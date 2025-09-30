Josh Hartnett: Στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με περιπολικό

Με τραύματα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο ηθοποιός Josh Harnett, ύστερα από τροχαίο ατύχημα που είχε με περιπολικό στον Καναδά.

Ο Josh Hartnett νοσηλεύτηκε στον Καναδά μετά από ένα ατύχημα με περιπολικό της καναδικής αστυνομίας, όταν το όχημα στο οποίο βρισκόταν συγκρούστηκε με περιπολικό.

Ο 47χρονος ηθοποιός και ο 59χρονος οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με την CBC, υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ και ο αστυνομικός της RNC μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό έρευνα, με τις αρχές να εξετάζουν τα αίτια του ατυχήματος.

Εκπρόσωπος του ηθοποιού δήλωσε στο Page Six ότι ο Hartnett πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στην εργασία του, συνεχίζοντας τα γυρίσματα της σειράς του Netflix.

Ο Josh Hartnett συμμετέχει σε μια νέα σειρά του Netflix, που ξεκίνησε γυρίσματα τον Αύγουστο και είναι τοποθετημένη στη Νέα Γη του Καναδά. Η σειρά ακολουθεί μια μικρή καναδική πόλη που γίνεται στόχος ενός μυστηριώδους θαλάσσιου πλάσματος, με τον χαρακτήρα του Hartnett να είναι ένας ψαράς που προσπαθεί να το πολεμήσει.

Η σειρά πρωταγωνιστεί επίσης από τους Willow Kean, Ruby Stokes, Rohan Campbell και Kaleb Horn. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ημερομηνία πρεμιέρας της σειράς.