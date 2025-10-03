Φέρρης: Δεν έχω φιλικές σχέσεις με πρώην μου, έχω υπάρξει πολύ ζηλιάρης

Ο Θοδωρής Φέρρης μίλησε για τις πρώην σχέσεις του, τις εξαρτήσεις του και τα δύσκολα στάδια της προσωπικής του εξέλιξης

Ο Θοδωρής Φέρρης βρέθηκε καλεσμένος στο podcast «Daily Kous Kous» της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε ανοιχτά για τις πρώην σχέσεις του και τις προσωπικές του εξαρτήσεις, αποκαλύπτοντας ενδιαφέροντα στοιχεία για τη ζωή του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκάλυψε ότι έχει περάσει από πολλά στάδια στην πορεία του και ότι η σημαντική δουλειά που έκανε με τον εαυτό του, τον οδήγησε στο να φτάσει στη σημερινή του κατάσταση. «Είμαι αυτό που βλέπει ο κόσμος. Για να φτάσω στο σημείο να είμαι απόλυτα διαφανής πέρασα από πολλά στάδια. Έκανα δουλειά με τον εαυτό μου, υποπτευόμουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Για παράδειγμα, γίνεται να μην έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου ενώ είσαι ολόκληρος άντρας; Κάποια στιγμή αντιλήφθηκα ότι κάτι πρέπει να γίνει», εξήγησε ο ίδιος.

Ο τραγουδιστής παραδέχθηκε επίσης τον εθισμό του με το κινητό, τονίζοντας πως περνά πάνω από 10 ώρες την ημέρα σε αυτό. «Περνάω σίγουρα 10 ώρες την ημέρα στο κινητό μου. Είμαι εξαρτημένος και γενικά με τις εξαρτήσεις έχω πρόβλημα», είπε.

Σχετικά με τις προσωπικές του σχέσεις, ο Θοδωρής Φέρρης παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με πρώην του. «Δεν γίνεται να έχω φιλική σχέση με πρώην μου. Έχω βασανιστικές σχέσεις με τις πρώην μου. Δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι. Έχω υπάρξει πολύ ζηλιάρης, αλλά δεν τα πήγαινα καλά με τον εαυτό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.