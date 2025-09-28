Florence Welch: “Η εγκυμοσύνη ήταν η πιο κοντινή στιγμή που έφτασα στον θάνατο”

Η τραγουδίστρια των Florence And The Machine μίλησε ανοιχτά για την αποβολή και την έκτοπη κύηση που λίγο έλειψε να της στοιχίσει τη ζωή, αποκαλύπτοντας πώς η σκηνή έγινε ο μόνος ασφαλής της χώρος.

Η Florence Welch, η φωνή των “Florence And The Machine”, μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της εγκυμοσύνης και της απώλειας, περιγράφοντάς την ως «την πιο κοντινή στιγμή που έφτασα στον θάνατο».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Guardian, η 39χρονη αποκάλυψε ότι υπέστη αποβολή τον Αύγουστο του 2023, πριν βρεθεί αντιμέτωπη με μια έκτοπη κύηση που εκδηλώθηκε κυριολεκτικά επάνω στη σκηνή, σε φεστιβάλ της Κορνουάλης, προκαλώντας εσωτερική αιμορραγία.

«Η πιο κοντινή στιγμή που βρέθηκα στη δημιουργία ζωής, ήταν και η πιο κοντινή στιγμή στον θάνατο», δήλωσε χαρακτηριστικά στο βρετανικό μέσο. «Ένιωσα σαν να περνούσα μια πόρτα γεμάτη γυναίκες που ούρλιαζαν».

Η ίδια παραδέχτηκε ότι η εγκυμοσύνη ήταν «μεγάλη έκπληξη», λίγο πριν κλείσει τα 37. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι «έμοιαζε μαγική».

«Ήταν η πρώτη μου εγκυμοσύνη και η πρώτη μου αποβολή», είπε. «Το είδα σαν κάτι που συμβαίνει. Μίλησα με τον γιατρό μου, και γενικά δεν είναι επικίνδυνες. Σπαρακτικές, αλλά όχι επικίνδυνες. Συναισθηματικά ήμουν λυπημένη και φοβισμένη, αλλά ταυτόχρονα ένιωθα ότι τα κατάφερνα».

Παρά την κούραση και τις προειδοποιήσεις των γιατρών να κάνει έναν υπέρηχο πριν το live στην Κορνουάλη, η Florence Welch βγήκε κανονικά στη σκηνή.

«Πήρα δύο παυσίπονα και ανέβηκα. Στον άνεμο και τη βροχή ένιωσα κάτι να με κυριεύει· το ίδιο πάντα πράγμα, ο ασφαλής χώρος της σκηνής».

Η στιγμή που σώθηκε

Ο πόνος επέστρεψε αργότερα, στο λεωφορείο της περιοδείας, αλλά η Welch πίστευε ότι όλα ήταν υπό έλεγχο. Δεν θέλησε καν να συνοδεύσει ο σύντροφός της.

«Δεν ήθελα να πάω για τον υπέρηχο», εξομολογήθηκε. «Είπα στον εαυτό μου: έκανα το σόου, είμαι καλά, μπορώ να τα βγάλω πέρα. Η επιμονή του γιατρού μου να πάω, μου έσωσε τη ζωή».

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι είχε «μια ποσότητα αίματος ίση με ένα κουτάκι κόκα κόλα» στην κοιλιά της. Οι γιατροί την οδήγησαν αμέσως στο χειρουργείο και της αφαίρεσαν τη μία σάλπιγγα.

Σύμφωνα με το NHS, η έκτοπη κύηση εμφανίζεται όταν το γονιμοποιημένο ωάριο εμφυτεύεται εκτός μήτρας, συνήθως στη σάλπιγγα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου μία στις 90 εγκυμοσύνες είναι έκτοπη, δηλαδή περίπου 11.000 τον χρόνο.