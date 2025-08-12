Γαρυφαλλιά Καληφώνη: “Ξύπνησα και δεν είχα φωνή”

Απρόοπτο για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Η ενημέρωση προς τους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Μικρή περιπέτεια για την Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία -όπως ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της ακολούθους- ξύπνησε και… δεν είχε φωνή.

Η influencer και επιχειρηματίας δήλωσε ότι αυτό της προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία και ότι «πήγε να πάθει κρίση πανικού».

«Σήμερα ξύπνησα και δεν έχω καθόλου φωνή. Οπότε θα τα πούμε όταν θα επιστρέψει. Στην αρχή πήγα να πάθω κρίση πανικού αλλά όλα εντάξει. Αν ξέρετε κάποιο tip για να έρθει γρηγορότερα πείτε μου» έγραψε σε δύο στόρι, όπου φαίνεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι της.

Ταυτόχρονα, ζήτησε από τους διαδικτυακούς της φίλους να της δώσουν μια συμβουλή.