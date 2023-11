Η Dolly Parton ντύθηκε μαζορέτα και τα μάτια μας “άστραψαν”

Η Dolly Parton εντυπωσίασε το κοινό καθώς ντύθηκε μαζορέτα των Dallas Cowboys στο show που έδωσε ημίχρονο του αγώνα της ομάδας NFL με τους Ουάσινγκτον Κομάντερς.

Απαστράπτουσα η σούπερ σταρ της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton) στo show που πραγματοποιήθηκε στο ημίχρονο του αγώνα των Dallas Cowboys με τους Washington Commanders, καθώς η 77χρονη σταρ ντύθηκε τσιρλίντερ.

Μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ “Rockstar” η Ντόλι Πάρτον ανέβηκε στη σκηνή του AT&T Stadium στο Άρλινγκτον του Τέξας, στις ΗΠΑ για ένα 6λεπτο show εντυπωσιάζοντας παρευρισκόμενους και θεατές, αλλά και τον σχολιαστή του αγώνα, ο οποίος δήλωσε εντυπωσιασμένος από τη σκηνική της παρουσία.

Η Dolly Parton 2023 Sam Hodde/AP Photo

Ντυμένη ως τσίρλιντερ των Cowboys, ερμήνευσε το αγαπημένο της τραγούδι “Jolene” το οποίο φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια. Ακολούθησε η μεγάλη της επιτυχία “Nine to Five” από την ταινία, στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με την Τζέιν Φόντα και τη Λίλι Τόμλιν το 1980 και κέρδισε δύο Grammy, ενώ προτάθηκε για το Τραγούδι της Χρονιάς. Έκλεισε το σόου της με τη διασκευή των Queen “We Are the Champions” με το κοινό να την αποθεώνει.

Η Dolly Parton 2023 Julio Cortez/AP Photo

“Στόχος μου είναι να ενθαρρύνω όλους όσους μπορούν να κάνουν δωρεές και να στηρίξουν τους γείτονές τους που έχουν ανάγκη. Κάθε μικρή πράξη γενναιοδωρίας βοηθάει και όλοι μαζί μπορούμε να αγαπήσουμε τους γείτονές μας αυτές τις γιορτές και πέρα από αυτές”, είχε αναφέρει σε δήλωσή της η σταρ τον περασμένο μήνα για τη συγκεκριμένη εμφάνιση που ήταν σε συνεργασία με τον “Salvation Army (Στρατό της Σωτηρίας)”.