Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Η “παράξενη” καλημέρα από το κρεβάτι της

Γυμνή αποφάσισε να πει την καλημέρα της στους διαδικτυακούς της φίλους η Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Το post που δίχασε και πάλι τους θαυμαστές της.

“Oops! … She did it again” η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το πρωί της Τετάρτης (29/11) μοιράστηκε στα social media άλλο ένα βίντεο με την ίδια να είναι γυμνή και ξαπλωμένη στο κρεβάτι της.

Στο βίντεο το οποίο ανάρτησε στο Instagram και έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες likes, η διάσημη pop star, φαίνεται να δείχνει το ντεκολτέ της, φορώντας μόνο ένα μαύρο choker, ενώ χαμογελάει και με μία παιχνιδιάρικη φωνή λέει καλημέρα στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φαίνεται να κάνει γκριμάτσες και χαμογελάει φέρνοντας την κάμερα πολύ κοντά στο πρόσωπό της, πριν την απομακρύνει λίγο μετά δείχνοντας το γυμνό σώμα της.

Αν και απενεργοποίησε τα σχόλια στη συγκεκριμένη ανάρτηση, όπως έχει κάνει πολλές φορές κατά το παρελθόν, η τραγουδίστρια συνόδευσε το εν λόγω βίντεο με τρία emoji, με δύο από αυτά να είναι δύο λευκά περιστέρια.

Η ανάρτηση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς