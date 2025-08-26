Η Μέγκαν Μαρκλ μιλά για το διάστημα που αναγκάστηκε να μείνει μακριά από τα παιδιά της

Στα παιδιά της και στις δυσκολίες αποχωρισμού της από αυτά αναφέρθηκε η Μέγκαν Μαρκλ, στην νέα σεζόν της σειράς της στο Netflix.

Μια εξομολόγηση για μια δύσκολη προσωπική στιγμή μοιράστηκε η δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, στη δεύτερη σεζόν του ντοκιμαντέρ της στο “Netflix” ¨”With Love”.

Ειδικότερα, η Μαρκλ θεώρησε πως πρέπει να τοποθετηθεί για την περίοδο των σχεδόν τριών εβδομάδων που αναγκάστηκε να μείνει μακριά από τα παιδιά της στην Καλιφόρνια, καθώς ο θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ και οι υποχρεώσεις της ως δούκισσα την καλούσαν να παραμείνει στο Λονδίνο, γεγονός που την επηρέασε ψυχολογικά και όπως αναφέρει “δεν ήταν καλά”.

Ο Χάρι, από την πλευρά του, είχε ήδη αναφερθεί στο βιβλίο του Spare για το πόσο επώδυνη ήταν εκείνη η περίοδος, χαρακτηρίζοντας το ταξίδι τους ως μια “οδύσσεια”. Μόλις επέστρεψαν στο σπίτι, είπε, κράτησαν τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ κοντά τους και “δεν μπορούσαν να τους αφήσουν από τα μάτια τους”.

Η παραμονή των 17 ημερών τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν η πιο μεγάλη περίοδος που ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν ήταν μακριά από τα από τα παιδιά τους.

Στη συνέχεια, η Μέγκαν τόνισε πως η μητρότητα είναι πολύ καλύτερη από όσο περίμενε και παραδέχτηκε ότι θα δυσκολευτεί πολύ όταν τα παιδιά της μεγαλώσουν και φύγουν από το σπίτι.

Σήμερα, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ μεγαλώνουν τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η νέα, πιο ήρεμη καθημερινότητά τους, όπως εξομολογείται η Μέγκαν, της έχει δώσει τη δυνατότητα να αφιερώσει ξανά χρόνο σε προσωπικές δημιουργικές δραστηριότητες, όπως είναι η μαγειρική στοιχείο που φαίνεται έντονα μέσα από τη σειρά της στο Netflix.