“Αφού δεν είναι στη ζωή οι δικοί μου, θα ήθελα να πεθάνω πάνω στη σκηνή. Αυτό θα ήταν ευτυχία για ‘μένα” εξομολογήθηκε η Κάτια Δανδουλάκη.

Για τη μεγάλη της αγάπη, το θέατρο, αλλά και την πίστη της στη μετά θάνατον ζωή μίλησε η Κάτια Δανδουλάκη.

“Θα ήθελα να πεθάνω πάνω στη σκηνή. Αλήθεια το λέω. Θα ήθελα να φύγω από τη ζωή και να είμαι πάνω στη σκηνή. Αυτό θα ήταν η μεγαλύτερή μου ανακούφιση. Αλλά δεν είναι το τι θέλω εγώ, είναι τι θέλει το σύμπαν, ο Θεός, η φύση… Αυτό θα ήταν για μένα ευτυχία” είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, μιλώντας στο Buongiorno

“Αν ζούσαν οι δικοί μου, θα ήθελα να πεθάνω στην αγκαλιά τους. Να φύγω από αυτή τη ζωή και να μεταβώ σε κάποια άλλη μέσα από αυτή την αγκαλιά ή την αγκαλιά του θεάτρου. Μετά τους δικούς μου, που δεν είναι στη ζωή, είναι το θέατρο, αυτό είναι το σπίτι μου, η αγάπη μου” εξομολογήθηκε.

“Πιστεύω στο μετά. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι πηγαίνουμε κάπου αλλού, καλύτερα. Με απασχολεί και πώς θα είναι οι γονείς μου και ο Μάριος (σσ Πλωρίτης), αν θα μπορώ να τους αγκαλιάσω και να με αγκαλιάσουν. Δεν μπορώ να ζήσω μια ζωή ξέροντας ότι όλο αυτό δεν είναι τίποτα και ότι για κανέναν λόγο δεν ήρθαμε εδώ. Ήρθαμε για κάποιο λόγο, να μάθουμε κάτι, να μάθουμε να αγαπάμε. Υπάρχει κάτι άλλο; Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ θέλω να αγαπώ και να με αγαπάνε. Μετά από αυτό θέλω να κάνω και θέατρο, αλλά πρώτα θέλω να με αγαπάνε και να αγαπάω» συνέχισε η ηθοποιός.