Γιώργος Μαζωνάκης: Η αγκαλιά του Φοίβου Δεληβοριά και το “έχω περάσει δύσκολα”

Την “Ταράτσα του Φοίβου” επέλεξε ο Γιώργος Μαζωνάκης για την πρώτη εμφάνιση του στην σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο. Το μήνυμά του στο κοινό.

Μια μοναδική μουσική συνύπαρξη έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης (1/10) στην “Ταράτσα του Φοίβου”. Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε στην σκηνή, πλάι στον Φοίβο Δεληβοριά, σε ένα μοναδικό πρόγραμμα στο οποίο οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν ο ένας τα τραγούδια του άλλου.

Σημειώνεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στην σκηνή για πρώτη φορά μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο και ο κόσμος του έδειξε έμπρακτα την αγάπη του, αφού η μουσική παράσταση έγινε sold out μέσα σε τρεις ώρες από την στιγμή της ανακοίνωσής της.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Φοίβος Δεληβοριάς έκαναν, μάλιστα, μια ζεστή αγκαλιά, στο ξεκίνημα της κοινής τους εμφάνισης.

PAPADAKIS PRESS

Κατά την διάρκεια της νύχτα, οι δύο καλλιτέχνες αντάλλαξαν θερμά λόγια με τον Φοίβο Δεληβοριά να υποδέχεται τον Γιώργο Μαζωνάκη λέγοντας: «Αυτό το καλοκαίρι ασχολήθηκαν όλοι μαζί του για τους λάθος λόγους και όχι για το πόσο υπέροχος τύπος είναι» ενώ απευθυνόμενος στον ίδιο αργότερα είπε: «Αν υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο θα ήθελα να ανήκω, είναι αυτός ο κόσμος στον οποίο ανήκεις και εσύ».

PAPADAKIS PRESS

Με τη σειρά του ο λαϊκός τραγουδιστής θέλησε να δώσει ένα μήνυμα μετά την περιπέτειά του ευχαριστώντας παράλληλα τον Φοίβο Δεληβοριά: «Ο καθένας από μέρους το να κάνει τον αγώνα του, μην τα ρίχνουμε όλα στους άλλους. Επίσης, πάψτε να κρίνετε με βάση το πώς βλέπετε εσείς τους άλλους. Γι’ αυτό δεν θέλω να με αγαπάνε, θέλω να με εκτιμάνε. Φοίβο, σε ευχαριστώ γι’ αυτό».

PAPADAKIS PRESS

Για το τέλος, κράτησε και ένα μεγάλο ευχαριστώ για το κοινό του: «Έχω περάσει και δύσκολα. Γι’ αυτό νιώθω την ανάγκη να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που με αφήνετε να παίζω μουσική μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια», είπε ο τραγουδιστής, με το κοινό να τον καταχειροκροτά.