“Να με λες μαμά”: Η νέα δραματική σειρά που θα σε συγκλονίσει – Ποια είναι η 9χρονη πρωταγωνίστρια

H νέα σειρά, “Να με λες μαμά”, που έρχεται τον χειμώνα στον ALPHA έχει ήδη συγκλονίσει τους τηλεθεατές από το πρώτο trailer.

«Είμαστε μαζί κι οι δύο». Δύο χέρια που κρατιούνται σφιχτά, εκεί όπου μόνο η καρδιά αποφασίζει. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που μάς χαρίζει το trailer της νέας κοινωνικής δραματικής σειράς του Alpha, «Να με λες μαμά», σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου. Μια ιστορία τρυφερή, συγκινητική και βαθιά ανθρώπινη, που αγγίζει ένα από τα πιο δύσκολα και σκληρά κοινωνικά ζητήματα: την παιδική κακοποίηση.

Το συγκλονιστικό trailer της σειράς ντύνεται μουσικά με την αισθαντική φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, που ερμηνεύει ξανά το διαχρονικό «Θα σ’ αγαπώ» (μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος, στίχοι Γιάννης Καλαμίτσης). Οι εικόνες που συνοδεύουν το τραγούδι είναι γεμάτες συναίσθημα και υπόσχονται να ταξιδέψουν τον θεατή σε μια ιστορία όπου η αγάπη γίνεται καταφύγιο και σωτηρία.

Κεντρικό πρόσωπο της σειράς είναι η μικρή Ιωάννα, ένα κορίτσι που γνωρίζει από νωρίς τη βία και την κακοποίηση από τη μητέρα της και τον σύντροφό της. Όλα αλλάζουν όταν στον δρόμο της εμφανίζεται η Ξένια (Μαρία Κίτσου), μια γυναίκα που αποφασίζει να της σταθεί, να την προστατεύσει και να της χαρίσει την αγάπη και τη θαλπωρή που στερήθηκε. Η Ξένια παλεύει με κοινωνικά και νομικά εμπόδια, με μόνο κίνητρο την ανάγκη να προσφέρει στην Ιωάννα μια νέα ζωή, μακριά από τον φόβο.

Ναυσικά Κόκοτα: Ποια είναι η μικρή πρωταγωνίστρια της σειράς “Να με λες μαμά”

Τη μικρή Ιωάννα υποδύεται η μόλις 9 ετών Ναυσικά Κόκοτα. Χαρούμενη, γλυκιά, κοινωνική και ταλαντούχα, η Ναυσικά δίνει μια ερμηνεία αφοπλιστικά αληθινή, υποσχόμενη να κερδίσει τις καρδιές των τηλεθεατών από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

Η Ναυσικά Κόκοτα γίνεται ένα παιδί που κακοποιείται, μέχρι που η Ξένια βρίσκεται στο δρόμο της και την βάζει στην καρδιά της.

