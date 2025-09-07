Κάτια Δανδουλάκη: Η εξομολόγηση για την κατάθλιψη και την υπερκόπωση

Η απώλεια του συζύγου της Μάριου Πλωρίτη ήταν για την Κάτια Δανδουλάκη μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής της, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με κατάθλιψη και υπερκόπωση. Όσα εξομολογήθηκε.

Σε μία συγκινητική εξομολόγηση για την κατάθλιψη και την υπερκόπωση που βίωσε μετά τον χαμό του συζύγου της, Μάριου Πλωρίτη προχώρησε η Κάτια Δανδουλάκη.

Η αγαπημένη ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για όσα αντιμετώπισε στο podcast της Σοφίας Τσίπα, όπου όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, “έτρεχα από το πρωί ως το βράδυ για να αναβάλλω τον πόνο“.

“Εκεί διαλύθηκα πραγματικά, εκεί έπαθα αυτόματα την κατάθλιψη και υπερκόπωση συγχρόνως. Υπερκόπωση γιατί έτρεχα από το πρωί ως το βράδυ για να μη σκέφτομαι και να μπορώ να αναβάλλω τον πόνο. Η υπερκόπωση δεν είναι αστείο πράγμα γιατί δεν μπορούσα να κουνηθώ, να πάω να κάνω δύο βήματα. Ήταν αυτό το στάδιο. Μετά ήρθε και η βαριά κατάθλιψη”.

Τότε ήταν που η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ζήτησε βοήθεια από ειδικό ψυχικής υγείας, ενώ και η ίδια με αυτογνωσία κατάφερε και με τη βοήθεια ψυχιάτρου, “είπα ότι δεν θέλω να είμαι έτσι”.

Κλείνοντας παραδέχθηκε: “Είμαι ένας άνθρωπος βαθιά αισιόδοξος και βαθιά χαρούμενος. Χωρίς γέλιο δεν περνάω την ημέρα μου. Οπότε βοηθήθηκα άμεσα, μπόρεσα και στηρίχτηκα ξανά στα πόδια μου μετά από 3-4 χρόνια που πήρε αυτή η διαδικασία, για να μάθω το αλφάβητο της καινούργιας μου ζωής“.