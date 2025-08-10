Evangelia: Οι ανέμελες πόζες με μαγιό που λάτρεψαν οι followers της

Η Evangelia “έβαλε φωτιά” στο Instagram με τις φωτογραφίες που ανέβασε από τις καλοκαιρινές της διακοπές, με τους followers να κατακλύζουν το post με σχόλια θαυμασμού.

Η Evangelia απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις καλλιτεχνικές της υποχρεώσεις. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες που αποπνέουν καλοκαιρινή διάθεση και κέρδισε τις εντυπώσεις με τα κολακευτικά μαγιό και τα outfits που επέλεξε.

Χωρίς να αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία των διακοπών της, η Evangelia χάρισε στους θαυμαστές της εικόνες από όμορφες στιγμές στην παραλία, ποζάροντας ανέμελα μέσα στην θάλασσα και δίπλα στην πισίνα αλλά και από το δωμάτιο όπου περνά αυτές τις ημέρες χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Φυσικά, οι φανς της έσπευσαν να σχολιάσουν κάτω από το post της, αφήνοντας μηνύματα θαυμασμού.