Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

O Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, το πρωί της Δευτέρας (18/08), έπειτα από νέα αξιολόγηση των ψυχιάτρων.

Σε δηλώσεις του στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους, είπε «όλα καλά» και δεν θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Eurokinissi

Eurokinissi

Υπενθυμίζεται ότι η νοσηλεία του είχε ξεκινήσει την περασμένη Πέμπτη (14/08) με εισαγγελική εντολή, μετά από αίτημα στενών συγγενών του, χωρίς ωστόσο τη δική του συγκατάθεση.

Ο τραγουδιστής επιμένει ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα και ξεκαθαρίζει ότι «πίσω από αυτή τη δοκιμασία υπήρξε μια άθλια μεθόδευση». Έχει αναγγήλει μάλιστα μέσω του δικηγόρου του ότι θα κινηθεί νομικά.

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ και ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο Γιώργος Μαζωνάκης στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

Τι δηλώνουν οι συγγενείς του

Μέσω ανακοίνωσης που υπογράφεται από τη δικηγορική εταιρεία «Βλάσσης και Συνεργάτες», η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη δηλώνει ότι «μοναδική της προτεραιότητα είναι η υγεία και η προστασία» του καλλιτέχνη.

Ενώ σε άλλο σημείο, αφήνει αιχμές για όσα έχουν ειπωθεί τις τελευταίες ημέρες επί του ζητήματος, ενδεχομένως και για το κύμα συμπαράστασης υπέρ του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Μας απασχολεί αποκλειστικά η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά και δεν αποτελεί για εμάς σημείο αναφοράς», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα που έγινε γνωστός ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη εξέδωσε ανακοίνωση εκ μέρους του, στην οποία άφηνε αιχμές για μέλη της οικογένειάς του, λέγοντας πως τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί επειδή ετοιμαζόταν, στις αρχές Σεπτεμβρίου, να καταθέσει μηνύσεις, στα ίδια πρόσωπα, για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη:

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης

VLASSIS & ASSOCIATES LAW FIRM»