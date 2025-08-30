Η Έλλη Τρίγγου ποζάρει χωρίς μαγιό σε ερημική παραλία

Οι καλοκαιρινές φωτογραφίες χωρίς μαγιό από ερημική παραλία που μοιράστηκε η ηθοποιός Έλλη Τρίγγου με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Τις τελευταίες της καλοκαιρινές βουτιές, λίγο πριν επιστρέψει στα επαγγελματικά της καθήκοντα, απολαμβάνει η Έλλη Τρίγγου.

Η γνωστή ηθοποιός, που φέτος θα πρωταγωνιστήσει στη νέα κωμωδία «Τα Φαντάσματα» μαζί με τον Ορφέα Αυγουστίδη, μοιράστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (29/08) φωτογραφίες από μια ερημική παραλία.

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Έλλη Τρίγγου ποζάρει χαμογελαστή χωρίς να φορά μαγιό, έχοντας επιλέξει να φορέσει μόνο ένα καπέλο και να αφήσει την καλή της διάθεση να «πρωταγωνιστήσει» στο φακό.

Η ίδια κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν αποκάλυψε την τοποθεσία όπου περνά τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της.

Δείτε την ανάρτηση της Έλλης Τρίγγου: