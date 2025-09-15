Γιώργος Μαζωνάκης: Στην “Ταράτσα του Φοίβου” η πρώτη εμφάνισή του μετά το Δρομοκαΐτειο

Η “Ταράτσα του Φοίβου” ρίχνει αυλαία, με την πρώτη δημόσια εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Η φετινή σεζόν για την “Ταράτσα του Φοίβου” κλείνει με ένα γεγονός που αναμένεται να απασχολήσει την κοινή γνώμη, αν σκεφτεί κανείς το “ενδιαφέρον” που προκάλεσε. Το αγαπημένο καλοκαιρινό στέκι στο Άλσος, στο Πεδίον του Άρεως, ολοκληρώνει τον κύκλο του με δύο τελευταίες βραδιές, ωστόσο αυτή που ξεχωρίζει είναι η εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανεβαίνει ξανά στη σκηνή, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον προσωρινό εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη βραδιά. Στο πλευρό του θα βρίσκεται η Χριστίνα Σαμαρά, σε ένα πρόγραμμα που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον κοινού και media.

Μια εβδομάδα αργότερα, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, η αυλαία πέφτει οριστικά με ένα μεγάλο πάρτι – έκπληξη, με καλεσμένους που θα αποκαλυφθούν την τελευταία στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι προ ολίγων ημερών, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει μηνύσεις κατά συγγενικών του προσώπων.

Η ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά: