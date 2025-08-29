Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε την πρώτη περιοδεία της μετά από 7 χρόνια

Η Αριάνα Γκράντε αποκάλυψε πως το 2026 θα πραγματοποιήσει την πρώτη της περιοδεία μετά από 7 ολόκληρα χρόνια.

Την πρώτη της περιοδεία μετά από επτά ολόκληρα χρόνια, ανακοίνωσε η διάσημη τραγουδίστρια Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande), η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026.

“Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη, ενθουσιασμό και έμπνευση”, δήλωσε.

Η νέα της περιοδεία “The Eternal Sunshine Tour”, θα ξεκινήσει στις 6 Ιουνίου 2026 από το Όκλαντ της Καλιφόρνια και θα ολοκληρωθεί στο Λονδίνο, με πέντε εμφανίσεις στην O2 Arena στις 15, 16, 19, 20 και 23 Αυγούστου.

Η προπώληση εισιτηρίων για το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανοίξει στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η γενική διάθεση θα ξεκινήσει στις 18 Σεπτεμβρίου.

Η περιοδεία πήρε το όνομά της από το τελευταίο άλμπουμ της τραγουδίστριας που είχε κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2024 και θα αποτελέσει την πρώτη ολοκληρωμένη σειρά συναυλιών μετά το Sweetener World Tour του 2019.

΄Εκτοτε, στράφηκε κυρίως στην υποκριτική, με αποκορύφωμα την υποψηφιότητά της για Όσκαρ για τον ρόλο της Γκλίντα στην ταινία “Wicked”. Το σίκουελ, με τίτλο “Wicked: For Good”, αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει αφιερώσει τον περισσότερο χρόνο της στο Χόλιγουντ διαβεβαίωσε το κοινό της πως δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη μουσική.

“Είναι ανόητο να πιστεύετε ότι επειδή ασχολούμαι με πολλά πράγματα θα αφήσω πίσω μου το τραγούδι και τη μουσική… Ήταν και θα είναι πάντα το στήριγμά μου”, έγραψε στο Instagram, προσθέτοντας πως “ίσως να μη μοιάζει με το παρελθόν, αλλά αυτό που έχω στο μυαλό μου με ικανοποιεί περισσότερο. Διασκεδάζω, νιώθω ευγνωμοσύνη, ενθουσιασμό και έμπνευση”.

Υπενθυμίζεται ότι το 2017 η συναυλία της στο Μάντσεστερ, στο πλαίσιο της περιοδείας Dangerous Woman Tour, αποτέλεσε στόχο βομβιστικής επίθεσης που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους.

Η ίδια επέστρεψε αργότερα στην πόλη, τόσο για τη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης δύο εβδομάδες μετά, όσο και το 2019 ως κεντρικό όνομα στο Manchester Pride.