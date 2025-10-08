Καλομοίρα: Όταν ήμουν έγκυος είχα κατάθλιψη γιατί άφηνα πίσω την παλιά μου ζωή

Η Καλομοίρα μίλησε για την απόφαση να φύγει στην Αμερική, για την οικογένειά της αλλά και τις δυσκολίες που βίωσε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η Καλομοίρα στο «Στούντιο 4», όπου ηταν καλεσμένη το απόγευμα της Τετάρτης (8/10).

Η Καλομοίρα μίλησε για τη ζωή της στην Αμερική, για τον σύζυγο και τα παιδιά της, για την περίοδο της εγκυμοσύνης της καθώς και για την Eurovision και την αγάπη που βιώνει ακόμα από τον κόσμο.

«Στην Ελλάδα λαμβάνω τόσο αγάπη και πραγματικά, είναι 21 χρόνια από τη συμμετοχή μου στη Eurovision. Μεγάλωσα μπροστά στον κόσμο και νιώθω μια οικογενειακή επαφή με τον κόσμο. Όταν τους βλέπω, ξέρουν τα πάντα, τι κάνει ο Δημήτρης, η Αναστασία… Είναι αγάπη και συγκινούμαι πολύ», ανέφερε συγκινημένη.

«Όταν ακούω σχόλια από ανθρώπους που δεν ξέρω, δεν με πειράζει. Όταν ακούω κάποιον που με ξέρει εκεί λίγο, με πιάνει:

“Ω γιατί το είπε αυτό”. Αν είναι κριτική ότι αυτή είναι η γνώμη του είναι οκ, αυτή είναι η γνώμη του. Όταν έρχεται από κάποιον και μετά βλέπεις ότι απλά ήθελε να το πει αυτό…», είπε σχετικά με την αρνητική κριτική που μπορεί να έχει δεχτεί.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση της να ζήσει μόνιμα στην Αμερική μαζί με τον σύντροφό της είπε: «Είχα πολλή πίεση, αλλά εγώ είμαι «ή όλα ή τίποτα» δεν είναι και καλό. Αν ο Γιώργος ζούσε στην Ελλάδα μπορεί και η βάση μου ήταν εδώ δεν θα έφευγα. Αλλά η βάση μου είναι στην Αμερική, επειδή είναι οι γονείς μου. Τα παιδιά μου μιλάνε ελληνικά».

Είπε μάλιστα για τον άντρα της «Τον Γιώργο τον ήξερα από μικρό, είδα τον Γιώργο και είπα “α αυτός είναι ο άντρα της ζωής μου”. Το ίδιο έπαθα και όταν είπα ότι πρέπει να φύγω».

Τέλος, μιλώντας για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αποκάλυψε πως έζησε δύσκολες στιγμές: «Με το Γιώργο είμαστε μαζί από το 2006. Πεθαίνω για τα παιδιά μου, αλλά όταν ήμουν έγκυος είχα κατάθλιψη και δεν μπορούσα να βρω το γιατί, αλλά κατά βάθος, ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ αυτό που είχα γιατί διάλεξα να κάνω οικογένεια. Άφησα την παλιά μου ζωή. Και νομίζω λένε ψέματα στις γυναίκες, δεν μπορείς να τα έχεις όλα», ανέφερε και συμπλήρωσε πως:

«Εγώ νόμιζα ότι δεν μπορείς να είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Επίσης, είναι σημαντικό να λες την αλήθεια στα κορίτσια, να παίρνουν αποφάσεις γνωρίζοντας την αλήθεια. Αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις κάτι από την καριέρα. Και η μόνη που ξέρω ότι τα καταφέρνει έχει πέντε ανθρώπους στο σπίτι και τέσσερα παιδιά. Είναι τέλειο και αυτό αν μπορείς να το έχεις. Απλά δεν μ’ αρέσει που δεν λένε την αλήθεια. Η κατάθλιψη ήρθε επειδή ένιωθα ότι άφησα πίσω την παλιά μου ζωή, αλλά δεν το μετανιώνω. Απλά λες «αντίο» σε κάτι».