Φώτης Σπύρος: “Μόνο κακοποιητική συμπεριφορά έχω ζήσει από τον πατέρα μου”

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Φώτης Σπύρος, μιλώντας για την αδυναμία του πατέρα του να αποδεχθεί την σεξουαλική του ταυτότητα αλλά και για το πρόβλημα του αλκοολισμού.

Για τα δύσκολα παιδικά χρόνια που πέρασε μίλησε ο Φώτης Σπύρος, αποκαλύπτοντας πως δεχόταν κακοποιητική συμπεριφορά από τον πατέρα του ο οποίος δεν μπορούσε να αποδεχτεί την σεξουαλική του ταυτότητα.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα On Time, ο ηθοποιός αποκάλυψε: “Από πολύ μικρός ανακάλυψα ότι είμαι γκέι και αυτό εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο. Στα 18 μου, έφυγα από το σπίτι. Ο μπαμπάς μου ήταν αλκοολικός, όπως ήμουν κι εγώ και έκανα απεξάρτηση στα 40 μου“ ανέφερε.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: “Μόνο κακοποιητική συμπεριφορά έχω δει κι έχω ζήσει από τον πατέρα μου. Δεν τον κατηγορώ. Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί ότι ο γιος του ήταν ομοφυλόφιλος. Δεν τον αδικώ. Αυτή ήταν η παιδεία του. Αναγκάστηκα να φύγω από 18 χρονών. Πήγα στο Θέατρο Τέχνης “Κάρολος Κουν”. Ανακάλυψα ότι δε μπορώ να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου παρά μόνο θέατρο Ήθελα να γίνω σημαντικός. Ήθελα να με αγαπάνε και να με σέβονται. Μετά ανακάλυψα πόσο σημαντικά πράγματα μπορεί να μου δώσει το θέατρο”.

Παράλληλα, ο Φώτης Σπύρος δεν δίστασε να μιλήσει για το πρόβλημα του αλκοολισμού που τον οδήγησε στο να καταστρέψει τις σχέσεις με τους γύρω του αλλά και για την απεξάρτηση που τον έκανε να πάρει πίσω την ζωή του:

“Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην είχα άσχημη συμπεριφορά. Ένας αλκοολικός είναι η χειρότερη εκδοχή του εαυτού του, που αυτό σημαίνει ότι είναι ψεύτης, κλέφτης, χειριστικός, απατεώνας, βρομιάρης και μπορεί πολύ εύκολα να κάνει κακό για να εξασφαλίσει χρήματα για να πιει. Δεν αγαπάει, δεν αναγνωρίζει πρόσωπα. Είναι άρρωστος.

Όταν βγήκα από το πρόγραμμα απεξάρτησης, εδώ και δέκα χρόνια, καθαρός πια, πήγα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ζήτησα συγγνώμη. Άλλοι με συγχώρησαν και άλλοι όχι”, αποκάλυψε ο Φώτης Σπύρου.