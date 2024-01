Kanye West: Μεταμορφώθηκε σε “Jaws” και έβαλε μασέλα από τιτάνιο

Σε μία ριζική αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση προχώρησε ο ράπερ Kanye West, ο οποίος έχοντας ως πρότυπό του τον πράκτορα “Jaws” από τον James Bond έβγαλε τα δόντια του και φόρεσε μια μασέλα από τιτάνιο.

Είτε κάνοντας δημόσιες κοινές εμφανίσεις με τη σύζυγό του Bianca Cencori είτε με τις αντισημιτικές δηλώσεις του που προκαλούν μεγάλες αντιδράσεις και τον βάζουν στο στόχαστρο, ο Kanye West γνωρίζει καλά πώς να τραβά τα βλέμματα.

Και το ίδιο έκανε και με τις τελευταίες του αναρτήσεις στον λογαριασμό του στο Instagram, όπου έδειξε όλο υπερηφάνεια τις νέες οδοντοστοιχίες του, οι οποίες μάλιστα αγγίζουν το ιλιγγιώδες ποσό των 850.000 δολαρίων.

Πρόκειται για μία μασέλα από τιτάνιο η οποία κοσμεί πια το στόμα του 46χρονου ράπερ, ο οποίος φάνηκε να αντλεί έμπνευση από τον “Jaws” από τις ταινίες του James Bond “The Spy Who Loved Me“, τον οποίο υποδύθηκε ο ηθοποιός Richard Kiel.

Η νέα οδοντοστοιχία του Kanye West Instagram@kanyewest

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail ο West αφαίρεσε πλήρως τα δόντια του, τα οποία αντικαταστάθηκαν με προσαρμοσμένες οδοντοστοιχίες τιτανίου, από τον αυτοαποκαλούμενο “πατέρα της οδοντιατρικής διαμαντιών”, Dr. Thomas Connelly.

Ωστόσο, ο Connelly αρνήθηκε ότι τα φυσικά δόντια του West έχουν αφαιρεθεί, λέγοντας στο Complex: “Δεν του αφαίρεσαν τα δόντια του. Εξακολουθεί να έχει πλήρη οδοντοστοιχία. Υγιής και ευτυχισμένος”.