Γιατί η Lady Gaga δεν διέψευσε ποτέ τις φήμες ότι “είναι άντρας”

Η εξήγηση για το ότι η Lady Gaga δεν διέψευσε ποτέ τις φήμες ότι είναι άντρας κρύβει ένα ισχυρό μήνυμα.

Όταν η Lady Gaga έκανε τα πρώτα της βήματα στη μουσική βιομηχανία το 2007, εκτός από την ομολογουμένως θεαματική είσοδό της που την έκανε τότε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του πλανήτη, άρχισαν να καταφθάνουν και οι πρώτες εικασίες και φήμες για την προσωπική της ζωή.

Μία από αυτές ήταν και η φήμη ότι στην πραγματικότητα είναι άνδρας.

Η Lady Gaga εμφανίστηκε στο δεύτερο επεισόδιο του “What’s Next? The Future With Bill Gates” και εξήγησε γιατί ποτέ δεν διέψευσε τις φήμες που κυριαρχούσαν στα πρωτοσέλιδα στις αρχές της καριέρας της και υποστήριζαν ότι στην πραγματικότητα δεν είναι γυναίκα, αλλά άνδρας.

Το ποπ είδωλο απέκρουσε περίφημα μια ερώτηση σχετικά με τις φήμες λέγοντας στο CNN το 2011: “Γιατί στο διάολο να σπαταλήσω το χρόνο μου και να δώσω δελτίο τύπου για το αν έχω πέος ή όχι; Οι θαυμαστές μου δεν ενδιαφέρονται και ούτε εγώ”.

“Όταν ήμουν στα 20 μου, υπήρχε μία φήμη ότι ήμουν άντρας“, είπε η τραγουδίστρια στον Bill Gates. “Πήγα σε όλο τον κόσμο. Ταξίδευα για περιοδείες και για την προώθηση των δίσκων μου και σχεδόν σε κάθε συνέντευξη που καθόμουν έλεγαν… υπήρχε αυτή η εικόνα στο διαδίκτυο που είχε παραποιηθεί … έλεγαν: ‘Υπάρχουν φήμες ότι είσαι άντρας. Τι έχεις να πεις γι’ αυτό;’“.

“Ο λόγος για τον οποίο δεν απάντησα στην ερώτηση είναι επειδή δεν ένιωθα θύμα με αυτό το ψέμα και σκέφτηκα: Τι γίνεται με ένα παιδί που κατηγορείται για κάτι τέτοιο, που θα σκεφτόταν ότι ένα δημόσιο πρόσωπο σαν εμένα θα ένιωθε ντροπή;“, είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: “Έχω βρεθεί σε καταστάσεις όπου η διόρθωση μιας φήμης δεν ήταν προς το συμφέρον της ευημερίας των άλλων ανθρώπων. Σε εκείνη την περίπτωση, προσπάθησα να προκαλέσω τη σκέψη και να αναστατώσω με άλλο τρόπο. Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω την παραπληροφόρηση για να δημιουργήσω ένα άλλο σημείο διάσπασης”.

Η Gaga συνόψισε τη σχέση της με την παραπληροφόρηση λέγοντας: “Έχω συνηθίσει να βγάζουν ψέματα για μένα από τότε που ήμουν 20 ετών. Είμαι καλλιτέχνης. Νομίζω ότι είναι κάπως αστείο”.

Η βραβευμένη με Grammy και Όσκαρ καλλιτέχνις ετοιμάζεται για ένα μεγάλο φθινόπωρο χάρη στην κυκλοφορία του “Joker: Folie à Deux”, η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα νωρίτερα αυτό το μήνα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Η Gaga κατέκτησε επίσης πρόσφατα την κορυφή των μουσικών charts με το τραγούδι της με τον Bruno Mars “Die With a Smile” και πρόκειται να κυκλοφορήσει το πρώτο single από το επερχόμενο έβδομο στούντιο άλμπουμ της τον Οκτώβριο.