H Tζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε το λόγο που ακύρωσε τον γάμο με τον Mπεν Άφλεκ το 2003

Κατά την προώθηση της ιστορίας της ζωής της (This is Me… Now στο Amazon Prime), η Τζένιφερ Λόπεζ αναφέρθηκε στο λόγο που ακύρωσε το γάμο της με τον Μπεν Άλφεκ πριν 21 χρόνια.

To Τhis Is Me… Now: A Love Story κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Amazon Prime. Εν πολλοίς, είναι η ιστορία της ζωής της Τζένιφερ Λόπεζ. Σε συνέντευξη που έδωσε στον Νεοζηλανδό ραδιοφωνικό παραγωγό και DJ, Ζέιν Λοβ στο Apple Music 1 αποκάλυψε στο λόγο που ακύρωσε το γάμο της με τον Μπεφ Άφλεκ τον Σεπτέμβριο του 2003. Εν τέλει, βέβαια παντρεύτηκαν δυο δεκαετίες αργότερα. Αλλά τι έγινε πριν 21 χρόνια; Όπως είπε η 54χρονη σταρ «δεν χωρίσαμε όταν αποφασίστηκε η ακύρωση του γάμου, αλλά στους μήνες που ακολούθησαν. Όταν δεν προχωρήσαμε, δημιουργήθηκαν αμφιβολίες και στους δυο για το ποιόν της σχέσης μας και το μέλλον της. Μέσα μου ήξερα ότι ήθελα να είμαι μαζί του για το υπόλοιπο της ζωής μου. Δεν ένιωθα όμως, ότι θα τα καταφέρναμε και αυτό με τρόμαξε. Δεν ήμασταν αρκετά ώριμοι για να δούμε τι μας συνέβαινε, ποια ήταν η σχέση μας. Μολονότι ήταν στη δεκαετία των 20 και εγώ στις αρχές των 30, δεν ήμασταν έτοιμοι να διαχειριστούμε τη συνύπαρξη μας. Να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον και να καταλάβουμε πως αυτό που είχαμε είναι αληθινό, ώστε να κάνουμε τη δουλειά που χρειαζόταν. Δεν ήμασταν ακόμα σε αυτό το σημείο». Ακολούθησαν σχέσεις, γάμοι και παιδιά και τελικά, η επανένωση τους το 2021. «Και οι δυο προσπαθήσαμε, βρήκαμε άλλους ανθρώπους, αποκτήσαμε όμορφα παιδιά, οικογένειες, ακολούθησαν κι άλλες σχέσεις, αλλά και πολλή δουλειά με τον εαυτό μας. Σε ό,τι αφορά εμένα, δούλεψα πάρα πολύ ώστε να φτάσω στο σημείο να πω ‘είμαι μια χαρά με τον εαυτό μου, αγαπώ τη ζωή μου, έχω χτίσει μια απίστευτη καριέρα, έχω απίστευτα παιδιά και φίλους’. Τότε εμφανίστηκε ξανά μπροστά μου».