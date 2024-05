Eurovision 2024: 3 sold out μέσα σε 24 ώρες, για τον Baby Lasagna στο Ζάγκρεμπ

Οι θαυμαστές του Κροάτη που κατέκτησε την 2η θέση στην Eurovision, φρόντισαν να εξαντληθούν τα εισιτήρια για 3 συναυλίες του μέσα σε μόλις ένα 24ωρο

Ο Κροάτης διαγωνιζόμενους της Eurovision, ο οποίος κατέκτησε την δεύτερη θέση με το κομμάτι «Rim Tim Tagi Dim», έχει προκαλέσει προκαλέσει πανικό στο κοινό του. Μέσα σε μόλις 24 ώρες, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και για τις τρεις συναυλίες του Baby Lasagna στο Ζάγκρεμπ, την πρωτεύουσα της Κροατίας. Τα εισιτήρια για την πρώτη συναυλία εξαντλήθηκαν μέσα 4,5 λεπτά και γι’ αυτό οι διοργανωτές αποφάσισαν να προσθέσουν άλλες δύο. Οι τρεις συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στο στάδιο Šalata του Ζάγκρεμπ στις 12 έως 14 Σεπτεμβρίου τα εισιτήρια των οποίων εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας LAA.

Οι 12.000 θαυμαστές θα παρακολουθήσουν τις σόλο συναυλίες του καλλιτέχνη, ο οποίος θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Rim Tim Tagi Dim» με το οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην Εurovision, τις επιτυχίες του «IG BOY» και «Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much» και θα παρουσιάσει τα υπόλοιπα τραγούδια του πρώτου άλμπουμ του «Demons & Mosquitos» που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.

Ο Baby Lasagna, καλλιτεχνικό όνομα του Μάρκο Πούρισιτς, είναι τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός που γεννήθηκε στην πόλη Ούμαγκ της Κροατίας και ξεκίνησε την καριέρα του το 2011 ως κιθαρίστας του ροκ συγκροτήματος Manntra.