Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον Τράβις Κέλσι

Η τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ και ο αστέρας των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι, ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους.

Έπειτα από σχέση δύο χρόνων, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν.

Το ζευγάρι που γνωρίστηκε το καλοκαίρι του 2023 ανακοίνωσε το χαρμόσυνο νέο με μία ανάρτηση στο Instagram το απόγευμα της Τρίτης (26/8).

Πιο συγκεκριμένα, η Τέιλορ Σουίφτ πόσταρε μερικά στιγμιότυπα που τη δείχνουν με τον Τράβις Κέλσι να αγκαλιάζονται σε ένα όμορφο σκηνικό πλημμυρισμένο από λουλούδια.

«Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται» έγραψε η Τέιλορ Σουίφτ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται η στιγμή που ο αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου γονάτισε για να της προσφέρει το δαχτυλίδι των αρραβώνων τους.

Η σχεδόν διετής σχέση τους ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η Σουίφτ εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε αγώνα των Kansas City Chiefs, της ομάδας του NFL στην οποία αγωνίζεται ο Κέλσι, για να τον στηρίξει.

Η αρχή γράφτηκε με ένα… βραχιολάκι φιλίας, στο οποίο ο Κέλσι είχε γράψει τον αριθμό του τηλεφώνου του. Σε επεισόδιο του podcast του «New Heights» το 2023, ο ίδιος αποκάλυψε ότι προσπάθησε να το δώσει στη Σουίφτ σε μία από τις συναυλίες της «Eras Tour». Η κίνηση αυτή, όπως είπε αργότερα η τραγουδίστρια στο περιοδικό Time, ήταν «metal as hell».

Αμέσως μετά, οι δυο τους άρχισαν να συναντιούνται μακριά από τις κάμερες για αρκετό διάστημα. «Ήταν σημαντικό για μένα ότι κανείς δεν ήξερε, γιατί έτσι καταφέραμε να γνωριστούμε πραγματικά», εξήγησε η Σουίφτ. «Όταν πήγα σε εκείνο τον πρώτο αγώνα, ήμασταν ήδη ζευγάρι».

Από τότε, η σχέση τους έχει αποκτήσει διαστάσεις ρομαντικής κομεντί. Οι σκηνές από το φιλί τους στο γήπεδο, μετά τη νίκη των Chiefs στο Super Bowl του 2024, αλλά και η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Κέλσι στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας της Σουίφτ στο Λονδίνο για την περιοδεία «Eras Tour», έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Παρά τη δημοσιότητα, το ζευγάρι επέλεξε σε μεγάλο βαθμό να κρατά τη σχέση του μακριά από τα social media, με λίγες μόνο αναρτήσεις που έγιναν viral. Ανάμεσά τους, η φωτογραφία που δημοσίευσε η Σουίφτ το 2024 με τον Κέλσι, όταν συνάντησαν τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά του στη συναυλία της στο Λονδίνο, αλλά και το καρουζέλ φωτογραφιών που μοιράστηκε ο Κέλσι τον Ιούλιο, αποκαλύπτοντας πώς πέρασαν μαζί το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής του ανάπαυλας.

Ήταν οι πρώτες φορές που ανάρτησαν φωτογραφίες ο ένας με τον άλλο στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram, κάνοντας ένα ακόμη βήμα στη σχέση τους.

Ο ενθουσιασμός γύρω από το ειδύλλιο της Σουίφτ με τον τρεις φορές πρωταθλητή του Super Bowl έχει γοητεύσει το κοινό από την πρώτη στιγμή, κάτι που και οι δύο έχουν παραδεχτεί δημόσια.

«Όταν λες ότι μια σχέση είναι δημόσια, σημαίνει ότι θα τον βλέπω να κάνει αυτό που αγαπάει, θα στηρίζουμε ο ένας τον άλλο, θα υπάρχουν κι άλλοι γύρω μας κι εμείς δεν θα νοιαζόμαστε. Είμαστε απλά περήφανοι ο ένας για τον άλλο» είχε δηλώσει η Σουίφτ στο Time.

Από την πλευρά του, ο Κέλσι είχε αναφέρει στο podcast «Bussin with the Boys» το 2024 ότι «τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν όταν υπάρχει τόση προσοχή». Ωστόσο, τόνισε πως αυτό που τον κέρδισε στη Σουίφτ ήταν η αληθινή της στάση: «Κρατάει τα πάντα ήρεμα και cool, κι αυτό το θαυμάζω. Άρχισα πραγματικά να ερωτεύομαι το πόσο αυθεντική είναι με τους φίλους και την οικογένειά της».