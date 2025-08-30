Η Έλλη Τρίγγου ποζάρει χωρίς μαγιό σε ερημική παραλία

Η Έλλη Τρίγγου ποζάρει χωρίς μαγιό σε ερημική παραλίαΔιαβάζεται σε 1'
Οι καλοκαιρινές φωτογραφίες χωρίς μαγιό από ερημική παραλία που μοιράστηκε η ηθοποιός Έλλη Τρίγγου με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Τις τελευταίες της καλοκαιρινές βουτιές, λίγο πριν επιστρέψει στα επαγγελματικά της καθήκοντα, απολαμβάνει η Έλλη Τρίγγου.
Η γνωστή ηθοποιός, που φέτος θα πρωταγωνιστήσει στη νέα κωμωδία «Τα Φαντάσματα» μαζί με τον Ορφέα Αυγουστίδη, μοιράστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (29/08) φωτογραφίες από μια ερημική παραλία.
Στα στιγμιότυπα που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Έλλη Τρίγγου ποζάρει χαμογελαστή χωρίς να φορά μαγιό, έχοντας επιλέξει να φορέσει μόνο ένα καπέλο και να αφήσει την καλή της διάθεση να «πρωταγωνιστήσει» στο φακό.
Η ίδια κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν αποκάλυψε την τοποθεσία όπου περνά τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της.