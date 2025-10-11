Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε με τον Τζέικ Μέντγουελ

Ο πολιτικός γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζέικ Μέντγουελ έγινε στις ΗΠΑ και ο θρησκευτικός θα γίνει το 2026 στην Ελλάδα.

Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε με τον σύντροφό της, Τζέικ Μέντγουελ, με πολιτικό γάμο στην Αμερική.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου ανέβασε στο Instagram, μία φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητο καθ’ οδόν για τον γάμο, στην οποία φορά βέλο και κοστούμι. “Its Mrs Medwell to you” (Κυρία Μέντγουελ για εσάς) έγραψε στην ανάρτησή της.

Η Αμαλία Κωστοπούλου Instagram

Στο βίντεο που ανέβασε η Αμαλία Κωστοπούλου, ανταλλάσσει ένα φιλί με τον σύζυγό της μετά την τελετή.