Κατερίνα Γερονικολού: Οι χαριτωμένες πόζες με μαγιό σε φουσκωτό που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Η Κατερίνα Γερονικολού απολαμβάνει το καλοκαίρι της και μοιράζεται με τους ακόλουθούς της ξέγνοιαστες στιγμές από την παραλία.

Στιγμές ξεγνοιασιάς και ξεκούρασης βιώνει η Κατερίνα Γερονικολού, μετά την ολοκλήρωση των επαγγελματικών της υποχρεώσεων γι’ αυτήν τη σεζόν.

Η ηθοποιός απολαμβάνει τις διακοπές της μακριά από την πόλη και μοιράζεται με τους ακόλουθούς της στο Instagram στιγμιότυπα από τα μαγευτικά μέρη που επισκέπτεται.

Μάλιστα, το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8), δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται να χαλαρώνει πάνω σε φουσκωτό, σε μια ειδυλλιακή παραλία με γαλαζοπράσινα νερά.

Τα βλέμματα τραβά φυσικά το λουλουδένιο μαγιό της αλλά και οι χαριτωμένες πόζες της που δείχνουν πώς χαίρεται τον ήλιο, την θάλασσα και τις ημέρες ανάπαυλας του Αυγούστου.