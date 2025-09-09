Κατερίνα Καραβάτου: Δεν έχω νιώσει τόσο έντονο σεισμό μέχρι στιγμής στη ζωή μου

Η Κατερίνα Καραβάτου περιέγραψε πώς βίωσε τον σεισμό 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια.

Αναστάτωση προκάλεσε στην Αττική ο σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (08/09) στην Εύβοια και όπως ήταν αναμενόμενο η είδηση έπαιξε πρώτο θέμα σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές το πρωί της Τρίτης. Μεταξύ αυτών και στο “Καλοκαίρι Παρέα” της Κατερίνας Καραβάτου.

Η γνωστή παρουσιάστρια περιέγραψε στους τηλεθεατές της πρωινής εκπομπής της στον ΑΝΤ1 όσα βίωσε χθες βράδυ, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως δεν είχε ξαναζήσει τόσο έντονο σεισμό μέχρι τώρα στη ζωή της.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών μίλησε στην εκπομπή, με την παρουσιάστρια να αναφέρει αρχικά: “Σας λέω ειλικρινά, δεν είχα νιώσει έτσι, τόσο έντονο σεισμό μέχρι στιγμής στη ζωή μου που να ξυπνήσω από αυτόν. Ήμουν υπ’ ατμών να πάρω τα παιδιά να βγούμε έξω στη γειτονιά, παλιά δεν το κάναμε. Στον σεισμό του ’99 ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί έχουμε ζήσει ισχυρούς σεισμούς αλλά αυτό τώρα ήταν κάτι πολύ τρομακτικό πραγματικά”.

Και πρόσθεσε: “Το 5,2 μας βρήκε στο κρεβάτι μας και στέλναμε μηνύματα ο ένας στον άλλο τρομοκρατημένοι γιατί κι εγώ πρώτη φορά έχω αισθανθεί έτσι περίεργα, να ξυπνήσω από τον σεισμό. Ήταν πάρα πολύ περίεργο. Τολμώ να πω ότι φοβήθηκα, δεν θα πω ψέματα.