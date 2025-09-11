Καίτη Κωνσταντίνου: Συγκινεί η αδερφή της 6 μήνες μετά τον θάνατό της

Η εξομολόγηση της αδερφής της Καίτης Κωνσταντίνου, καθώς συμπληρώθηκαν 6 μήνες από τον θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού.

Έξι μήνες συμπληρώθηκαν την Τετάρτη (10/9) από την ημέρα που η Καίτη Κωνσταντίνου άφησε την τελευταία της πνοή μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Στην εκπομπή «Το ΄χουμε» και στον Στέργιο Σαμαρτζή μίλησε η αδερφή της ηθοποιού, η οποία τόνισε πως πέρασε και περνάει δύσκολα μετά τον χαμό της.

«Είναι δύσκολο για όλους. Και για εμένα και για τη μητέρα μου και για τα ανίψια της και για όλους. Πολύ δύσκολο. Την σκεφτόμαστε, μας λείπει. Όταν βγαίναμε τον πρώτο καιρό μαζί, δεν πίστευα ότι της μίλαγε ο κόσμος. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι η αδελφή μου είναι τόσο αναγνωρίσιμη. Είχε απορρίψει και πολλές δουλειές, ότι έκανε της άρεσε, ήταν ευχαριστημένη, το ήθελε να το κάνει, δεν ήταν κάτι που το έκανε απλά μόνο για να δουλέψει και νομίζω έβγαζε τον καλύτερο εαυτό της όταν το έκανε.

Η Καίτη ζούσε για τους άλλους, για την οικογένειά της, Για τους ανθρώπους που αγαπούσε. Ότι της ζήταγες δε σε στεναχωρούσε ποτέ, θα σε βοηθούσε. Προς τον έξω κόσμο ήταν ειλικρινής και έντιμη και δεν ήθελε να κοροϊδεύει κανέναν. Ήμουν πάρα πολύ κοντά της. Δύσκολα περάσαμε ναι, όχι όλο το χρονικό διάστημα, τον πρώτο καιρό ήταν καλά, μετά λίγο δυσκόλεψαν τα πράγματα. Νομίζω ότι έφυγε ήσυχα, τουλάχιστον δεν ταλαιπωρήθηκε» είπε μεταξύ άλλων η αδερφή της Καίτης Κωνσταντίνου.