερή, πόζαρε με το μαγιό της και έστειλε τις δικές της ευχές ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, σκορπώντας καλοκαιρινή αύρα στους ακολούθους της.

Δίπλα της βρίσκεται και ο Βασίλης Μπισμπίκης, καθώς οι δυο τους περνούν μαζί τις διακοπές τους στο νησί, το οποίο αγαπούν ιδιαίτερα.