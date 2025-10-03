Η τρυφερή φωτογραφία του Εμμανουήλ Καραλή με τη σύντροφό του

Μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής του διανύει ο Ολυμπιονίκης Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να χαράσσει τη δική του πορεία στον ελληνικό αθλητισμό, προσθέτοντας προ ημερών ακόμα μία σπουδαία διάκριση στο ενεργητικό του. Ο Manolo έφτασε στο βάθρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου ύστερα από έναν συναρπαστικό τελικό και εξασφάλισε το αργυρό μετάλλιο.

Πίσω από τις αθλητικές του επιτυχίες, ο Καραλής έχει τη στήριξη τόσο της οικογένειάς του όσο και της συντρόφου του, Αναστασίας Μαγαλιού. Η τελευταία, μάλιστα, ανέβασε μια φωτογραφία που είναι δυο τους.

Το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο μπροστά από τη θάλασσα, σε φωτογραφία που πιθανότατα τραβήχτηκε κατά τις καλοκαιρινές του διακοπές. Στη λεζάντα, η Αναστασία Μαγαλιού, έβαλε απλώς ένα emoji καρδιάς.

Σημειώνεται πως, παρότι το ζευγάρι αποφεύγει τη δημοσιότητα, είναι μαζί εδώ και 7,5 χρόνια και η ίδια βρίσκεται πάντα στο πλευρό του πρωταθλητή.

Ποια είναι η Αναστασία Μαγαλιού

Η Αναστασία Μαγαλιού φοίτησε στο 2ο λύκειο του Παλαιού Φαλήρου και στη συνέχεια σπούδασε ψυχολογία.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και 7,5 χρόνια και έχει επιλέξει να κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τις κοινές τους φωτογραφίες να είναι ελάχιστες.

Παρόλα αυτά, η Αναστασία βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Εμμανουήλ σε όλες του τις μεγάλες στιγμές. Ήταν εκεί όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, με άλμα στα 5,90 μέτρα, στηρίζοντάς τον από την κερκίδα. Το ζευγάρι έδωσε επίσης το παρών στον γάμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο το καλοκαίρι του 2024, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην παραλία του Costa Navarino.