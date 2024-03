Και το Όσκαρ πιο άβολης ανακοίνωσης νικητή πηγαίνει στον… Αλ Πατσίνο

Ο Αλ Πατσίνο παρουσίασε το βραβείο καλύτερης ταινίας στα Όσκαρ 2024 και το έκανε με τον δικό του τρόπο, απογοητεύοντας όμως τους fans του θεσμού.

Πιο λακωνικός από ποτέ εμφανίστηκε στη σκηνή των Όσκαρ 2024 ο Αλ Πατσίνο το βράδυ της Κυριακής (10/03) παρουσιάζοντας κάπως βιαστικά το Όσκαρ για την Καλύτερη Ταινία.

Ο διάσημος ηθοποιός άφησε τους παρευρισκόμενους αλλά και τους εκατομμύρια τηλεθεατές άναυδους, όταν προσπέρασε αρκετά βασικά βήματα προτού ανακοινώνει ως νικητήρια την ταινία “Oppenhaimer“, η οποία και απέσπασε το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς.

Αντί να απαριθμήσει και τους 10 υποψήφιους κατά την παρουσίαση του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας ή να πει το κλασσικό “And the Oscar goes to… (Και το Όσκαρ πηγαίνει σε)”, ο Πατσίνο είπε απλώς “Εδώ έρχεται” πριν ανοίξει αργά τον φάκελο.

“Και τα μάτια μου βλέπουν το ‘Oppenheimer‘”, είπε χαρακτηριστικά ο Αλ Πατσίνο, υπό το χλιαρό χειροκρότημα ενός κοινού που έδειχνε να μην είναι σίγουρο αν αυτή η δήλωση ήταν η πιο σημαντική διακήρυξη της βραδιάς.

“Ναι, ναι”, είπε ο Πατσίνο για την ταινία που απέσπασε συνολικά επτά βραβεία.

Σύμφωνα με την παράδοση, οι εκφωνητές συνήθως αναφέρουν όλους τους υποψήφιους πριν ανακοινώσουν ποιος θα πάρει το βραβείο.

Εκτός του ότι μία μικρή ανακεφαλαίωση των ταινιών που είναι υποψήφιες στη συγκεκριμένη κατηγορία αφαιρεί λίγη από την αγωνία, η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί και μία τελευταία ίσως ευκαιρία να λάβουν τα έργα την αναγνώριση που τους αξίζει, ως υποψήφια για την κορυφαία διάκριση.

Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την αντίθεσή τους με το γεγονός ότι δεν ακούστηκαν οι υπόλοιποι υποψήφιοι, με έναν να γράφει στο Twitter (X): “Μακάρι ο Al να είχε διαβάσει πρώτα όλους τους υποψήφιους. Ανυπομονούσα να δω τα sizzle reels και λίγη ένταση“, ενώ ένας άλλος σημείωσε: “Τι περίεργος αντι-κλιμακωτικός τρόπος για να αποκαλυφθεί ο νικητής. Όλοι έλεγαν WTF!”.

Δεν έλειψαν και οι χιουμοριστικές αναρτήσεις που τρόλαραν τον ηθοποιό για τη βιασύνη του.