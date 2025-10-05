Ιβάν Σβιτάιλο: “Υπάρχουν πολλά τέρατα γύρω μας”

Το σχόλιο του Ιβάν Σβιτάιλο για τα “τέρατα” και τις πολλές και διαφορετικές μορφές τους, με αφορμή τον ρόλο που υποδύεται στη σειρά “Να με λες μαμά”.

Τον Ιβάν Σβιτάιλο υποδέχθηκε στην εκπομπή της το μεσημέρι της Κυριακής (05/10) η Ναταλία Γερμανού, με τον ηθοποιό να δίνει μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ζωή πριν από αυτόν, η απώλεια του πατέρα του και η δύναμη που άντλησε από τη σύζυγό του, ήταν μόνο μερικά από όσα συζητήθηκαν, ωστόσο ο ηθοποιός με αφορμή τον ρόλο του στη σειρά του Alpha, “Να με λες μαμά“, όπου υποδύεται έναν κακοποιητή, αναφέρθηκε στα “τέρατα” που υπάρχουν παντού γύρω μας.

Με κεντρικό θέμα την παιδική κακοποίηση, η σειρά λέει τη συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης.

Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της καθηλωτικής δραματικής σειράς είναι η “αγάπη”.

Σε ερώτηση της Ναταλίας Γερμανού για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ρόλου και τις υψηλές απαιτήσεις που έχει μιας και η συμπρωταγωνίστριά του είναι ένα κοριτσάκι 9 ετών, ο Ιβάν Σβιτάιλο απάντησε: “Σίγουρα βοηθάει ότι πήραμε το υλικό και το διαβάσαμε, ήταν γραμμένο. Επίσης πρέπει να ευχαριστήσω τη Δήμητρα Βλαγκοπούλου, ένα παιδί του θεάτρου και για αυτό θεωρώ πως βοήθησε πολύ στο τελικό αποτέλεσμα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να νιώσω περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ… Με το που διάβασα το κείμενο, άρχισα να παρατηρώ τον εαυτό μου και γενικά τους γύρω μου και ως προς τα δικά μου τα παιδιά, ίσως κάποιες απότομες κινήσεις, συμπεριφορές, φωνές… Όταν έχουμε την ευθύνη ενός παιδιού καμιά φορά μέσα στην καθημερινότητα μπορεί να είμαστε νευρικοί, υπερβολικοί, ο βαθμός αλλάζει”.

Όπως είπε όμως, για εκείνον “τέρας δεν είναι μόνο ο ‘Τόλης’ ο οποίος κακοποιεί ένα παιδί. Είναι και ο άνθρωπος, οποίος πετάει έναν σκύλο στα σκουπίδια, ο άλλος που με ένα πάτημα ενός κουμπιού σκοτώνει χιλιάδες κόσμου. Οπότε υπάρχουν πολλά τέρατα γύρω μας και μπορούμε να πάρουμε ερεθίσματα ακόμα και από τη αδιαφορία του άλλου. Ακόμα και αυτός που αδιαφορεί μπορεί να είναι και αυτός, ως έναν βαθμό, ένα τέρας”.

Όσο για το πώς κατάφερε μετά τα γυρίσματα να “βγάλει” από πάνω του τον χαρακτήρα που υποδυόταν, ο Ιβάν Σβιτάιλο σχολίασε πως μετά από μία εβδομάδα δεν θυμόταν ούτε το όνομά του.

Η σειρά “Να με λες μαμά” έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό ήδη από τα πρώτα επεισόδια, με τη μικρή Ναυσικά Κόκοτα να κλέβει τις εντυπώσεις. Το 9χρονο κορίτσι που υποδύεται την Ιωάννα, ένα παιδί που κακοποιείται από την μητέρα και τον πατριό της, έχει ξεχωρίσει με την ερμηνεία του, παρά το νεαρό της ηλικίας της.

“Να με λες μαμά”: Η υπόθεση της σειράς

Η Ξένια Στασινού έχει περάσει την παιδική της ηλικία σε ορφανοτροφείο και το μόνο που θυμάται από τη βιολογική της μητέρας είναι τα χέρια της καθώς την άφηνε στο ίδρυμα. Όταν συναντάει την Ιωάννα, ένα χαρούμενο 8χρονο κοριτσάκι, παρατηρεί μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, μέχρι που τελικά μαθαίνει από τους γείτονες της ότι κακοποιείται από τη μητέρα της και τον φίλο της.

Τη συγκλονιστική στιγμή που βρίσκει την αθώα αυτή μικρή ψυχή παρατημένη κυριολεκτικά στα σκουπίδια, αποφασίζει να την απαγάγει, να τη μεγαλώσει σαν δικό της παιδί και να της προσφέρει την προστασία, τη θαλπωρή και την αγάπη που τόσο της έχουν λείψει.