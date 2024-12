Μπλέικ Λάιβλι: Μηνύει τον συμπρωταγωνιστή της στο “It Ends With Us” για σεξουαλική παρενόχληση

Η Μπλέικ Λάιβλι κατηγορεί τον Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση κατά την διάρκεια των γυρισμάτων για την ταινία “It Ends With Us”.

Η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε αγωγή εναντίον του συμπρωταγωνιστή της στην ταινία It Ends With Us, Τζάστιν Μπαλντόνι, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα της ταινίας και για “συντονισμένη προσπάθεια καταστροφής της φήμης της” μετά την κυκλοφορία της ταινίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η ηθοποιός υποστηρίζει ότι ο Μπαλντόνι δημιούργησε ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο επιδεινώθηκε σε τέτοιο βαθμό που πραγματοποιήθηκε ειδική συνάντηση με τη συμμετοχή του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς. Κατά τη διάρκεια αυτής, τέθηκαν συγκεκριμένοι όροι: να σταματήσουν οι αναφορές σε προσωπικά θέματα, όπως ο θάνατος του πατέρα της, και να περιοριστούν οι σεξουαλικές σκηνές στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σεναρίου.

Ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, απέρριψε τις κατηγορίες ως «ψευδείς, σκανδαλώδεις και σκόπιμα κακόβουλες», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απόπειρα της Λάιβλι να βελτιώσει την αρνητική της εικόνα. Παράλληλα, έκανε λόγο για «απειλές» από πλευράς της ηθοποιού κατά τη διάρκεια της παραγωγής και προώθησης της ταινίας.

Οι φήμες για κακή σχέση μεταξύ των δύο ηθοποιών είχαν ήδη ξεκινήσει κατά την κυκλοφορία της ταινίας το καλοκαίρι, με τους δύο πρωταγωνιστές να αποφεύγουν κοινές εμφανίσεις στις προωθητικές εκδηλώσεις.

Παρά τις εντάσεις, η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία, με εισπράξεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Ωστόσο, η αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς φαίνεται πως απέχει πολύ από την επίλυση, με την υπόθεση να συνεχίζει να τραβάει την προσοχή των μέσων.